Москалькова: Запрещать рэп-концерты — ограничивать новые формы в искусстве

Нельзя запрещать рэп-концерты только из-за того, что часть старшего поколения отрицательно воспринимает новые формы в искусстве, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она напомнила, что раньше в обществе негативно относились к нынешней классике — джазу и року, а также к творчеству авторов, ставших частью российской культуры, таких как Маяковский, Хлебников и Кандинский. По мнению омбудсмена, пока исполнители не нарушают законов и не призывают к экстремизму и ненависти, они имеют полное право выступать публично без внешнего давления.
«Часть старшего поколения всегда отрицательно воспринимала и будет воспринимать новые формы в искусстве. Достаточно вспомнить такие уже ставшие классикой явления, как джаз и рок, такие имена, как Хлебников, Кандинский, Маяковский, Скрябин... Некоторые из них выдерживают проверку временем, некоторые отмирают, но это не означает, что их нужно запрещать, тем более когда на них есть общественный запрос у молодежи», — приводит слова Москальковой «Интерфакс». Она уточнила, что при запрете творчество не исчезает, а лишь маргинализируется, уходя в субкультуры.
«Да и вообще, как можно что-то запретить в век интернета?» — риторически спросила она.
По мнению омбудсмена, пока тексты исполнителей не нарушают «общепринятых принципов нравственности», не призывают к экстремизму и не разжигают расовую или религиозную ненависть, то они имеют полное право на существование и могут публично исполняться. «На вопрос же, являются ли они новым словом в искусстве, может ответить только время», — заключила Москалькова.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президентского совета по культурному наследию заявил, что использовать по отношению к исполнителям рэпа подход «хватать и не пущать» — это плохой пример, который дает обратный эффект. «Если невозможно остановить, нужно возглавить и направлять», — пояснил он. Ранее глава Кремля заявил о необходимости разобраться с отменой рэп-концертов в регионах страны.
Отмена концертов рэпера Хаски и группы IC3PEAK в ноябре-декабре вызвала реакцию общества и СМИ, на которую обратили внимание в Кремле. Телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, близкие к руководству России, сообщал, что в администрации президента остались недовольны чиновниками, которые инициировали отмену выступлений музыкантов. После этого арестованный на 15 суток из-за выступления на крыше автомобиля у закрытого клуба в Краснодаре Хаски был отпущен по решению вышестоящего суда, а коллектив IC3PEAK продолжил выступать.
Депутаты Госдумы 6 декабря провели встречу с несколькими рэп-исполнителями, включая Птаху и Рому Жигана. Беседа прошла на повышенных тонах: музыканты обвиняли власти в необоснованном давлении и абсурдности статьи 282 Уголовного кодекса. Представители депутатского корпуса частично согласились с доводами рэперов, однако были непреклонны в вопросе невозможности допустить нецензурную лексику на сцене.