Журналист ответил пенсионеру из ролика «Елочка мне нравится?» на обвинение в хамстве

«Бийское телевидение» опровергло слова пенсионера Вячеслава Лященко — героя вирусного видео про новогоднюю елку, установленную городскими властями, который обвинил корреспондента телеканала в хамском поведении и «дерганье за рукав». Журналист Евгений Плахотин, проводивший на улицах Бийска опрос «Нравится ли вам елочка?», утверждает, что Лященко сам «агрессивно вклинился» в беседу съемочной группы с прохожей на улице и стал нецензурно выражаться.
«И где здесь хамство? Уже неоднократно бийский пенсионер заявлял о том, что корреспондент по-хамски спросил про елку. Никто его за рукав не дергал, мы разговаривали с женщиной — проходил дед, остановился и сам захотел высказаться», — сообщил Евгений.
В доказательство слов журналиста «Бийское телевидение» опубликовало новый видеоролик.
Видео также опубликовано в Instagram-аккаунте телеканала. Мнения комментирующих пост пользователей разделились. «Ему его возраст и статус пенсионера не дает права наговаривать на людей», — написал один из них. Многие отметили, что вопрос, кто кому нахамил в этой ситуации, вовсе не важен.
«У деда, как и у всех в нашей стране, накипело: пенсии воруют, народ грабят в открытую, а мы все глотаем. Побольше бы люди говорили, а не молча терпели, — может быть, что-то и начало меняться», — написал один из россиян.
Вячеслав Степанович Лященко из Бийска стал звездой интернета после того, как поговорил с корреспондентом местного телевидения про свою жизнь. Пенсионер запомнился, тем что на вопрос о новогодней елке заявил: «Елочка мне, б***, нравится? Елочка мне нравится?! Спроси, на что я живу! *** без соли доедаю! Пенсия 10 тысяч, пять за квартиру плачу!» В день беседы он шел из гаража с мешком картошки.
Корреспондент Daily Storm Антон Старков прилетел в Бийск и познакомился с пенсионером. Вячеслав Лященко рассказал ему, что имеет два высших образования, но получает настолько низкую пенсию, что живет «на подножном корму» и не может отремонтировать свою гордость — прогнившие жигули «четверку».
После публикации видеоинтервью с Лященко работу корреспондента стали использовать в интернете для сбора денег якобы для пенсионера. Редакция Daily Storm не связана ни с какими аккаунтами в соцсетях, собирающими пожертвования для Вячеслава Лященко. Вероятно, украденным материалом решили воспользоваться мошенники.