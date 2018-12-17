Путин рассказал , что активисты «Нового величия» занимались боеподготовкой в Подмосковье

Глава государства Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 11 декабря рассказал, что активисты организации «Новое величие» занимались боевой подготовкой и изготовлением зажигательных смесей в январе-феврале 2018 года в недостроенной больнице города Хотьково Московской области. Кроме того, участники организации планировали вербовать активистов на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. Путин также рассказал, что у активистов сообщества «Сеть» изъяли самодельное взрывное устройство, пистолеты и гранаты. Об этом президент сказал, ссылаясь на подготовленную для него справочную информацию. Стенограмму заседания СПЧ опубликовали 17 декабря на сайте пресс-службы Кремля.





«Вот смотрите, что у меня в справке написано: «Сети». По местам сбора и жительства участников «Сети» обнаружено и изъято — изъято! — закамуфлированное под огнетушитель СВУ [самодельное взрывное устройство] на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором; два пистолета Макарова с боекомплектами; гранаты с запалами РГН‑1 и РГД‑5; карабин «Сайга»; прекурсоры для ВВ и СВУ — взрывчатых веществ и СВУ... Нам что, с вами мало терактов где‑то там?» — заявил президент на заседании.





Также Путин рассказал, что для организации акций участники «Нового величия» искали возможности купить бронежилеты, противогазы и шлемы. «Тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей проводились в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области», — добавил он.