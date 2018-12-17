Лавров: Воевать с Украиной Россия не будет

«Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю... Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе... Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ», — сказал Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда».





Дипломат пояснил, что для возвращения к «нормальным отношениям» необходимо урегулировать внутренние проблемы Украины, которые заключаются не только в отделении ДНР и ЛНР. По словам Лаврова, признание независимости республик приведет к разрыву дипломатических отношений между Россией и Украиной, и «оставит всю остальную Украину нацистам». Единственный способ разрешить ситуацию в Донбассе — это следовать минским соглашениям, считает министр.





При этом глава МИД подчеркнул, что о войне с Украиной речи не идет, но Москва даст ответ на любую провокацию со стороны Киева. «На последнюю декаду декабря [президент Украины Петр] Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом... Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он [Порошенко] пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — пояснил он.





Лавров рассказал, что по информации МИД РФ, Порошенко будет поддерживать малые боевые действия, чтобы иметь возможность заявить о «российском наступлении на Украину», однако эскалации ситуации украинский президент будет стараться не допускать. По мнению министра, это необходимо Киеву для усиления санкционного давления на Россию со стороны западных союзников Украины.