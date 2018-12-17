Орешкин: Вексельберг, Дерипаска и Костин собираются поехать на форум в Давос

Российские предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин собираются поехать на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос в январе. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет ТАСС. Сам Орешкин подтвердил, что приедет в Давос, там он примет участие во встрече министров Всемирной торговой организации.
Определять состав делегации российского правительства будет российский премьер Дмитрий Медведев. «У меня там в любом случае будет 25 января встреча министров ВТО, в которой я планирую принимать участие. Участие же в самом форуме — это вопрос к Дмитрию Анатольевичу [Медведеву]», — заявил Орешкин.
Министр также подчеркнул, что отсутствие российской делегации на форуме ударило бы по репутации мероприятия. «Россия спокойно переживет участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ — это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка — не независимая и может управляться извне. Поэтому коллеги [руководство форума] услышали эти доводы, приняли соответствующее решение, которое мы абсолютно приветствуем», — сказал он.
Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января 2019 года. Эта международная площадка является одной из самых престижных в мире. В разное время в работе форума принимали участие президенты США, России и других стран. Financial Times 6 ноября писала, что владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, главу ВТБ Андрея Костина и совладельца Rusal Олега Дерипаску организаторы Давосского форума уведомили о нежелательности приезда.
Комментируя решение организаторов форума, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в мероприятии, если Швейцария не снимет ограничения по участию в мероприятии российских бизнесменов. По его словам, если ограничения не будут сняты, то государственные служащие РФ и представители компаний с государственным участием не поедут на мероприятие. Также премьер сообщил, что обсудил эту проблему с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который пообещал «навести справки».
Американские власти внесли Дерипаску, Костина и Вексельберга в санкционные списки весной 2018 года. Ограничения не распространяются на возможность путешествовать по Европе, в том числе по Швейцарии, однако из-за давления США организаторы форума решили подать соответствующий сигнал российской стороне. Представитель главы ВТБ 6 ноября подтвердил РБК, что Костину известно о принятом [в Швейцарии] решении. Руководитель ВТБ собирался написать открытое письмо в связи со сложившейся ситуацией.