СПЧ назвал регионы, где зафиксировали больше всего пыток в тюрьмах

Наибольшее внимание правозащитников из-за информации о пытках и унижающем обращении с заключенными, а также системы поборов с осужденных привлекли территориальные органы в уголовно-исполнительной системе (УИС) Белгородской, Владимирской, Кировской, Пензенской, Саратовской, Омской, Ярославской областей, Красноярского края, а также Республики Мордовия. Об этом говорится в рекомендации Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по итогам спецзаседания, посвященного правам человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
«Из ряда регионов поступает информация о применении в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных пыток, жестокого и унижающего обращения. Выявляются случаи, когда отдельные сотрудники УИС вместе с представителями криминального мира создают систему поборов и издевательств над заключенными», — говорится в рекомендациях СПЧ.
Правозащитники отметили, что в благополучных в целом регионах есть отдельные учреждения, «вызывающие серьезные нарекания», например, ФКУ СИЗО № 6, ФКУ ИК № 7 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Рязанской области.
В СПЧ добавили, что в российских тюрьмах распространена практика, когда на осужденных налагаются взыскания по малозначительным и надуманным поводам. «Органами прокуратуры зачастую допускается формализм и поверхностность при проверке обращений заключенных и правозащитников, а в некоторых случаях предпринимаются меры реагирования, направленные на ухудшение положения осужденных и обвиняемых», — также отмечается в документе.
Кроме того, правозащитники обратили внимание, что Россия занимает первое место среди европейских стран по числу заключенных, которое приходится на 100 тысяч жителей и 14-е место в мире по такому же показателю. При этом количество заключенных уменьшилось с 702 тысяч в 2012 году до 568 тысяч в 2018 году.
В июле разгорелся масштабный скандал вокруг колонии №1 в Ярославской области в связи с публикацией «Новой газетой» 10-минутного видео с жестоким избиением заключенного. На кадрах видно, как сотрудники пенитенциарного учреждения методично избивают дубинкой закованного в наручники мужчину, периодически поливая его голову водой из ведра. Тот стонет от боли и просит о пощаде. Затем заключенного ставят на колени и требуют извиниться за то, что он якобы обозвал сотрудника колонии «псиной рыжей».
После публикации записи пыток в СМИ управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. По этому делу 11 служащих ФСИН отправили в СИЗО, еще одного — под домашний арест.