В Подмосковье кровля производственного здания обрушилась на рабочих

В подмосковном городе Дзержинском обрушилась часть кровли производственного здания . По данным радиостанции «Говорит Москва», погиб один человек. Всего под завалами оказались до восьми рабочих. Они получили травмы, некоторые находятся в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС.
«Под завалами от четырех до восьми человек. Все живы, однако получили травмы... Люди нуждаются в скорейшем деблокировании и госпитализации. Состояние тяжелое. Однако пострадавшие подают признаки жизни», — сообщили в МЧС агентству «Интерфакс». На момент публикации заметки, троих пострадавших уже извлекли из-под обвалившейся кровли и отправили в больницы.
Общая площадь здания, в котором работает завод «Техно Групп» по производству железобетонных изделий, составляет 1600 квадратных метров. Площадь обрушения — 170 квадратных метров. По предварительным данным, крыша не выдержала тяжести снега.
На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и шесть бригад скорой помощи, в том числе из соседних Котельников и Люберец. Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с происшествием.