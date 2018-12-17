Глава комиссии Госдумы по этике прокомментировал пост о депутатах с гражданством США

В Госдуме прокомментировали сообщение в политическом Telegram-канале «Кремлевский безБашенник» о наличии второго гражданства у нескольких депутатов и сенаторов. С 2006 года действует федеральный закон, запрещающий парламентариям иметь паспорт другой страны, напомнил в разговоре с Daily Storm глава комиссии ГД по этике и доходам депутатов Отари Аршба, которого в Telegram обвинили в наличии грузинского паспорта. По его словам, у него нет второго гражданства.