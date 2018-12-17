Рэпер Ганвест: Мне не зашкварно дружить с властями

Последние полтора месяца выдались не по-зимнему жаркими для рэп-музыкантов. В разных регионах страны с завидным постоянством срывали концерты популярных рэперов: Элджея, Jah Khalib, Matrang, Ганвеста и других. Так называемое дело рэперов вышло на государственный уровень: сперва депутаты Госдумы пригласили музыкантов в парламент для беседы. Позднее президент Владимир Путин велел разобраться, почему стали запрещать концерты. Одним из тех, кого СМИ называли в числе приглашенных на круглый стол в Государственную думу, был молодой рэпер Ганвест. В интервью Daily Storm 26-летний Руслан Гоминов рассказал о том, что думает по поводу «рэп-опалы», о своем отношении к российским властям и о том, стоит ли поклонникам ждать совместку с Элджеем.
— В начале декабря наши депутаты собирали рэперов в Госдуме. Журналисты писали, что в числе приглашенных были и Вы. Действительно ли Вас приглашали и почему Вы не пришли?
— Меня не приглашали, пригласили других ребят и вот как раз решали вопрос по поводу этих запретов.
— А вообще для рэперов не зашкварно с властями дружить? Вроде бы парни-хулиганы, а тут — к политикам пошли.
— Для меня это не зашкварно.
— Давайте представим: если бы Вы пришли, что бы сказали? Ведь у Вас в песнях как раз таки есть пропаганда запрещенных веществ, «дурман», «никотин»... Да и вообще псеводоним у вас переводится как «оружие запада».
— У меня нет пропаганды наркотиков, ни в коем случае. Потому что я употребляю в своих текстах слова «никотин» и «дураман» или «алкоголь» как синонимы зависимости от человека, которого я когда-то любил. Все мои песни — это в основном разбитая любовь, и эти слова говорят о том, как я зависим был от человека, как человек был зависим от меня. Что вот люди курят, они без этого не могут, как без человека.
— Как считаете, почему в России происходят массовые запреты концертов? Кому это выгодно? Неужели других проблем больше нет?
—Видимо, не о чем больше поговорить.
— Политики пообещали, что рэперы будут приглашены на съемки «Голубого огонька». Вас позвали?
— Нет, меня не звали на «Голубой огонек».
— Какой Вы видите в будущем рэп-индустрию в России?
— Будет очень популярен этот жанр, как и сейчас, в принципе. Рэп сейчас занимает первое место по популярности, и он будет становиться все масштабнее с каждым годом.
— Давайте отойдем от запретов и поговорим о Вас. В СМИ не так много информации, но пишут, что Вы настоящий романтик. Любите стихи?
— Нет прям любимых. По чуть-чуть все нравятся.
— Что у Вас в планах на ближайшее будущее? Когда поклонникам ждать новый трек? Возможно, в планах совместки с кем-нибудь? С Элджеем, например?
— У меня сейчас синглы выходят новые, уже после этого готовятся еще три новых сингла. Потом выходит долгожданный сольный альбом «Красные розы» .
Совместные треки к Элджеем... ну, не будем исключать, может быть.
— Возможно, что образ такого эпатажного и брутального романтика Вы смените на какой-то иной?
— Я романтичный парень и всегда стараюсь им быть.
— Почему так мало личной информации о Вас в Сети? Это больше имидж?
— Потому что я сам по себе скрытный чувак.
— А кого уважаете среди исполнителей?
— Все достойны уважения. Не был настроен против кого-то плохо.
— Конечно же, нельзя не спросить про татуировки. Когда следующая? Есть уже идеи?
— Они бьются — типа, как пошел в магазин. Для меня это стало привычно. «А пойду я сделаю себе новую татуировку!» Или, может, какой-то момент у меня в жизни случился важный, запоминающийся. И я переношу это на тело, как память, чтобы помнить об этом и не забывать.
— Некоторые говорят, что по стилю Вы схожи с Матрангом, который «выстрелил» первым. Вы вообще знакомы с Аланом?
— С Аланом мы не знакомы, схожести с ним, на самом деле, я не вижу. У него один стиль, у меня другой. Постоянно с кем-то сравнивают, всегда так было и будет, люди просто по незнанию своему: им вот кажется, что бит похожий, и все начинают сравнивать.
— Как считаете, будущее русского рэпа, оно за кем? Имею в виду, Centr уже стар, а ярких звездочек сейчас много. Куда движется направление?
— Будущее — за нами. Мы новое поколение, новая школа, за нами будущее.