Рэпер Ганвест: Мне не зашкварно дружить с властями

— В начале декабря наши депутаты собирали рэперов в Госдуме. Журналисты писали, что в числе приглашенных были и Вы. Действительно ли Вас приглашали и почему Вы не пришли?

— Меня не приглашали, пригласили других ребят и вот как раз решали вопрос по поводу этих запретов.





— А вообще для рэперов не зашкварно с властями дружить? Вроде бы парни-хулиганы, а тут — к политикам пошли.

— Для меня это не зашкварно.





— Давайте представим: если бы Вы пришли, что бы сказали? Ведь у Вас в песнях как раз таки есть пропаганда запрещенных веществ, «дурман», «никотин»... Да и вообще псеводоним у вас переводится как «оружие запада».

— У меня нет пропаганды наркотиков, ни в коем случае. Потому что я употребляю в своих текстах слова «никотин» и «дураман» или «алкоголь» как синонимы зависимости от человека, которого я когда-то любил. Все мои песни — это в основном разбитая любовь, и эти слова говорят о том, как я зависим был от человека, как человек был зависим от меня. Что вот люди курят, они без этого не могут, как без человека.





— Как считаете, почему в России происходят массовые запреты концертов? Кому это выгодно? Неужели других проблем больше нет?

—Видимо, не о чем больше поговорить.





— Политики пообещали, что рэперы будут приглашены на съемки «Голубого огонька». Вас позвали?

— Нет, меня не звали на «Голубой огонек».





— Какой Вы видите в будущем рэп-индустрию в России?

— Будет очень популярен этот жанр, как и сейчас, в принципе. Рэп сейчас занимает первое место по популярности, и он будет становиться все масштабнее с каждым годом.





— Давайте отойдем от запретов и поговорим о Вас. В СМИ не так много информации, но пишут, что Вы настоящий романтик. Любите стихи?

— Нет прям любимых. По чуть-чуть все нравятся.





— Что у Вас в планах на ближайшее будущее? Когда поклонникам ждать новый трек? Возможно, в планах совместки с кем-нибудь? С Элджеем, например?

— У меня сейчас синглы выходят новые, уже после этого готовятся еще три новых сингла. Потом выходит долгожданный сольный альбом «Красные розы» .





Совместные треки к Элджеем... ну, не будем исключать, может быть.





— Возможно, что образ такого эпатажного и брутального романтика Вы смените на какой-то иной?

— Я романтичный парень и всегда стараюсь им быть.





— Почему так мало личной информации о Вас в Сети? Это больше имидж?

— Потому что я сам по себе скрытный чувак.





— А кого уважаете среди исполнителей?

— Все достойны уважения. Не был настроен против кого-то плохо.





— Конечно же, нельзя не спросить про татуировки. Когда следующая? Есть уже идеи?

— Они бьются — типа, как пошел в магазин. Для меня это стало привычно. «А пойду я сделаю себе новую татуировку!» Или, может, какой-то момент у меня в жизни случился важный, запоминающийся. И я переношу это на тело, как память, чтобы помнить об этом и не забывать.





— Некоторые говорят, что по стилю Вы схожи с Матрангом, который «выстрелил» первым. Вы вообще знакомы с Аланом?

— С Аланом мы не знакомы, схожести с ним, на самом деле, я не вижу. У него один стиль, у меня другой. Постоянно с кем-то сравнивают, всегда так было и будет, люди просто по незнанию своему: им вот кажется, что бит похожий, и все начинают сравнивать.





— Как считаете, будущее русского рэпа, оно за кем? Имею в виду, Centr уже стар, а ярких звездочек сейчас много. Куда движется направление?

— Будущее — за нами. Мы новое поколение, новая школа, за нами будущее.