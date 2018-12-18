Минюст внепланово проверит движение Пономарева «За права человека»

17 декабря на почту движения «За права человека» пришло уведомление от Министерства юстиции России о внеплановой проверке организации. Ведомство просит подготовить организацию к 14 января 2019 года различные документы за период с 2016-го по 2019 год. При этом Минюст не пояснил, что стало поводом для внеплановой проверки. Глава движения — 77-летний Лев Пономарев — сейчас отбывает административный арест за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».





«Список документов за последние три года (2016-2019), копии которых мы обязаны предоставить до 14 января, мы приводим ниже. Там несколько десятков пунктов, касающихся бухгалтерии, штатного расписания, грантовых проектов. Среди прочего в этом списке указана переписка движения с физическими и юридическими лицами и публикации в средствах массовой информации (!), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в блоге Льва Пономарева на сайте радиостанции «Эхо Москвы».





В организации отметили, что на подготовку «многотомного отчета» с учетом новогодних праздников у работников останется менее трех недель. «За несвоевременное или неполное предоставление требуемых документов грозятся административной ответственностью», — добавили представители движения.