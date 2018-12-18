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В Госдуме предложили отделять зерна от плевел в русском рэпе
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В Госдуме предложили отделять зерна от плевел в русском рэпе

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская выступила против запретов

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская выступила против запретов
Фото: © пресс-служба Елены Ямпольской

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что необходимо поддерживать талантливых рэп-исполнителей, несмотря на то что русский рэп с точки зрения литературы ей не нравится. Необходимо следовать принципу разделения зерен от плевел, считает парламентарий. Она также выступила против любых запретов в отношении этой музыки.


«Стихи у рэперов в основном очень плохие. Но это у многих плохие, а вот у одного будут хорошие. И вот это талантливое надо тянуть и поменьше обращать внимания на эту шелуху, потому что она отсеется сама, — цитирует Ямпольскую Агентство городских новостей «Москва». — Ведь у нас рэп по большому счету только начинается — там масса шелухи пустой и будут какие-то зерна».


Любые ограничения могут лишь спровоцировать молодежь и стать причиной разрушения нормальной коммуникации между представителями разных поколений россиян, считает депутат: «Не работают эти запреты. Ничего, кроме раздражения, у народа это не вызывает. Вот на такой чепухе поссориться с молодежью, да еще сделать героев из этих людей». 


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В начале декабря депутаты Госдумы провели переговоры с несколькими рэп-музыкантами. Поводом для такой встречи стали жалобы артистов на отмену концертов в регионах и арест музыканта Хаски в конце ноября в Краснодаре. Власти утверждали, что в текстах песен рэперов есть пропаганда наркотиков и мат. Встреча прошла на повышенных тонах.


На следующий день после переговоров в Госдуме депутатов и рэперов первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что любые запреты концертов являются глупостью и власти нужно учиться разговаривать с молодежью.


13 декабря руководитель комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дегтярев, который возглавлял делегацию парламентариев на переговорах с рэперами 6 декабря, заявил, что по итогам этой встречи было принято решение организовать конкурс рэп-исполнителей «Безграничный рэп».


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