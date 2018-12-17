«Коля просил помогать»: вдова Караченцова создаст благотворительный фонд его имени

После 40-го дня со дня смерти мужа вдова Николая Караченцова Людмила Поргина решила создать благотворительный фонд его имени. Главной целью организации станет возрождение актерской песни и поддержка молодых артистов. «Будучи в силах, Коля бился за каждого актера, — объясняет она в интервью Daily Storm, — а потом, после комы, просил лишь об одном: чтобы я никого не оставляла в беде. «Помогла мне — помоги другим», — повторял он!»





Сказать, что судьба Караченцова была не из простых, значит не сказать ничего. Любимчик публики замерзал на застрявшем в горах фуникулере, становился жертвой аварий, не раз лежал на операционном столе, а год назад у него вдруг обнаружили рак легких. Увы, но на этот раз обмануть смерть уже не удалось: актер ушел из жизни всего за день до своего 74-летия, успев сказать жене, чтобы она не тосковала, а ждала их встречи в другом мире. И она — ждет, пытаясь услышать голос любимого Коли даже в шуме морского прибоя.





— Людмила Андреевна, после Николая Петровича осталось множество редких записей. Что с ними будет?

— И не только записей. Это и фото со спектаклей, и кадры, сделанные во время наших с ним поездок в разные страны мира. Вот мы с Колей в Нью-Йорке, вот — в Париже, вот он стоит с Пьером Карденом... Редчайшие, удивительнейшие снимки! Теперь мне хочется собрать все это воедино, чтобы создать архив творческих работ. Пока этот архив будет считаться домашним, но, если кто-то захочет им воспользоваться, я, конечно же, не откажу.





Есть и другая идея, которую мне предложил сын: создать благотворительный фонд.