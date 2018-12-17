В Подмосковье кровля производственного здания обрушилась на рабочих

В подмосковном городе Дзержинском обрушилась часть кровли производственного здания . По данным радиостанции «Говорит Москва», погиб один человек. Всего под завалами оказались до восьми рабочих. Они получили травмы, некоторые находятся в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС.





«Под завалами от четырех до восьми человек. Все живы, однако получили травмы... Люди нуждаются в скорейшем деблокировании и госпитализации. Состояние тяжелое. Однако пострадавшие подают признаки жизни», — сообщили в МЧС агентству «Интерфакс». На момент публикации заметки, троих пострадавших уже извлекли из-под обвалившейся кровли и отправили в больницы.