Москалькова: Запрещать рэп-концерты — ограничивать новые формы в искусстве

«Часть старшего поколения всегда отрицательно воспринимала и будет воспринимать новые формы в искусстве. Достаточно вспомнить такие уже ставшие классикой явления, как джаз и рок, такие имена, как Хлебников, Кандинский, Маяковский, Скрябин... Некоторые из них выдерживают проверку временем, некоторые отмирают, но это не означает, что их нужно запрещать, тем более когда на них есть общественный запрос у молодежи», — приводит слова Москальковой «Интерфакс». Она уточнила, что при запрете творчество не исчезает, а лишь маргинализируется, уходя в субкультуры.





«Да и вообще, как можно что-то запретить в век интернета?» — риторически спросила она.





По мнению омбудсмена, пока тексты исполнителей не нарушают «общепринятых принципов нравственности», не призывают к экстремизму и не разжигают расовую или религиозную ненависть, то они имеют полное право на существование и могут публично исполняться. «На вопрос же, являются ли они новым словом в искусстве, может ответить только время», — заключила Москалькова.