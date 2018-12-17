Орешкин: Вексельберг, Дерипаска и Костин собираются поехать на форум в Давос

Российские предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин собираются поехать на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос в январе. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет ТАСС. Сам Орешкин подтвердил, что приедет в Давос, там он примет участие во встрече министров Всемирной торговой организации.





Определять состав делегации российского правительства будет российский премьер Дмитрий Медведев. «У меня там в любом случае будет 25 января встреча министров ВТО, в которой я планирую принимать участие. Участие же в самом форуме — это вопрос к Дмитрию Анатольевичу [Медведеву]», — заявил Орешкин.





Министр также подчеркнул, что отсутствие российской делегации на форуме ударило бы по репутации мероприятия. «Россия спокойно переживет участие или неучастие в Давосском форуме. А вот для репутации ВЭФ — это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка — не независимая и может управляться извне. Поэтому коллеги [руководство форума] услышали эти доводы, приняли соответствующее решение, которое мы абсолютно приветствуем», — сказал он.