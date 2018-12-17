Владислава Суркова заподозрили в руководстве звукозаписывающей компанией в Лондоне

Тезка помощника президента России Владислава Суркова с совпадающим годом и месяцем рождения c июля 2016-го по ноябрь 2017-го руководил лондонской звукозаписывающей компанией Johnny Boy Records Entertainment. Такие данные приводятся в британском реестре Companies House, обратили внимание «Открытые медиа».





В реестре говорится, что Vlad MC Surkov, родившийся в сентябре 1964 года гражданин России, проживающий в РФ, 18 июля назначен руководителем Johnny Boy Records Entertainment. В адресе для почтовых отправлений указано: Москва, Большой Кисловский переулок, 14. В Сети не удалось найти здания, расположенного по такому адресу.





В биографии помощника президента России указано, что он родился 21 сентября 1964 года. Центр управления расследованиями писал, что Сурков живет в 12 километрах от Москвы, у деревни Бородки (Минское шоссе). С 2014 года Владислав Сурков входит в санкционные списки Европейского союза — у него нет права въезжать в страны ЕС и заниматься там какой-либо деятельностью.