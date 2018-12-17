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Саудовская Аравия сочла вмешательством во внутренние дела обвинения в убийстве Хашкаджи
Новости

Саудовская Аравия сочла вмешательством во внутренние дела обвинения в убийстве Хашкаджи

Эр-Рияд осудил резолюцию Сената США, в которой ответственным за убийство журналиста признан наследный принц королевства

Эр-Рияд осудил резолюцию Сената США, в которой ответственным за убийство журналиста признан наследный принц королевства
Коллаж: © Daily Storm

Саудовская Аравия отвергла обвинения со стороны Сената США, который на прошлой неделе признал аравийского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда виновным в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает Associated Press. Журналист не раз критиковал наследного принца и поддерживал оппозиционное саудовским властям интернет-движение. И хотя резолюция сенаторов еще не вступила в силу (ее должны рассмотреть палата представителей и президент), монархия отреагировала жестко.


Арабское королевство упрекает Сенат во «вмешательстве во внутренние дела страны». Саудовский МИД отрицает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд причастен к убийству оппозиционного журналиста. ЦРУ считает, что преступление совершили агенты, близкие к Мухаммеду, а распоряжение ликвидировать Хашкаджи отдал сам наследный принц.


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«[Саудовская Аравия] категорически отклоняет любое вмешательство в свои внутренние дела и все обвинения, сделанные любым способом, которые выражают непочтительность к лидерству [королевства]... и любые попытки подорвать его суверенитет или уменьшить его высоту», — заявил саудовский МИД.


Журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября в консульстве королевства в Стамбуле, где оформлял документы. Спустя две недели саудовские правоохранители заявили, что обозреватель, известный своими критическими заметками в адрес властей, был убит. К такому же заключению пришла и прокуратура Турции. 15 ноября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что в рамках расследования «дела Хашкаджи» были задержаны более 20 человек и пятерым из них грозит смертная казнь.


Расследование убийства Хашкаджи, проведенное ЦРУ, убедило американских сенаторов, но Дональд Трамп назвал его результаты поспешными. Президент США заинтересован в сохранении военно-экономических отношений между Саудовской Аравией и Америкой.


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