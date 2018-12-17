Песков: Планов по объединению России и Белоруссии нет

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров», — ответил Песков на вопрос журналиста о существовании планов по объединению России и Белоруссии. Представитель Кремля отметил, что планы по дальнейшей интеграции двух стран «концептуально прописаны» в документах Союзного государства, которые уже приняты Минском и Москвой.





Песков также заметил, что сейчас страны работают именно по формату Союзного государства. «Белоруссия является нашим братским, самым ближним стратегическим союзным партнером. То есть Белоруссия — это наш Союзник с большой буквы», — заявил пресс-секретарь президента.