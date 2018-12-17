Российские НКО сняли интерактивный фильм о домашнем насилии

Большая часть фильма, который своим названием отсылает к 116-й статье Уголовного кодекса РФ «Побои», показана от лица Насти. В ключевых точках сюжета зритель может выбрать, будет ли Настя извиняться перед парнем или кричать на него, звать на помощь или молча терпеть насилие. В одной из развязок фильма Кирилл убивает Настю. После просмотра зрителю предлагают рассмотреть недавние новости по теме домашнего насилия и подписать петицию за принятие в России закона против домашнего насилия.





Авторы фильма — агентство Room485 — сообщили, что сами столкнулись с проблемой домашнего насилия во время работы над проектом. «В процессе работы над проектом случилась большая беда с нашей коллегой: она попала в больницу с тяжелой степенью побоев, пострадав от рук своего мужа... Подтвердилось ужасное: проблема среди нас, она гораздо ближе, чем мы думаем», — рассказала изданию «Коммерсантъ» креативный директор агентства Елена Калинина.





В разработке портала приняли участие Московский кризисный центр для женщин «Анна», центр «Насилию.нет», кризисный центр «Китеж», «Проект W», благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», а также правозащитная организация «Зона права».