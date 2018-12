Владислава Суркова заподозрили в руководстве звукозаписывающей компанией в Лондоне

Учредитель Johnny Boy Records Entertainment — продюсер Джон Равенхолл, который в 1990-е годы участвовал в выпуске диска американского исполнителя Скэтмэна Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word.





Владислав Сурков в свободное время пишет тексты для рок-групп и увлекается гангста-рэпом, писали СМИ ранее. Блогер Илья Варламов в 2011 году публиковал фотографии из кабинета Суркова, на которых помимо портретов занимавших тогда пост президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина был можно увидеть портрет американского рэпера Тупака Шакура.