«Это обыкновенный рейд»: в московском вузе рассказали об обысках у студентов-ингушей

В общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ) имени Серго Орджоникидзе в Москве в ночь на 17 декабря прошли обыски. По данным Telegram-канала «Кремлевская прачка», правоохранители искали «студентов из Ингушетии, установивших в общежитии свои порядки». Телеканал РЕН ТВ сообщил, что полиция проводила проверку после обращения учащихся вуза, рассказавших о противоправных действиях в общежитии, однако не нашла доказательств этому. В вузе утверждают, что правоохранителей не интересовали учащиеся МГРИ-РГГРУ.
«Это обыкновенный рейд. Сотрудники пришли в районе пяти-шести утра. Возле общежития есть детский сад, там ночевали какие-то люди, их ищут теперь по соседним зданиям», — сообщил РБК источник в МГРИ-РГГРУ.
Собеседник издания также подтвердил, что никто из студентов не был взят под стражу. Пользователи соцсетей, утверждающие, то они были очевидцами инцидента, написали во «ВКонтакте», что правоохранители вывели из общежития почти 20 человек, а на улице, рядом с общежитием, стояли автозаки. По версии некоторых блогеров, сотрудники правоохранительных органов искали наркотики.
В заявлении МГРИ-РГГРУ, опубликованном на официальной странице вуза во «Вконтакте», указано, что в ночь на 17 декабря в общежитии были проведены «профилактические мероприятия», в ходе которых были «обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие». «В отношении лиц, причастных к указанным правонарушениям ведется проверка. Остальные студенты приступили к занятиям в соответствии с расписанием», – говорится в сообщении.