Постпредство Ингушетии: Всех задержанных студентов-ингушей отпустили из полиции

Всех задержанных утром 17 декабря ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) отпустили из полиции. Всего было задержано около 40 студентов-ингушей, кроме того, полиция задержала также студентов из других республик Северного Кавказа. Молодых людей могли задержать из-за заявления в полицию от студента из Таджикистана, в котором утверждается, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета.





«Все ингушские студенты, задержанные утром в общежитии МГРИ-РГГРУ в Москве, на данный момент отпущены. Об этом сообщили заместители постпреда Ингушетии в Москве — Адам Бузуртанов и Адам Евлоев, находящиеся в ОВД «Обручевский» и ОВД «Зюзино», куда были доставлены молодые люди», — цитирует пресс-службу постоянного представительства Ингушетии при президенте России «Интерфакс».





Только поздно вечером 17 декабря в ходе телефонного разговора вице-премьера республики, постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать из-за заявления в полицию от студента из Таджикистана. Сейчас выясняется, действительно ли ингуши были причастны к избиению и стрельбе из травматического пистолета в студента-таджика. Об отчислении студентов речи не идет, добавили в пресс-службе постпредства.