Эрдоган заявил, что Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил новую турецкую военную операцию в Сирии. Турция намерена провести ее против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.





Эрдоган рассказал, что поговорил по телефону с Дональдом Трампом 14 декабря. «Мы общались с Трампом, необходимо вывести этих террористов с востока Евфрата. Раз уж мы с США стратегическими партнерами, то нам нужно сделать то, что требуется», — сказал турецкий президент, добавив, что Трамп «позитивно отреагировал» на возможность проведения операции, цитата по ТАСС.





По словам Эрдогана, Турция готова начать операцию в любой момент. «Наша бравая армия завершила подготовительные работы», — сообщил он.





«Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии не осталось, его используют как повод [для вмешательства]. Мы не позволим создать там террористический коридор. Три операции мы провели в Сирии, теперь настала очередь территории к востоку от Евфрата... Обращаюсь к тем, кто защищает террористов на востоке Евфрата: вы делаете ошибку, откажитесь от этого», — цитирует его РИА Новости.