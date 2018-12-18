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Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по «милитаризации Крыма»
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Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по «милитаризации Крыма»

Постпредство России обратило внимание, что очень много стран не пожелали иметь ничего общего «с вредоносной украинской затеей»

Постпредство России обратило внимание, что очень много стран не пожелали иметь ничего общего «с вредоносной украинской затеей»
Фото: © ukrinform.ru

Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию, которая критикует «милитаризацию Крыма и Севастополя», а также акватории Черного и Азовского морей. Согласно итогам голосования, украинскую инициативу поддержали представители 66 стран, 19 проголосовали против, 72 воздержались, а остальные и вовсе его проигнорировали, сообщает «Интерфакс».


В украинской резолюции выражается «серьезная озабоченность» относительно «прогрессирующей милитаризации Крыма и Севастополя», Азовского моря и прилегающей к этому району части акватории Черного моря. Кроме того, в документе осуждается «строительство и открытие моста через Керченский пролив», «растущее военное присутствие Российской Федерации» в регионе и ограничение международного судоходства через Керченский пролив.


Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление по его итогам и обратил внимание на то, что представители многих стран воздержались, не пожелав иметь ничего общего с «вредоносной украинской затеей».


«Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей. При этом приходится констатировать, что сегодня сформировалась группа стран — членов ООН, прежде всего, входящих в НАТО и ЕС, которые своими действиями (а также бездействием) поощряют своих украинских подопечных на новые преступления и провокации в регионе во имя западных политических амбиций», — сказал он во время своего выступления на пленарном заседании Генассамблеи.


Заканчивая свою речь, российский постпред подчеркнул, что для России и крымчан вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно — «Крым был, есть и будет российским». «И никакие ваши жалкие потуги (санкции, резолюции, провокации) этого не изменят. Крайне разочаровывает то, что с подачи Киева и его западных спонсоров в ГА был привнесен очередной крайне политизированный и насквозь пропитанный украинской ложью сюжет. Чести нашей всемирной организации это точно не делает», — заключил Полянский. 


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