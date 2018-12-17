Расходы россиян на еду занимают более 30 процентов их бюджета

Из 40 оцененных агентством стран Россия заняла 31-е место по тратам на питание — ее ближайшими соседями по списку оказались Черногория (29,7% расходов бюджета уходят на еду) и Литва (31,5%). На вершине рейтинга стоят страны Западной Европы — первые три места занимают Люксембург (8,7%), Великобритания (10%) и Нидерланды (10,6%). Внизу таблицы значатся страны бывшего СССР — 40-е место заняла Украина (50,9%), 39-е ушло Казахстану (46%), а сразу за ними идет Молдавия (43,4%).





Как обнаружили аналитики «РИА Рейтинг», в большинстве случаев существует обратная связь между ВВП на душу населения, одним из основных показателем экономического развития страны, и долей расходов на еду — чем выше ВВП на жителя страны, тем меньше ее граждане тратятся на питание.





Таким образом, у жителей стран Западной Европы средства уходят на другие нужды — образование, путешествия, обустройство дома и развлечения: на досуг и культуру больше всего тратят шведы (18,7% бюджета), британцы (13%) и австрийцы (11,5%). Напротив, меньше всего на это тратятся граждане Молдавии (1,3% расходов), Македонии (1,8%), Казахстана и Украины (1,9%). Россия занимает 21-е место в списке с 6,9% трат бюджета жителей на культуру и досуг.





Вредные привычки (алкоголь и табак) у россиян занимают 3% бюджета — страна находится на 24-м месте рейтинга. Больше всего на это тратят жители балканских стран — Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). Молдавия здесь занимает второе место сверху с 1,5% расходов на вредные привычки, ее опережает только Люксембург с 1,3%, а сразу за ней идет Кипр (1,6%).