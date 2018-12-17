Эрдоган заявил, что Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил новую турецкую военную операцию в Сирии. Турция намерена провести ее против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.
Эрдоган рассказал, что поговорил по телефону с Дональдом Трампом 14 декабря. «Мы общались с Трампом, необходимо вывести этих террористов с востока Евфрата. Раз уж мы с США стратегическими партнерами, то нам нужно сделать то, что требуется», — сказал турецкий президент, добавив, что Трамп «позитивно отреагировал» на возможность проведения операции, цитата по ТАСС.
По словам Эрдогана, Турция готова начать операцию в любой момент. «Наша бравая армия завершила подготовительные работы», — сообщил он.
«Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии не осталось, его используют как повод [для вмешательства]. Мы не позволим создать там террористический коридор. Три операции мы провели в Сирии, теперь настала очередь территории к востоку от Евфрата... Обращаюсь к тем, кто защищает террористов на востоке Евфрата: вы делаете ошибку, откажитесь от этого», — цитирует его РИА Новости.
12 декабря Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен начать в ближайшее время военную операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований. Турецкие военные регулярно ведут боевые действия в Сирии против курдских формирований, Анкара считает их террористическими.
Так, с 21 января в сирийском районе Африн проходилась операция Вооруженных сил Турции «Оливковая ветвь». Согласно официальной версии, Анкара начала ее с целью уничтожить курдских боевиков и создать «зону безопасности» в 30 километрах от границы между странами.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Сирия фактически разделена на две части — треть территорий находится под контролем проамериканских Демократических сил Сирии (ДСС), организованных коалицией США группировок, состоящих из арабов и курдов. ДСС владеют почти всеми землями к востоку от реки Евфрат.