МЧС: Под завалами здания завода в Подмосковье погибли три человека

Обрушение произошло на улице Академика Жукова. Общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров. Площадь обрушения — 170 квадратных метров. Первоначально сообщалось, что крыша не выдержала тяжести снега. Затем следователи установили, что кровля рухнула во время ремонта.





«Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение», — сообщили в Главном следственном управления СК по Московской области.





СКР проводит проверку в связи с ЧП.