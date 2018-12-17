«Это обыкновенный рейд»: в московском вузе рассказали об обысках у студентов-ингушей

Собеседник издания также подтвердил, что никто из студентов не был взят под стражу. Пользователи соцсетей, утверждающие, то они были очевидцами инцидента, написали во «ВКонтакте», что правоохранители вывели из общежития почти 20 человек, а на улице, рядом с общежитием, стояли автозаки. По версии некоторых блогеров, сотрудники правоохранительных органов искали наркотики.