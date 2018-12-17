Российские НКО сняли интерактивный фильм о домашнем насилии

Ряд российских некоммерческих организаций (НКО) создали интернет-портал PROJECT911, на котором рассказывается о проблеме домашнего насилия. На сайте размещены контакты НКО и кризисных центров, куда можно обратиться за помощью при тяжелых отношениях в семье. Кроме того, для проекта был создан тест, позволяющий оценить уровень риска насилия в отношениях, а также интерактивный фильм Game116, позволяющий зрителю самому выбирать, как повернутся отношения Насти с ее парнем Кириллом, который регулярно избивает девушку.
Большая часть фильма, который своим названием отсылает к 116-й статье Уголовного кодекса РФ «Побои», показана от лица Насти. В ключевых точках сюжета зритель может выбрать, будет ли Настя извиняться перед парнем или кричать на него, звать на помощь или молча терпеть насилие. В одной из развязок фильма Кирилл убивает Настю. После просмотра зрителю предлагают рассмотреть недавние новости по теме домашнего насилия и подписать петицию за принятие в России закона против домашнего насилия.
Авторы фильма — агентство Room485 — сообщили, что сами столкнулись с проблемой домашнего насилия во время работы над проектом. «В процессе работы над проектом случилась большая беда с нашей коллегой: она попала в больницу с тяжелой степенью побоев, пострадав от рук своего мужа... Подтвердилось ужасное: проблема среди нас, она гораздо ближе, чем мы думаем», — рассказала изданию «Коммерсантъ» креативный директор агентства Елена Калинина.
В разработке портала приняли участие Московский кризисный центр для женщин «Анна», центр «Насилию.нет», кризисный центр «Китеж», «Проект W», благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», а также правозащитная организация «Зона права».
Ранее омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что декриминализация домашнего насилия, проведенная в 2017 году, являлась ошибкой. Поправки к 116-й статье УК РФ исключили из закона уголовное наказание за насилие в отношении «близких лиц», сделав домашнее насилие административным правонарушением. «Я считаю, что декриминализация — ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье... Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от доминирования члена семьи, который наносит ущерб, но не переходит грань преступления», — описала существующую проблему Москалькова.