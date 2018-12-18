Журналист ответил пенсионеру из ролика «Елочка мне нравится?» на обвинение в хамстве

Вячеслав Степанович Лященко из Бийска стал звездой интернета после того, как поговорил с корреспондентом местного телевидения про свою жизнь. Пенсионер запомнился, тем что на вопрос о новогодней елке заявил: «Елочка мне, б***, нравится? Елочка мне нравится?! Спроси, на что я живу! *** без соли доедаю! Пенсия 10 тысяч, пять за квартиру плачу!» В день беседы он шел из гаража с мешком картошки.





Корреспондент Daily Storm Антон Старков прилетел в Бийск и познакомился с пенсионером. Вячеслав Лященко рассказал ему, что имеет два высших образования, но получает настолько низкую пенсию, что живет «на подножном корму» и не может отремонтировать свою гордость — прогнившие жигули «четверку».





После публикации видеоинтервью с Лященко работу корреспондента стали использовать в интернете для сбора денег якобы для пенсионера. Редакция Daily Storm не связана ни с какими аккаунтами в соцсетях, собирающими пожертвования для Вячеслава Лященко. Вероятно, украденным материалом решили воспользоваться мошенники.