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МЧС: Под завалами здания завода в Подмосковье погибли три человека
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МЧС: Под завалами здания завода в Подмосковье погибли три человека

Шесть человек госпитализировали

Шесть человек госпитализировали
Кадр трансляции ситуации в подмосковном Дзержинском, где обрушилась кровля здания Скриншот: © facebook.com / РИА Новости

Три человека погибли при обрушении кровли одного из зданий завода железобетонных изделий «Техно Групп» в подмосковном городе Дзержинском, сообщили в МЧС. Шестеро рабочих госпитализированы с травмами и еще шестерым медики оказали первую помощь на месте, сообщил министр здравоохранения Московской области. В Telegram-каналах опубликовано видео момента обрушения.



«В Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации не нуждались», сказал глава подмосковного минздрава Дмитрий Матвеев агентству «Москва».


Обрушение произошло на улице Академика Жукова. Общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров. Площадь обрушения — 170 квадратных метров. Первоначально сообщалось, что крыша не выдержала тяжести снега. Затем следователи установили, что кровля рухнула во время ремонта.


«Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение», — сообщили в Главном следственном управления СК по Московской области.


СКР проводит проверку в связи с ЧП.


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