WP: Новый доклад для Сената США доказывает вмешательство России в выборы 2016 года

Доклад, подготовленный для Сената США Оксфордским университетом и аналитическим центром Graphika, доказывает вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Исследователи отследили в истории Facebook и Twitter рекламу, оплаченную в рублях, и деятельность ботов, заходивших с IP-адресов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, где находится российское «Агентство интернет-исследований». При этом российская сторона работала в пользу позже победившего на выборах Дональда Трампа и против демократов, пишет Washington Post со ссылкой на копию документа, который должен быть официально опубликован на этой неделе.
«Очевидно, что все эти сообщения и действия точно работали в пользу республиканской партии и в частности Дональда Трампа, — приводит WP текст доклада. — Трамп упоминается чаще всего в сообщениях, нацеленных на согласных с консервативной партией и на правых избирателей, при этом сообщения просили поддержать кампанию Трампа. Основные группы, которые боролись против Трампа, напротив, получали сообщения, целью которых было запутать и отвлечь избирателей, в итоге пытаясь отговорить их от голосования».
К подобным сообщениям доклад относит скачок активности в продвижении тем, обычно популярных среди правого и консервативного электората: права на оружие («Второй поправки») и антииммиграционных настроений. При этом российская сторона якобы пыталась подорвать веру в важность выборов среди афроамериканцев и других меньшинств, создавая провокационные посты и рекламу, направленную против истеблишмента. В пример такой рекламы приводится купленная в Google реклама движения «Black Matters US», которая гласила «Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?».
Авторы исследования обнаружили следы влияния России в Facebook и Twitter, идущие с 2014 года. По их словам, ряд страничек в соцсетях, которые затрагивали политически важные темы для американцев, находились под контролем российского «Агентства интернет-исследований». Такие страницы собрали в общей сумме около 39 миллионов лайков, 31 миллион репостов, 5,4 миллиона реакций и 3,4 миллиона комментариев. Согласно данным доклада, информация на этих страницах дошла до 126 миллионов пользователей Facebook и 20 миллионов на Instagram.
Также газета сообщает, что исследователи обнаружили и более буквальные «следы России» — рекламу, оплаченную в рублях, российские телефонные номера, оставленные для контактов, и IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется «Агентство интернет-исследований».
Минюст США 16 февраля официально обвинил 13 граждан России и три организации во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В список, названный позднее «списком Мюллера», попали и сотрудники «Агентства интернет-исследований», более известного в западных СМИ как «фабрика кремлевских троллей». Президент России Владимир Путин позже заявил, что РФ никогда не выдаст Соединенным Штатам людей из списка Мюллера, и что понятия не имеет, что сделали граждане, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года.
Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Параллельно расследования ведут комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие обвинения «абсолютно голословными».