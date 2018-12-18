Адвокат Мамаева призвал найти и наказать угрожавших судье убийством

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов призвал найти и наказать угрожавших убийством судье Мосгорсуда, рассматривающей дело спортсменов. Бушманов в разговоре с Daily Storm заявил, что угрозы судье прислали психически неадекватные люди. Адвокат также предположил, что на самом деле неизвестные могли запугивать судью, чтобы не допустить вынесения решения в пользу фигурантов дела.
«Ужасно, если это было сделано кем-то намеренно, с целью воспрепятствовать таким образом вынесению судом решения в пользу фигурантов дела. Надеюсь, что правоохранительные органы быстро установят «писателя» и, выяснив его истинные мотивы, дадут адекватную оценку его злонамеренному поступку», — сообщил Бушманов Daily Storm.
Ранее 18 декабря пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что в адрес судьи, рассматривавшей дело футболистов, пришло анонимное электронное письмо. «Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг... А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...» — процитировала пресс-служба текст письма с сохранением орфографии и пунктуации. Послание передали в полицию, сейчас решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.
18 декабря Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля спортсменов — Александра Протасовицкого. Все четверо обвиняются в хулиганстве, они останутся в СИЗО до 8 февраля. Комментируя решение, адвокат Мамаева сказал Daily Storm, что суд «руководствовался какими-то иными усмотрениями, далекими от закона».
«Мамаева держат за преступление, которое он не совершал. Мера пресечения избиралась только по эпизоду статьи 213 УК РФ «Хулиганство», поскольку она предусматривает возможность для самой строгой меры пресечения. Мы предоставляем доказательства, и следствие предоставляет фактические доказательства, в которых явно видно, что к этому преступлению Мамаев не причастен. А суд все равно выносит такое решение. Конечно, это незаконно», — констатировал адвокат. Сам Павел Мамаев назвал решение суда позором. Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова, как и защитник Мамаева, заявила, что «объяснить решение суда с позиции права тяжело».
11 октября Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева до 8 декабря. Футболистов обвинили по статье 116 УК (побои) и части 2 статьи 213 (хулиганство организованной группой). Вместе с ними под стражу на два месяца был взят младший брат Кокорина Кирилл, а также приятель спортсменов Александр Протасовицкий. По версии следствия, молодые люди устроили 8 октября две драки в центре Москвы — на парковке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В одном эпизоде пострадал водитель телеведущей федерального канала, а в другом досталось высокопоставленному чиновнику из Минпромторга.