«Не упали с неба»: Си Цзиньпин объяснил экономические достижения Китая

Народ Китая за последние 40 лет сотворил чудо и приложил невероятные усилия, чтобы страна достигла того уровня развития, на котором она находится сейчас, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в своей речи на торжественном собрании в пекинском Доме народных собраний в честь сорокалетия политики реформ и открытости коммунистической партии Китая.
«Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны», — отметил в своей речи Си Цзиньпинь.
«Китай за несколько десятилетий преодолел индустриальный процесс, на который развитым странам понадобились столетия, и в руках китайского народа невозможное стало возможным. Мы испытываем невероятную гордость за китайский народ, который смог сотворить чудо», — подчеркнул он.
Великой революцией в истории Китая стала реформа и внешняя открытость страны, давшие толчок для мощного броска вперед в деле социализма с китайской спецификой, отметил Си Цзиньпинь. Важными вехами на этом пути он назвал создание Коммунистической партии Китая в 1921 году и образование КНР в 1949 году. «Следование политике реформ и открытости, социализму с китайской спецификой является эпохальным этапом в реализации национального возрождения Китая», — сказал он.
18 декабря в Китае отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой государство смогло за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться в одну из крупнейших экономик мира. Утром в Пекине прошла официальная церемония, посвященная достижениям КНР за последние 40 лет. На церемонии присутствовали руководители страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и премьер государственного совета Китая Ли Кэцян. Также в мероприятии принимали участие представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.
Реформы начал в Китае в конце 1970-х годов политик Дэн Сяопин. Тогда до 90% китайцев жили в условиях нищеты. Сяопин был привержен идее глобализации и добивался притока инвестиций в страну, сосредоточившись поначалу на сельскохозяйственном секторе, составлявшем основу китайской экономики. С самого начала программы реформ Китай стремился децентрализовать свою систему внешней торговли, чтобы интегрироваться в международную торговую систему. За 10 лет годовой объем внешней торговли Китая достиг 100 миллионов долларов, а к 2018-му вырос еще в 40 раз — превысив четыре триллиона долларов в 2017 году. По объему экспорта товаров КНР сегодня занимает первое место в мире.
Благодаря реформам, имея ВВП в размере 51 доллара на душу населения в начале 1950-х годов, Китай сегодня довел этот показатель до восьми тысяч долларов. Сотни миллионов людей были выведены из-за черты бедности, продолжительность жизни увеличилась вдвое.