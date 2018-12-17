Экс-глава «Правого сектора» призвал начать охоту на священников УПЦ МП

«Москва всегда использовала религию в качестве оружия. Так называемая УПЦ МП — не церковь. Это эфэсбэшная резидентура, которая является «Искандером» [ракетой] в руках сатаниста Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников, — написал Ярош. — «Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело, угодное Богу и нашей родине. Долой московских попов из Украины!»