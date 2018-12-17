Лавров: Воевать с Украиной Россия не будет

Россия не будет воевать с Украиной, но на провокационные действия будет отвечать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что МИД считает возможной провокацию со стороны украинских военных в конце декабря. Также глава внешнеполитического ведомства назвал текущий режим на Украине «неонацистским», и уточнил, что ни в коем случае не считает таковым украинский народ. По словам Лаврова, Москва желает вернуться к нормальным отношениям с Киевом, однако сейчас для их сохранения необходимо действовать осторожно: в частности, нельзя признать независимость самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, поскольку это приведет к разрыву дипломатических отношений.
«Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю... Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе... Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ», — сказал Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Дипломат пояснил, что для возвращения к «нормальным отношениям» необходимо урегулировать внутренние проблемы Украины, которые заключаются не только в отделении ДНР и ЛНР. По словам Лаврова, признание независимости республик приведет к разрыву дипломатических отношений между Россией и Украиной, и «оставит всю остальную Украину нацистам». Единственный способ разрешить ситуацию в Донбассе — это следовать минским соглашениям, считает министр.
При этом глава МИД подчеркнул, что о войне с Украиной речи не идет, но Москва даст ответ на любую провокацию со стороны Киева. «На последнюю декаду декабря [президент Украины Петр] Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом... Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он [Порошенко] пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — пояснил он.
Лавров рассказал, что по информации МИД РФ, Порошенко будет поддерживать малые боевые действия, чтобы иметь возможность заявить о «российском наступлении на Украину», однако эскалации ситуации украинский президент будет стараться не допускать. По мнению министра, это необходимо Киеву для усиления санкционного давления на Россию со стороны западных союзников Украины.
Ранее в МИД РФ заявили, что Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения с Донбассом, после которой украинские войска перейдут в «стремительное наступление» на мариупольском направлении к границе с Россией. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, о планах киевских военных свидетельствуют размещенные вблизи от линии соприкосновения запрещенные минскими соглашениями единицы тяжелого вооружения и техники. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что маневр организован президентом Украины Петром Порошенко в погоне за рейтингом перед выборами 2019 года.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия разместила вдоль границы с Украиной большое количество вооруженных сил. По словам украинского лидера, вокруг Украины сейчас развернута группировка, в которую входят более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов, а также более 80 кораблей и восемь подводных лодок. Порошенко высказал мнение, что подобные силы нужны для «превращения Азовского моря в российское озеро».
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения сроком на 30 дней.