Шоу есть, а бизнеса нет. Искусственный хайп вокруг рэп-музыкантов, или Борьба за чистоту нравов

Конец уходящего 2018 года запомнится многим из нас скандалами вокруг рэп-музыкантов, сотрясающими все центральные телеканалы и другие средства массовой информации. Мол, рэперы в своих выступлениях пропагандируют наркотики и экстремизм, да еще и употребляют нецензурную брань. Поэтому в разных регионах страны siloviki стали срывать концерты популярных среди молодежи исполнителей. А рэпера Хаски даже арестовали на 12 суток. Казалось бы, история циклична: русских поэтов Сергея Есенина и Владимира Маяковского тоже в свое время «прессовала» власть. А они, как мы помним, не гнушались ненормативной лексикой. Впрочем, современных рэперов сложно сравнить с великими поэтами.
Тем временем дело рэп-исполнителей вышло на государственный уровень. Первыми хайпануть вместе с музыкантами решили депутаты. Политики собрали ребят за круглым столом в парламенте, покрасовались перед телекамерами и пообещали съемки на первой и второй федеральных кнопках в обмен на хорошее поведение. В списках приглашенных значилось множество фамилий рэперов. «Наверное, зашкварно идти к депутатам», — писали в соцсетях, обсуждая, почему тот же Оксимирон и Ганвест не пришли на разговор. Оказалось, депутаты напрямую никого не звали, составили список, и, как говорят у нас в народе, — кто первый успел, того и тапки.
К слову, съемки «Голубого огонька» подходят к концу. Молодые исполнители своих приглашений так и не получили. В разговоре с Daily Storm большинство музыкантов признается: действительно, через «музыку улиц» может идти пропаганда запрещенных веществ. Но и правительство тоже перегибает палку, когда «под это подпадают все подряд из-за косяка кого-то одного». В общем, выглядит это так: круче тот, у кого больше власти и сил.
19-летняя исполнительница Саби Мисс в разговоре с Daily Storm отмечает: демократия несет в себе идею, что каждый может говорить что думает. Но, конечно, можно обойтись без открытой пропаганды.
«Музыка, как и любое творчество, несет в себе темные и светлые тона. В кино, например, мы можем увидеть обнаженные тела, убийства, оружие, наркотики и так далее. Это нужно, чтобы передать эмоцию, которую чувствует режиссер. Есть картина «Мона Лиза», но при этом есть и фонтан писающего мальчика. Понимаете, свобода творчества безгранична», — говорит она, отмечая, что нельзя ограничить художника только одним цветом красок, так же как музыканта — одной нотой.
Девушка отмечает, что если брать тему запрета наркотиков и секса, то лучше начать с воспитания в семье и бороться больше не с музыкой и не с людьми, которые просто поют, а с бандитами, продающими наркотики и даже секс.
Ее коллега по сцене — рэпер Такер предположил, что если на «Голубые огоньки» и позовут рэперов, то это будут исполнители более пафосного формата, типа Black Star. Он убежден, что политика — это такая область, которая использует в своих интересах любой возможный инструмент управления массами.
«Сегодня рэп стал одним из таких мощных инструментов, поэтому туда лезет политика. Каким образом она туда лезет — ополчилась либо поддерживает — это уже нюансы, всего лишь способы взаимодействия. Все играют с точки зрения выгоды, каждый для себя», — добавляет он, отмечая, что из-за того, что на рэперов обратили внимание политики, в ближайшее время индустрия может политизироваться.
«Я считаю, что сейчас в рэп-индустрии начнут появляться представители, за спиной которых будут политики, и эти рэперы будут в своей музыке выражать интересы политиков, которые стоят за их спинами», — пояснил он Daily Storm.
Впрочем, артисты поп-сцены в этом конфликте стараются не участвовать и лишнего не говорить. Вдруг и их творчество когда-нибудь окажется вне закона. Вот группа Serebro. Последний клип девушек слегка шокировал поклонников — в нем солистки в непривычном для себя формате «зачитывают» о том, как весело проводить время в пятницу. При этом нецензурная брань в клипе присутствует.
В разговоре с Daily Storm PR-директор группы Serebro Ксения Сочнева заверила: это всего-лишь эксперимент. Девушки продолжат снимать грустные, «дышащие» и лиричные видео. Впрочем, комментировать конфликт вокруг рэп-музыкантов она отказалась, заверив, что если у власти будут вопросы к их группе, то они сразу же выполнят все требования.
«Мы это не комментируем, потому что мы же все-таки не относимся к текущей категории, у нас нет рэп-исполнителей. Если так будет [заставят убрать мат из клипа. — Примеч. Daily Storm], то мы это слово заблюрим, и все, будем подчиняться законам Российской Федерации. Если такой закон примет наше государство», — пояснила она.
Эпатажная светская дива Ольга Бузова, которая недавно попробовала себя в рэп-направлении вместе с Витей Ак-47, возмутилась критике в адрес рэперов.
«Даже президент уже довольно четко высказался на эту тему, сказав, что запреты — это путь в никуда. Любая культура — это выражение человеком своих эмоций, переживаний, самого себя. Вообще-то, в прошлом и вальс считали моветоном, а сейчас это классика. Надеюсь, что обсуждающие смогут посмотреть чуточку шире и понять всю глупость своих высказываний. И скоро прекратятся отмены концертов», — поделилась своей позицией Бузова.
Продюсер Иосиф Пригожин в этом скандале каких-то закулисных игр не видит, а считает, что мы просто должны защитить наш русский язык от бранных слов.
«Общество, одним словом, разлагается: не читают книги, только картинки листают; не пишут письма, а отправляют голосовые сообщения. Это пример разложения ценностей, духовности человека. Падение русского языка можно сравнить с падением русской империи в свое время, — говорит он. — Ругаться матом в общественных местах — это не круто, и так не должно происходить в обществе. Это далеко не модно. Модно — это сходить на спектакль-классику, вот это да. Мы свободная страна, но не стоит свободным словом самих себя же унижать. Свобода — это не вседозволенность. Есть правила, которые необходимо соблюдать, мораль. Во что превратится мир, если будет вседозволенность?»
Комментируя проблемы рэп-исполнителей на прошедшем совете по культуре, Владимир Путин также отметил, что его «больше всего беспокоят наркотики — это путь к деградации нации», что надо «выстраивать работу так, чтобы такого не было, это даже не ругаться матом».
По информации СМИ, отвечая на вопрос по поводу собственно мата, глава государства оказался настроен значительно мягче, объяснив, что «это часть русского языка и нашей общей культуры». Однако уточнил: «У нас и разные части тела есть, но мы же не выставляем их напоказ каждый раз». Так что «надо относиться осторожно, но если невозможно остановить, то нужно возглавить, соответствующим образом направлять и руководить».