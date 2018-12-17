«Он чудит»: Киселев связал оскорбление от Венедиктова с Лесей Рябцевой

Гендиректор МИА «Россия Сегодня» и автор телепередачи «Вести недели» Дмитрий Киселев ответил оскорбившему его главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Венедиктов назвал Киселева вонючей мразью из-за его мнения о том, что журналистка Татьяна Фельгенгауэр, которую ранил ножом сумасшедший, незаслуженно названа Человеком года наравне с саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи и сотрудниками Capital Gazette, которых убили за их деятельность. Киселев в беседе с Daily Storm предположил, что Венедиктов «чудит», потому что у него «не сложилось» с молодой помощницей Лесей Рябцевой.
«Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?... Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни. Я думаю, что это [его пост в Twitter] является отражением...» — предположил телеведущий.
«Если человек наступил вам на ногу, то вы на него обижаетесь, но если он всем наступает на ноги, а вы один из них, то зачем тогда на него обижаться?! То же самое касается и Венедиктова», — отметил Киселев.
Киселев в эфире канала «Россия 1» 16 декабря выразил возмущение по поводу присвоения ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр звания «Человек года» журналом Time.
В разговоре с корреспондентом Daily Storm Киселев заметил, что журналисты «Эха Москвы» пытаются политизировать нападение Бориса Грица на Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина 23 октября 2017 года проник в редакцию радиостанции и нанес журналистке ножевое ранение. После задержания мужчина пожаловался следователям на якобы «сексуальные домогательства» со стороны журналистки и заявил, что имел с ней «телепатический контакт», хотя знаком с ней не был. Эксперты признали Грица сумасшедшим, а суд отправил его на лечение в психиатрическую клинику.
«Эхо Москвы» пытается это интерпретировать как некое политическое преследование Татьяны Фельгенгауэр, но это, конечно, абсурд, — пояснил Киселев. — Что касается самой Татьяны Фельгенгауэр, то я ей выразил личное сочувствие еще тогда. Но интерпретировать это как политическое преследование — это оказывать медвежью услугу самой Фельгенгауэр и делать всю ситуацию с нападением на нее смешной, хотя чисто по-человечески она трагична».
По словам телеведущего, его комментарий в программе «Вести недели» касался не радиостанции «Эхо Москвы», а редакционной политики журнала Time, признающего Человеком года и саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, зверски убитого в Турции, и «экзотического персонажа» Аркадия Бабченко, «убийство» которого оказалось инсценировкой СБУ.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ночь на 17 декабря написал в Twitter, что коллега с телеканала «Россия 1» — «вонючая мразь». Он присоединился к критике в адрес Киселева едва ли не одним из последних с «Эха». Свое сообщение в Twitter главред оставил около 0:30 17 декабря.
Критика в адрес Киселева сотрудниками радиостанции «Эхо Москвы» развернулась еще вечером 16 декабря, почти сразу после выхода программы в эфир. Так, например, ведущий радиостанции Александр Плющев в своем Telegram-канале написал, что Киселев принизил своим заявлением о порезе на коже Фельгенгауэр тех медиков, которые спасали жизнь журналистке.
Другая сотрудница «Эха Москвы» — Ирина Воробьева — написала в Telegram: «какой же невыносимой должна быть жизнь у Киселева, чтобы выйти к камере и выдавить из себя это».