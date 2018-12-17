Le Monde: Евгений Пригожин был на встрече лидеров вооруженных группировок ЦАР

В министерстве также добавили, что 29 августа из Хартума в столицу ЦАР Банги прибыл спецпредставитель ведомства, посол по особым поручениям Константин Шувалов. «Он [Шувалов] был принят президентом ЦАР Ф.-А. Туадера, который выразил признательность руководству РФ за проделанную работу», — добавили в МИД РФ. Le Monde называет Константина Шувалова бывшим сотрудником ленинградского управления КГБ, пишет «Новая газета». Во французском издании отмечают, что до 2017 года должность советника главы ЦАР по нацбезопасности занимал представитель Франции.





В декабре прошлого года страны Совета Безопасности ООН, включая Францию, проголосовали за то, чтобы снять эмбарго и разрешить России направить в ЦАР определенное количество оружия и «ограниченный контингент военных инструкторов». Францию беспокоит «отсутствие прозрачности» в вопросах поставок вооружения и точная цифра россиян, переброшенных в ЦАР, пишет Le Monde.





Издание утверждает, что россияне, помимо поставок оружия, занимаются в африканской стране бизнесом, а человек, «олицетворяющий подобное смешение жанров», — это Евгений Пригожин.





Кроме того, по информации французской газеты, частная военная компания (ЧВК) Sewa Security Services, созданная в Банги несколько месяцев назад, вероятно, является филиалом ЧВК Вагнера, которую СМИ связывают с Евгением Пригожиным. Газета также предполагает, что российский бизнесмен может стоять и за компанией Lobaye Invest, которая якобы получила от властей ЦАР «право на проведение разработок в алмазоносных частях страны, где периметр безопасности сейчас обеспечивают [бойцы ЧВК] Sewa».