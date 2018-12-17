Песков: Планов по объединению России и Белоруссии нет

Вопроса по объединению России и Белоруссии в единое государство на повестке дня в Кремле нет, и эта тема никак не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страны работают в формате Союзного государства и стратегических партнеров, и назвал Белоруссию «Союзником России с большой буквы».
«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров», — ответил Песков на вопрос журналиста о существовании планов по объединению России и Белоруссии. Представитель Кремля отметил, что планы по дальнейшей интеграции двух стран «концептуально прописаны» в документах Союзного государства, которые уже приняты Минском и Москвой.
Песков также заметил, что сейчас страны работают именно по формату Союзного государства. «Белоруссия является нашим братским, самым ближним стратегическим союзным партнером. То есть Белоруссия — это наш Союзник с большой буквы», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва под предлогом «глубокой интеграции» пытается включить его государство в состав России. «Некоторые прямо говорят, мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что суверенитет Белоруссии для минских властей — «святое».
Позднее белорусские СМИ писали, что глава государства провел закрытое совещание высшего руководства страны, на котором обсуждались возможные действия в случае «давления с российской стороны», в том числе и направленные на сохранение суверенитета. Эти сообщения опровергла пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, заявив, что с «вопросом независимости» в Минске давно уже все решили.