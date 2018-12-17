Глава комиссии Госдумы по этике прокомментировал пост о депутатах с гражданством США

В Госдуме прокомментировали сообщение в политическом Telegram-канале «Кремлевский безБашенник» о наличии второго гражданства у нескольких депутатов и сенаторов. С 2006 года действует федеральный закон, запрещающий парламентариям иметь паспорт другой страны, напомнил в разговоре с Daily Storm глава комиссии ГД по этике и доходам депутатов Отари Аршба, которого в Telegram обвинили в наличии грузинского паспорта. По его словам, у него нет второго гражданства.
«Вы знаете, я возглавляю огромную комиссию, в которую входит 21 человек, и у меня до 500 жалоб подобного рода, — сказал Аршба. — Если мои коллеги обратятся ко мне официально, буду разбираться. Закон прямо запрещает [парламентариям] быть гражданином другой страны».
«Я, к сожалению, не располагаю счастьем владеть паспортом такой красивой и независимой страны [Грузии], — продолжил он. — Они еще могут написать, что я в Занзибаре родился… Вы разговариваете с абхазцем, который воевал в Абхазии на соответствующей стороне. И кто бы мне выдал паспорт?»
Пресс-секретарь сенатора от Омской области Елены Мизулиной в разговоре с Daily Storm назвала информацию о бельгийском виде на жительство своего шефа не соответствующей действительности. «Вы про пост в телеграме?.. Бред собачий. Можете написать, что пресс-служба опровергла», — ответила представитель Мизулиной.
Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков отказался комментировать сообщения о своем британском паспорте. «Вы понимаете, кому задает такой вопрос?!» — возмутился он при общении с корреспондентом Daily Storm.
В Telegram-канале «Кремлевский безБашенник» 17 декабря опубликовали пост, в котором утверждается, что первый зампред ГД Александр Жуков имеет вид на жительство в Великобритании, депутат Александр Ремезков — обладатель американской грин-карты, единоросс, хоккеист Вячеслав Фетисов, долгое время игравший в НХЛ – гражданин США. Американский вид на жительство, как пишет канал, есть также у зампреда ГД Игоря Лебедева. Паспорт США, утверждает «Кремлевский безБашенник», имеется у депутата Вячеслава Никонова, возглавляющего комитет по образованию, а депутат Николай Борцов якобы имеет британское гражданство.
Летом 2006 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей», согласно которому люди не могут занимать кресла депутатов и сенаторов, если у них есть второе гражданство.
Паспорт иностранного государства также запрещено иметь главе Счетной палате РФ, губернаторам и президенту РФ. В случае нарушения закона должно следовать досрочное прекращение полномочий человека, нарушившего правила.