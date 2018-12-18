Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по «милитаризации Крыма»

Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, которая критикует «милитаризацию Крыма и Севастополя», а также акватории Черного и Азовского морей. Согласно итогам голосования, украинскую инициативу поддержали представители 66 стран, 19 проголосовали против, 72 воздержались, а остальные и вовсе его проигнорировали, сообщает «Интерфакс».





В украинской резолюции выражается «серьезная озабоченность» относительно «прогрессирующей милитаризации Крыма и Севастополя», Азовского моря и прилегающей к этому району части акватории Черного моря. Кроме того, в документе осуждается «строительство и открытие моста через Керченский пролив», «растущее военное присутствие Российской Федерации» в регионе и ограничение международного судоходства через Керченский пролив.





Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление по его итогам и обратил внимание на то, что представители многих стран воздержались, не пожелав иметь ничего общего с «вредоносной украинской затеей».





«Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей. При этом приходится констатировать, что сегодня сформировалась группа стран — членов ООН, прежде всего, входящих в НАТО и ЕС, которые своими действиями (а также бездействием) поощряют своих украинских подопечных на новые преступления и провокации в регионе во имя западных политических амбиций», — сказал он во время своего выступления на пленарном заседании Генассамблеи.





Заканчивая свою речь, российский постпред подчеркнул, что для России и крымчан вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно — «Крым был, есть и будет российским». «И никакие ваши жалкие потуги (санкции, резолюции, провокации) этого не изменят. Крайне разочаровывает то, что с подачи Киева и его западных спонсоров в ГА был привнесен очередной крайне политизированный и насквозь пропитанный украинской ложью сюжет. Чести нашей всемирной организации это точно не делает», — заключил Полянский.