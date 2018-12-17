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«Он чудит»: Киселев связал оскорбление от Венедиктова с Лесей Рябцевой
Новости

«Он чудит»: Киселев связал оскорбление от Венедиктова с Лесей Рябцевой

Генеральный директор информагентства «Россия сегодня» считает, что совершенно не заслужил гнева главреда «Эха Москвы»

Генеральный директор информагентства «Россия сегодня» считает, что совершенно не заслужил гнева главреда «Эха Москвы»
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Anatoly Lomokhov

Гендиректор МИА «Россия Сегодня» и автор телепередачи «Вести недели» Дмитрий Киселев ответил оскорбившему его главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Венедиктов назвал Киселева вонючей мразью из-за его мнения о том, что журналистка Татьяна Фельгенгауэр, которую ранил ножом сумасшедший, незаслуженно названа Человеком года наравне с саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи и сотрудниками Capital Gazette, которых убили за их деятельность. Киселев в беседе с Daily Storm предположил, что Венедиктов «чудит», потому что у него «не сложилось» с молодой помощницей Лесей Рябцевой.


«Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?... Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни. Я думаю, что это [его пост в Twitter] является отражением...» — предположил телеведущий. 


«Если человек наступил вам на ногу, то вы на него обижаетесь, но если он всем наступает на ноги, а вы один из них, то зачем тогда на него обижаться?! То же самое касается и Венедиктова», — отметил Киселев. 


Киселев в эфире канала «Россия 1» 16 декабря выразил возмущение по поводу присвоения ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр звания «Человек года» журналом Time.



В разговоре с корреспондентом Daily Storm Киселев заметил, что журналисты «Эха Москвы» пытаются политизировать нападение Бориса Грица на Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина 23 октября 2017 года проник в редакцию радиостанции и нанес журналистке ножевое ранение. После задержания мужчина пожаловался следователям на якобы «сексуальные домогательства» со стороны журналистки и заявил, что имел с ней «телепатический контакт», хотя знаком с ней не был. Эксперты признали Грица сумасшедшим, а суд отправил его на лечение в психиатрическую клинику.


«Эхо Москвы» пытается это интерпретировать как некое политическое преследование Татьяны Фельгенгауэр, но это, конечно, абсурд, — пояснил Киселев. — Что касается самой Татьяны Фельгенгауэр, то я ей выразил личное сочувствие еще тогда. Но интерпретировать это как политическое преследование — это оказывать медвежью услугу самой Фельгенгауэр и делать всю ситуацию с нападением на нее смешной, хотя чисто по-человечески она трагична».


По словам телеведущего, его комментарий в программе «Вести недели» касался не радиостанции «Эхо Москвы», а редакционной политики журнала Time, признающего Человеком года и саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, зверски убитого в Турции, и «экзотического персонажа» Аркадия Бабченко, «убийство» которого оказалось инсценировкой СБУ.


Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ночь на 17 декабря написал в Twitter, что коллега с телеканала «Россия 1» — «вонючая мразь». Он присоединился к критике в адрес Киселева едва ли не одним из последних с «Эха». Свое сообщение в Twitter главред оставил около 0:30 17 декабря.


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Критика в адрес Киселева сотрудниками радиостанции «Эхо Москвы» развернулась еще вечером 16 декабря, почти сразу после выхода программы в эфир. Так, например, ведущий радиостанции Александр Плющев в своем Telegram-канале написал, что Киселев принизил своим заявлением о порезе на коже Фельгенгауэр тех медиков, которые спасали жизнь журналистке.


Другая сотрудница «Эха Москвы» — Ирина Воробьева — написала в Telegram: «какой же невыносимой должна быть жизнь у Киселева, чтобы выйти к камере и выдавить из себя это».


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