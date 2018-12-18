Адвокат Мамаева призвал найти и наказать угрожавших судье убийством

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов призвал найти и наказать угрожавших убийством судье Мосгорсуда, рассматривающей дело спортсменов. Бушманов в разговоре с Daily Storm заявил, что угрозы судье прислали психически неадекватные люди. Адвокат также предположил, что на самом деле неизвестные могли запугивать судью, чтобы не допустить вынесения решения в пользу фигурантов дела.





«Ужасно, если это было сделано кем-то намеренно, с целью воспрепятствовать таким образом вынесению судом решения в пользу фигурантов дела. Надеюсь, что правоохранительные органы быстро установят «писателя» и, выяснив его истинные мотивы, дадут адекватную оценку его злонамеренному поступку», — сообщил Бушманов Daily Storm.





Ранее 18 декабря пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что в адрес судьи, рассматривавшей дело футболистов, пришло анонимное электронное письмо. «Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг... А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...» — процитировала пресс-служба текст письма с сохранением орфографии и пунктуации. Послание передали в полицию, сейчас решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.