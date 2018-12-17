МЧС: Под завалами здания завода в Подмосковье погибли три человека

Три человека погибли при обрушении кровли одного из зданий завода железобетонных изделий «Техно Групп» в подмосковном городе Дзержинском, сообщили в МЧС. Шестеро рабочих госпитализированы с травмами и еще шестерым медики оказали первую помощь на месте, сообщил министр здравоохранения Московской области. В Telegram-каналах опубликовано видео момента обрушения.
«В Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации не нуждались», — сказал глава подмосковного минздрава Дмитрий Матвеев агентству «Москва».
Обрушение произошло на улице Академика Жукова. Общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров. Площадь обрушения — 170 квадратных метров. Первоначально сообщалось, что крыша не выдержала тяжести снега. Затем следователи установили, что кровля рухнула во время ремонта.
«Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение», — сообщили в Главном следственном управления СК по Московской области.
СКР проводит проверку в связи с ЧП.