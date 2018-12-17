В соцсетях обрушились с критикой на Кудрина, восхищенного экономикой Китая

Реформы, результатами которых восхищен экс-министр финансов России, начал в Китае в конце 1970-х годов политик Дэн Сяопин. Тогда до 90% китайцев жили в условиях нищеты. Сяопин был привержен идее глобализации и добивался притока инвестиций в страну, сосредоточившись поначалу на сельскохозяйственном секторе, составлявшем основу китайской экономики. Приток капитала обеспечил возможности для трудоустройства в городах. Предприятия и фабрики, открытые в Китае западными компаниями, создали миллионы рабочих мест. С уменьшением роли сельского хозяйства начался массовый приток китайцев в города, которые стали превращаться в финансовые и промышленные центры.





С самого начала программы реформ Китай стремился децентрализовать свою систему внешней торговли, чтобы интегрироваться в международную торговую систему. За 10 лет годовой объем внешней торговли Китая достиг 100 миллионов долларов, а к 2018-му вырос еще в 40 раз — превысив четыре триллиона долларов в 2017 году. По объему экспорта товаров КНР сегодня занимает 1-е место в мире.