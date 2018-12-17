Слуцкий: Обещания США поставить оружие Украине показывают, кто хозяин в Киеве

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обещания США дополнительно поставить оружие Украине и призывы ввести санкции против России показывают, кто настоящий хозяин в Киеве. Вашингтону важно «любым способом удержать марионеточного» президента Украины Петра Порошенко у власти, чтобы сохранить свой протекторат, сказал депутат. Ранее 17 декабря спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил, что США вскоре объявят о начале новых дополнительных поставок оружия Киеву.





«Призывы Волкера к введению новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе и обещания новых поставок оружия Украине снова показывают, кто на самом деле «хозяин» в Киеве. Что называется, понятно, чьи «уши торчат» из ноябрьской провокации на море [инцидент в Керченском проливе]», — заявил Слуцкий. Он добавил, что Вашингтон всячески способствует обострению ситуации на Украине.





Депутат напомнил, что среди стран Евросоюза до сих пор нет консенсуса по антироссийским санкциям из-за инцидента в Керченском проливе. «Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной американцами ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа, потери которой от свертывания сотрудничества с РФ исчисляются сотнями миллионов евро», — отметил Леонид Слуцкий.