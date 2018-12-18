ЦИК признал выборы губернатора Приморского края состоявшимися

В Приморском крае 16 декабря прошли повторные выборы губернатора региона. Голосование продлилось с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск). Победу в них одержал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко, за которого отдали свой голос 61,88% избирателей (420 730 человек). В ЦИК заявили, что на повторном голосовании зафиксировали высокую явку в 39,57% на 18:00 по местному времени (11:00 мск), которая превышает показатели на первом (26,57%) и втором (29,15%) турах сентябрьских выборов.





Изначально выборы губернатора Приморского края прошли в два тура 9 и 16 сентября. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. В КПРФ посчитали, что у нее украли победу еще на выборах во втором туре 16 сентября, так как, пока шел подсчет голосов, Ищенко опережал конкурента Андрея Тарасенко — разрыв доходил до 30% голосов. Но после обработки 100% бюллетеней оказалось, что Тарасенко вышел вперед, набрав 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко. ЦИК впоследствии признал результат голосования недействительным из-за выявленных нарушений и назначил новые выборы.