Daily Mail: Шумахер больше не прикован к постели

Состояние семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера значительно улучшилось с декабря 2013 года, когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Теперь гонщик больше не прикован к постели и дышит самостоятельно, без помощи аппарата искусственного дыхания. Об этом сообщает английская газета Daily Mail.





По информации газеты, спортсмен получает ежедневную медицинскую помощь у себя дома в Швейцарии. «Он проходит курс серьезного лечения, и ему требуется уход, стоимость которого в неделю обходится более чем в 50 тысяч фунтов стерлингов», — сообщает издание.





Жена Михаэля Шумахера Коринна настояла на том, чтобы никто не рассказывал о состоянии ее мужа. Если о здоровье Шумахера что-то сообщат его друзья — они просто перестанут быть друзьями, пишет Daily Mail.





В издании напомнили, что последний комментарий по поводу состояния спортсмена дал в 2016 году адвокат Шумахера Феликс Дамм, который подтвердил в суде Гамбурга, что гонщик не может ходить.





29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах, Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. Примерно полгода он провел в медикаментозной коме, после чего его выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии. Семья спортсмена не сообщает информацию о его здоровье, а публикации слухов о его состоянии заканчиваются судебными исками к СМИ.





Шумахер — самый титулованный спортсмен в истории «Формулы-1». На его счету — рекорды по количеству побед в Гран-при, а также выигранных гонок за один сезон. 3 января 2018 года спортсмену исполнится 50 лет.