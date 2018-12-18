В Госдуме предложили отделять зерна от плевел в русском рэпе

«Стихи у рэперов в основном очень плохие. Но это у многих плохие, а вот у одного будут хорошие. И вот это талантливое надо тянуть и поменьше обращать внимания на эту шелуху, потому что она отсеется сама, — цитирует Ямпольскую Агентство городских новостей «Москва» . — Ведь у нас рэп по большому счету только начинается — там масса шелухи пустой и будут какие-то зерна».