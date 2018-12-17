Путин рассказал , что активисты «Нового величия» занимались боеподготовкой в Подмосковье

Глава государства Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 11 декабря рассказал, что активисты организации «Новое величие» занимались боевой подготовкой и изготовлением зажигательных смесей в январе-феврале 2018 года в недостроенной больнице города Хотьково Московской области. Кроме того, участники организации планировали вербовать активистов на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. Путин также рассказал, что у активистов сообщества «Сеть» изъяли самодельное взрывное устройство, пистолеты и гранаты. Об этом президент сказал, ссылаясь на подготовленную для него справочную информацию. Стенограмму заседания СПЧ опубликовали 17 декабря на сайте пресс-службы Кремля.
«Вот смотрите, что у меня в справке написано: «Сети». По местам сбора и жительства участников «Сети» обнаружено и изъято — изъято! — закамуфлированное под огнетушитель СВУ [самодельное взрывное устройство] на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором; два пистолета Макарова с боекомплектами; гранаты с запалами РГН‑1 и РГД‑5; карабин «Сайга»; прекурсоры для ВВ и СВУ — взрывчатых веществ и СВУ... Нам что, с вами мало терактов где‑то там?» — заявил президент на заседании.
Также Путин рассказал, что для организации акций участники «Нового величия» искали возможности купить бронежилеты, противогазы и шлемы. «Тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей проводились в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области», — добавил он.
Правозащитники на заседании Совета попросили президента проверить уголовные дела «Сети» и «Нового величия». В частности, член СПЧ, журналист Николай Сванидзе сообщил Путину, что активисты сообществ жаловались на пытки и провокации со стороны сотрудников ФСБ. Владимир Путин рассказал, что узнал про дела «Сети» и «Нового величия», только когда готовился ко встрече с членами СПЧ. «Посмотрю повнимательнее. Но то, что здесь [в справке] написано [про боеподготовку и найденное у активистов оружие], я же тоже не могу это сбрасывать со счетов, правильно?» — сказал он.
13 декабря первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что проверка по уголовному делу участников «Нового величия» и «Сети» уже началась.
Несколько участников «Нового величия» были задержаны 15 марта. Против них возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК «Организация экстремистского сообщества». Следствие утверждает, что члены «Нового величия» ставили своей задачей «участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима» и намеревались осуществить государственный переворот. В материалах дела отмечается, что члены организации «оппозиционно относятся к органам государственной власти, в том числе к президенту В.В. Путину».
Обвинение в деле построено на показаниях троих сотрудников силовых ведомств, внедренных в сообщество. При этом, согласно показаниям активистов, человек под ником Руслан Д., который оказался оперативным сотрудником, предложил им преобразовать оппозиционный чат в политическое движение. Участники утверждают, что Руслан Д. сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение, чтобы проводить там собрания.