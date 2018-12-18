Шоу есть, а бизнеса нет. Искусственный хайп вокруг рэп-музыкантов, или Борьба за чистоту нравов

Конец уходящего 2018 года запомнится многим из нас скандалами вокруг рэп-музыкантов, сотрясающими все центральные телеканалы и другие средства массовой информации. Мол, рэперы в своих выступлениях пропагандируют наркотики и экстремизм, да еще и употребляют нецензурную брань. Поэтому в разных регионах страны siloviki стали срывать концерты популярных среди молодежи исполнителей. А рэпера Хаски даже арестовали на 12 суток. Казалось бы, история циклична: русских поэтов Сергея Есенина и Владимира Маяковского тоже в свое время «прессовала» власть. А они, как мы помним, не гнушались ненормативной лексикой. Впрочем, современных рэперов сложно сравнить с великими поэтами.





Тем временем дело рэп-исполнителей вышло на государственный уровень. Первыми хайпануть вместе с музыкантами решили депутаты. Политики собрали ребят за круглым столом в парламенте, покрасовались перед телекамерами и пообещали съемки на первой и второй федеральных кнопках в обмен на хорошее поведение. В списках приглашенных значилось множество фамилий рэперов. «Наверное, зашкварно идти к депутатам», — писали в соцсетях, обсуждая, почему тот же Оксимирон и Ганвест не пришли на разговор. Оказалось, депутаты напрямую никого не звали, составили список, и, как говорят у нас в народе, — кто первый успел, того и тапки.