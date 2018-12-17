Владислава Суркова заподозрили в руководстве звукозаписывающей компанией в Лондоне

Тезка помощника президента России Владислава Суркова с совпадающим годом и месяцем рождения c июля 2016-го по ноябрь 2017-го руководил лондонской звукозаписывающей компанией Johnny Boy Records Entertainment. Такие данные приводятся в британском реестре Companies House, обратили внимание «Открытые медиа».
В реестре говорится, что Vlad MC Surkov, родившийся в сентябре 1964 года гражданин России, проживающий в РФ, 18 июля назначен руководителем Johnny Boy Records Entertainment. В адресе для почтовых отправлений указано: Москва, Большой Кисловский переулок, 14. В Сети не удалось найти здания, расположенного по такому адресу.
В биографии помощника президента России указано, что он родился 21 сентября 1964 года. Центр управления расследованиями писал, что Сурков живет в 12 километрах от Москвы, у деревни Бородки (Минское шоссе). С 2014 года Владислав Сурков входит в санкционные списки Европейского союза — у него нет права въезжать в страны ЕС и заниматься там какой-либо деятельностью.
Учредитель Johnny Boy Records Entertainment — продюсер Джон Равенхолл, который в 1990-е годы участвовал в выпуске диска американского исполнителя Скэтмэна Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word.
Владислав Сурков в свободное время пишет тексты для рок-групп и увлекается гангста-рэпом, писали СМИ ранее. Блогер Илья Варламов в 2011 году публиковал фотографии из кабинета Суркова, на которых помимо портретов занимавших тогда пост президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина был можно увидеть портрет американского рэпера Тупака Шакура.
17 декабря Ura.ru опубликовало видео, в котором Сурков под гитару исполняет песню «Немое кино» Бориса Гребенщикова, — дело происходит в ресторане Buro TSUM в центре Москвы. В этом месте дни рождения праздновали супруга помощника президента Наталия Дубовицкая, ресторатор Дина Хабирова и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана. В песне, в частности, поется: «Панки любят грязь, а хиппи – цветы; и тех, и других заберут менты. Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, но если ты не мент, возьмут и тебя».