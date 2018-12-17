Нетаньяху пригласил Путина в Израиль

«Мы привезли с собой приглашение для президента Путина от премьера Израиля [Биньямина Нетаньяху] посетить конференцию в Израиле, посвященную освобождению концлагеря Аушвиц (Освенцим). <...> Я думаю, очень важно, что премьер-министр Нетаньяху и президент Путин вновь встретятся для обсуждения определенных стратегических вопросов», — передает «Интерфакс» заявление Герцога в начале переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.





Представитель Израиля заметил, что решения, принятые по итогам потенциальной встречи Путина и Нетаньяху, должны послать сигнал «Ирану и его агенту «Хезболле», а также другим организациям в регионе, включая ХАМАС, который в Тель-Авиве тоже считают подконтрольным Тегерану.





Если президент РФ примет приглашение, то во время его визита в Израиль может пройти первая полноформатная встреча Путина и Нетаньяху после крушения российского Ил-20. После инцидента лидеры стран общались только по телефону или в кулуарах крупных мероприятий без официально организованных полноценных переговоров.