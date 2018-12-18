Ритейлеры и логисты предупредили Медведева об угрозе роста цен на продукты

Логисты, торговые компании и поставщики продуктов питания предупредили премьер-министра Дмитрия Медведева об угрозе роста цен на товары повседневного спроса. Основной причиной этого они называют стремление нефтяников заработать на корпоративных клиентах при заморозке розничных цен на топливо, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, подписанного представителями транспортно-логистических и торговых компаний.





Затраты на топливо занимают в ценообразовании транспортных компаний около 30%, отмечается в письме. Ужесточение со стороны нефтяников корпоративных программ для автоперевозчиков в ноябре увеличило эти расходы в среднем на 30% и компании не смогут удерживать цены при таком росте расходов, утверждается в документе. В результате стоимость транспортных услуг может вырасти на 10%, что неизбежно скажется на розничных ценах товаров повседневного спроса, включая продукты питания, предупреждают авторы письма. Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с нефтяниками, чтобы обсудить с ними ситуацию и условия сотрудничества, пишет «Коммерсантъ».





О грядущем повышении цен на свои услуги транспортные компании уже начали предупреждать своих клиентов. Газета упоминает крупного производителя продуктов и сеть магазинов одежды Sela, представитель которого прокомментировал возможный рост цен на товары. По его словам, компания попытается не допустить этого, однако в сегменте товаров повседневного спроса, где транспортная составляющая достаточно высока, вероятность повышения цен весьма высока.





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