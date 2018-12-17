Слуцкий: Обещания США поставить оружие Украине показывают, кто хозяин в Киеве

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обещания США дополнительно поставить оружие Украине и призывы ввести санкции против России показывают, кто настоящий хозяин в Киеве. Вашингтону важно «любым способом удержать марионеточного» президента Украины Петра Порошенко у власти, чтобы сохранить свой протекторат, сказал депутат. Ранее 17 декабря спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил, что США вскоре объявят о начале новых дополнительных поставок оружия Киеву.
«Призывы Волкера к введению новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе и обещания новых поставок оружия Украине снова показывают, кто на самом деле «хозяин» в Киеве. Что называется, понятно, чьи «уши торчат» из ноябрьской провокации на море [инцидент в Керченском проливе]», — заявил Слуцкий. Он добавил, что Вашингтон всячески способствует обострению ситуации на Украине.
Депутат напомнил, что среди стран Евросоюза до сих пор нет консенсуса по антироссийским санкциям из-за инцидента в Керченском проливе. «Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной американцами ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа, потери которой от свертывания сотрудничества с РФ исчисляются сотнями миллионов евро», — отметил Леонид Слуцкий.
Курт Волкер рассказал, что 17 декабря встречался с европейскими коллегами и говорил с ними об ужесточении санкций против Москвы из-за задержания российскими пограничниками украинских кораблей в Черном море. «В Европе состоятся дискуссии о том, вводить ли отдельный четвертый пакет санкций, или новые будут добавлены к крымским санкциям. Однако идея того, что должна быть реакция в виде дополнительных санкций, по всей видимости, получает развитие. И я не удивлюсь, если она будет воплощена в течение следующего или двух месяцев», — заявил он.
Спецпредставитель Госдепа по Украине добавил, что у Вашингтона есть возможность продать дополнительное военное оборудование Киеву. «Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — сообщил он.
25 ноября пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ. Позднее стало известно, что армия Украины была приведена в полную боевую готовность. 28 ноября украинский президент утвердил введение в 10 регионах страны военного положения сроком на 30 дней.