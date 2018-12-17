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Постпредство Ингушетии: Всех задержанных студентов-ингушей отпустили из полиции
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Постпредство Ингушетии: Всех задержанных студентов-ингушей отпустили из полиции

Всего было задержано около 40 ингушских студентов, полиция также задержала студентов из других республик Северного Кавказа

Всех задержанных утром 17 декабря ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) отпустили из полиции. Всего было задержано около 40 студентов-ингушей, кроме того, полиция задержала также студентов из других республик Северного Кавказа. Молодых людей могли задержать из-за заявления в полицию от студента из Таджикистана, в котором утверждается, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета.


«Все ингушские студенты, задержанные утром в общежитии МГРИ-РГГРУ в Москве, на данный момент отпущены. Об этом сообщили заместители постпреда Ингушетии в Москве — Адам Бузуртанов и Адам Евлоев, находящиеся в ОВД «Обручевский» и ОВД «Зюзино», куда были доставлены молодые люди», — цитирует пресс-службу постоянного представительства Ингушетии при президенте России «Интерфакс».


Только поздно вечером 17 декабря в ходе телефонного разговора вице-премьера республики, постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать из-за заявления в полицию от студента из Таджикистана. Сейчас выясняется, действительно ли ингуши были причастны к избиению и стрельбе из травматического пистолета в студента-таджика. Об отчислении студентов речи не идет, добавили в пресс-службе постпредства.


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18 декабря представители отдела молодежной политики постпредства Ингушетии встретятся с руководством вуза. «Также достигнута договоренность с ГУ МВД Москвы о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством региона для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — заявили в пресс-службе.


В общежитии МГРИ-РГГРУ в Москве в ночь на 17 декабря прошли обыски. По данным Telegram-канала «Кремлевская прачка», правоохранители искали «студентов из Ингушетии, установивших в общежитии свои порядки». Телеканал РЕН ТВ сообщил, что полиция проводила проверку после обращения учащихся вуза, рассказавших о противоправных действиях в общежитии, однако не нашла доказательств этому. В заявлении университета, опубликованном на официальной странице вуза в соцсети «Вконтакте», было указано, что в ночь на 17 декабря в общежитии прошли «профилактические мероприятия», в ходе которых были «обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие».


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