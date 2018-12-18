«Не упали с неба»: Си Цзиньпин объяснил экономические достижения Китая

Народ Китая за последние 40 лет сотворил чудо и приложил невероятные усилия, чтобы страна достигла того уровня развития, на котором она находится сейчас, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в своей речи на торжественном собрании в пекинском Доме народных собраний в честь сорокалетия политики реформ и открытости коммунистической партии Китая.





«Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны», — отметил в своей речи Си Цзиньпинь.





«Китай за несколько десятилетий преодолел индустриальный процесс, на который развитым странам понадобились столетия, и в руках китайского народа невозможное стало возможным. Мы испытываем невероятную гордость за китайский народ, который смог сотворить чудо», — подчеркнул он.





Великой революцией в истории Китая стала реформа и внешняя открытость страны, давшие толчок для мощного броска вперед в деле социализма с китайской спецификой, отметил Си Цзиньпинь. Важными вехами на этом пути он назвал создание Коммунистической партии Китая в 1921 году и образование КНР в 1949 году. «Следование политике реформ и открытости, социализму с китайской спецификой является эпохальным этапом в реализации национального возрождения Китая», — сказал он.