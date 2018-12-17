WP: Новый доклад для Сената США доказывает вмешательство России в выборы 2016 года

«Очевидно, что все эти сообщения и действия точно работали в пользу республиканской партии и в частности Дональда Трампа, — приводит WP текст доклада. — Трамп упоминается чаще всего в сообщениях, нацеленных на согласных с консервативной партией и на правых избирателей, при этом сообщения просили поддержать кампанию Трампа. Основные группы, которые боролись против Трампа, напротив, получали сообщения, целью которых было запутать и отвлечь избирателей, в итоге пытаясь отговорить их от голосования».





К подобным сообщениям доклад относит скачок активности в продвижении тем, обычно популярных среди правого и консервативного электората: права на оружие («Второй поправки») и антииммиграционных настроений. При этом российская сторона якобы пыталась подорвать веру в важность выборов среди афроамериканцев и других меньшинств, создавая провокационные посты и рекламу, направленную против истеблишмента. В пример такой рекламы приводится купленная в Google реклама движения «Black Matters US», которая гласила «Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?».





Авторы исследования обнаружили следы влияния России в Facebook и Twitter, идущие с 2014 года. По их словам, ряд страничек в соцсетях, которые затрагивали политически важные темы для американцев, находились под контролем российского «Агентства интернет-исследований». Такие страницы собрали в общей сумме около 39 миллионов лайков, 31 миллион репостов, 5,4 миллиона реакций и 3,4 миллиона комментариев. Согласно данным доклада, информация на этих страницах дошла до 126 миллионов пользователей Facebook и 20 миллионов на Instagram.