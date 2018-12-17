Постпредство Ингушетии: Всех задержанных студентов-ингушей отпустили из полиции

Всех задержанных утром 17 декабря ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) отпустили из полиции. Всего было задержано около 40 студентов-ингушей, кроме того, полиция задержала также студентов из других республик Северного Кавказа. Молодых людей могли задержать из-за заявления в полицию от студента из Таджикистана, в котором утверждается, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета.
«Все ингушские студенты, задержанные утром в общежитии МГРИ-РГГРУ в Москве, на данный момент отпущены. Об этом сообщили заместители постпреда Ингушетии в Москве — Адам Бузуртанов и Адам Евлоев, находящиеся в ОВД «Обручевский» и ОВД «Зюзино», куда были доставлены молодые люди», — цитирует пресс-службу постоянного представительства Ингушетии при президенте России «Интерфакс».
Только поздно вечером 17 декабря в ходе телефонного разговора вице-премьера республики, постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать из-за заявления в полицию от студента из Таджикистана. Сейчас выясняется, действительно ли ингуши были причастны к избиению и стрельбе из травматического пистолета в студента-таджика. Об отчислении студентов речи не идет, добавили в пресс-службе постпредства.
18 декабря представители отдела молодежной политики постпредства Ингушетии встретятся с руководством вуза. «Также достигнута договоренность с ГУ МВД Москвы о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством региона для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — заявили в пресс-службе.
В общежитии МГРИ-РГГРУ в Москве в ночь на 17 декабря прошли обыски. По данным Telegram-канала «Кремлевская прачка», правоохранители искали «студентов из Ингушетии, установивших в общежитии свои порядки». Телеканал РЕН ТВ сообщил, что полиция проводила проверку после обращения учащихся вуза, рассказавших о противоправных действиях в общежитии, однако не нашла доказательств этому. В заявлении университета, опубликованном на официальной странице вуза в соцсети «Вконтакте», было указано, что в ночь на 17 декабря в общежитии прошли «профилактические мероприятия», в ходе которых были «обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие».