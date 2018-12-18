Минюст внепланово проверит движение Пономарева «За права человека»

17 декабря на почту движения «За права человека» пришло уведомление от Министерства юстиции России о внеплановой проверке организации. Ведомство просит подготовить организацию к 14 января 2019 года различные документы за период с 2016-го по 2019 год. При этом Минюст не пояснил, что стало поводом для внеплановой проверки. Глава движения — 77-летний Лев Пономарев — сейчас отбывает административный арест за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».
«Список документов за последние три года (2016-2019), копии которых мы обязаны предоставить до 14 января, мы приводим ниже. Там несколько десятков пунктов, касающихся бухгалтерии, штатного расписания, грантовых проектов. Среди прочего в этом списке указана переписка движения с физическими и юридическими лицами и публикации в средствах массовой информации (!), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в блоге Льва Пономарева на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
В организации отметили, что на подготовку «многотомного отчета» с учетом новогодних праздников у работников останется менее трех недель. «За несвоевременное или неполное предоставление требуемых документов грозятся административной ответственностью», — добавили представители движения.
Лев Пономарев в личном заявлении, опубликованном в его блоге, написал, что 18 декабря познакомился с выписками из стенограммы встречи Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с главой государства Владимиром Путиным. По словам Пономарева, Путин, отвечая на заявления членов СПЧ о нарушениях прав человека, «либо был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде «надо разобраться». «Внеплановую проверку Минюстом ООД «За права человека» рассматриваю именно как меру, которая должна снять эту нерешительность в словах президента. Результат этой проверки, боюсь, предсказуем. Думаю, что слова президента о том, что «хотите, чтобы было как в Париже?», определят ближайшую повестку дня взаимодействия Кремля с гражданским обществом», — заявил Пономарев.
5 декабря Тверской районный суд Москвы назначил 25 суток ареста 77-летнему главе движения «За права человека» Льву Пономареву за повторное нарушение порядка проведения акции. Не согласованный с властями Москвы митинг в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» прошел 28 октября у здания ФСБ на Лубянке. Пономарев разместил на своей странице в Facebook пост с призывом принять участие в этой акции. После жалобы адвокатов суд сократил срок ареста Пономареву до 16 суток.
На заседании СПЧ член совета, журналист Николай Сванидзе попросил Владимира Путина поручить генеральному прокурору Юрию Чайке проверить законность ареста Льва Пономарева. Путин пообещал, что даст такое поручение.