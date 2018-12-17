Экс-глава «Правого сектора» призвал начать охоту на священников УПЦ МП

Экс-глава «Правого сектора» (запрещен в РФ), депутат Верховной рады Дмитрий Ярош заявил, что нужно «открыть охоту» на священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Парламентарий считает, что клирики УПЦ МП «верно служат Путину и Кириллу». Свое обращение Ярош адресовал в частности генпрокурору Юрию Луценко и первому заместителю Национальной полиции Украины Вячеславу Аброськину.
Свой призыв Ярош оставил в Facebook 16 декабря, но позднее к его учетной записи был ограничен доступ. В начале своего письма он утверждает, что украинцы являются милосердными и следовательно уничтожают «врагов Бога и Украины — с Любовью».
«Москва всегда использовала религию в качестве оружия. Так называемая УПЦ МП — не церковь. Это эфэсбэшная резидентура, которая является «Искандером» [ракетой] в руках сатаниста Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников, — написал Ярош. — «Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело, угодное Богу и нашей родине. Долой московских попов из Украины!»
По его словам, иерархи УПЦ МП в большинстве своем отказались присоединяться к новой автокефальной украинской православной церкви, поэтому их следует считать врагами Украины. Ярош, который является прихожанином Греко-католической церкви (ГКЦ), также выразил надежду, что в скором времени новая православная церковь и ГКЦ объединятся.
16 декабря в Киеве прошел Объединительный собор (не признанный Русской православной церковью), на котором было принято решение об образовании Православной церкви Украины, предстоятелем которой был назначен митрополит Епифаний.
Процесс предоставления Украине автокефалии (церковной независимости) был запущен Константинопольским патриархатом в начале осени. 11 октября Константинополь отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. 15 октября Священный синод РПЦ принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.