Нетаньяху пригласил Путина в Израиль

Президенту РФ Владимиру Путину передали приглашение в Израиль от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Глава Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») Ицхак Герцог сообщил, что глава израильского правительства хотел бы встретиться с российским лидером на конференции в Израиле, где они смогли бы обсудить «определенные стратегические вопросы». Если Путин примет приглашение, то его поездка станет первым дипломатическим визитом в Израиль после крушения российского Ил-20, который был поражен сирийской ракетой ПВО из-за действий израильских военных.
«Мы привезли с собой приглашение для президента Путина от премьера Израиля [Биньямина Нетаньяху] посетить конференцию в Израиле, посвященную освобождению концлагеря Аушвиц (Освенцим). <...> Я думаю, очень важно, что премьер-министр Нетаньяху и президент Путин вновь встретятся для обсуждения определенных стратегических вопросов», — передает «Интерфакс» заявление Герцога в начале переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
Представитель Израиля заметил, что решения, принятые по итогам потенциальной встречи Путина и Нетаньяху, должны послать сигнал «Ирану и его агенту «Хезболле», а также другим организациям в регионе, включая ХАМАС, который в Тель-Авиве тоже считают подконтрольным Тегерану.
Если президент РФ примет приглашение, то во время его визита в Израиль может пройти первая полноформатная встреча Путина и Нетаньяху после крушения российского Ил-20. После инцидента лидеры стран общались только по телефону или в кулуарах крупных мероприятий без официально организованных полноценных переговоров.
Отношения между Москвой и Тель-Авивом обострились после крушения самолета российских ВКС Ил-20, который был сбит сирийской ракетой 17 сентября. В Минобороны России заявили, что ответственность за трагедию лежит на израильтянах — их истребители-бомбардировщики F-16 «прикрылись» российским транспортником, поставив его под удар сирийской системы ПВО. Израильская сторона настаивает, что российский самолет попал под беспорядочный огонь сирийцев, а причиной трагедии стал непрофессионализм военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).
В Минобороны по итогам расследования катастрофы заявили, что все «робкие заявления» израильских военных о непричастности к гибели 15 российских военнослужащих — ложные и что в крушении Ил-20 виноваты именно израильские летчики. Согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, на момент гибели российского самолета летчики ВВС Израиля уже находились в воздушном пространстве своего государства.