СПЧ назвал регионы, где зафиксировали больше всего пыток в тюрьмах

Наибольшее внимание правозащитников из-за информации о пытках и унижающем обращении с заключенными, а также системы поборов с осужденных привлекли территориальные органы в уголовно-исполнительной системе (УИС) Белгородской, Владимирской, Кировской, Пензенской, Саратовской, Омской, Ярославской областей, Красноярского края, а также Республики Мордовия. Об этом говорится в рекомендации Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по итогам спецзаседания, посвященного правам человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы.





«Из ряда регионов поступает информация о применении в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных пыток, жестокого и унижающего обращения. Выявляются случаи, когда отдельные сотрудники УИС вместе с представителями криминального мира создают систему поборов и издевательств над заключенными», — говорится в рекомендациях СПЧ.





Правозащитники отметили, что в благополучных в целом регионах есть отдельные учреждения, «вызывающие серьезные нарекания», например, ФКУ СИЗО № 6, ФКУ ИК № 7 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Рязанской области.