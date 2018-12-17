В соцсетях обрушились с критикой на Кудрина, восхищенного экономикой Китая

Пользователи Twitter возмутились постом главы Счетной палаты Алексея Кудрина — он восхитился экономическими достижениями Китая за 40 лет после начала реформ Дэн Сяопина. По мнению критиков, так высказываться российский госслужащий не должен. Экономическая реформа Китая, впрочем, считается одной из самых результативных в истории.
Негативную реакцию вызвал пост, посвященный юбилею начала реформ в Поднебесной. «Завтра Китай празднует 40-летие реформ, — написал глава Счетной палаты. — За это время Китай в 80 раз увеличил ВВП и вывел 700 миллионов человек из бедности, осталось еще 30 миллионов. Впечатляет».
Один из комментаторов уверен, что успехи КНР связаны с отсутствием реформаторов, подобных самому Алексею Кудрину. Пользователь соцсети отметил, что за коррупцию в Китае казнят. Другие обвинили Кудрина в непрофессионализме.
Многие выражались еще более жестко. Кудрину напомнили про события на площади Тяньаньмэнь, которые стали для Китая важнейшей точкой перестройки.
Интересно, что в 2016 году Кудрин предвещал спад экономики Китая. «Ряд экспертов говорят, что Китай, став более либеральной, более гибкой, более открытой экономикой, идя к этому, испытывает те же риски экономического цикла, какие есть у развитых стран. То есть, в принципе, мы должны допустить и спад. Не снижение темпов роста, а именно спад», — сказал Кудрин на сессии Петербургского международного экономического форума.
Реформы, результатами которых восхищен экс-министр финансов России, начал в Китае в конце 1970-х годов политик Дэн Сяопин. Тогда до 90% китайцев жили в условиях нищеты. Сяопин был привержен идее глобализации и добивался притока инвестиций в страну, сосредоточившись поначалу на сельскохозяйственном секторе, составлявшем основу китайской экономики. Приток капитала обеспечил возможности для трудоустройства в городах. Предприятия и фабрики, открытые в Китае западными компаниями, создали миллионы рабочих мест. С уменьшением роли сельского хозяйства начался массовый приток китайцев в города, которые стали превращаться в финансовые и промышленные центры.
С самого начала программы реформ Китай стремился децентрализовать свою систему внешней торговли, чтобы интегрироваться в международную торговую систему. За 10 лет годовой объем внешней торговли Китая достиг 100 миллионов долларов, а к 2018-му вырос еще в 40 раз — превысив четыре триллиона долларов в 2017 году. По объему экспорта товаров КНР сегодня занимает 1-е место в мире.
Благодаря реформам, имея ВВП в размере 51 доллара на душу населения в начале 1950-х годов, Китай сегодня довел этот показатель до восьми тысяч долларов. Сотни миллионов людей были выведены из-за черты бедности, продолжительность жизни увеличилась вдвое.