Российских «интернет-троллей» заподозрили в дискредитации расследования Мюллера

Российские «интернет-тролли» пытались дискредитировать работу комиссии бывшего директора ФБР Роберта Свэна Мюлллера, расследующей вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, чтобы нейтрализовать самую большую угрозу для президента США Дональда Трампа. Для этого использовались фейковые аккаунты в соцсетях, через которые распространялась информация о коррумпированности главы комиссии, пишет Washington Post со ссылкой на представленные в Сенат доклады двух экспертных групп.





Авторы докладов указывают, что после того как Трамп выиграл выборы и стал президентом США, российские «интернет-тролли» переключились на то, чтобы нейтрализовать самую большую угрозу его пребывания в Белом доме. Речь идет о деятельности комиссии, занимающейся расследованием о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года. По их мнению, при помощи фейковых аккаунтов в Facebook и Twitter злоумышленники распространяли информацию о том, что Роберт Мюллер замешан в коррупции, а руководимая им комиссия занималась «сумасшедшими заговорами». В одном посте в Instagram, который стал особенно мощным оружием в российском арсенале социальных сетей, утверждалось, что глава комиссии работал в прошлом с «радикальными исламскими группами», отмечается в одном из отчетов.





Как сообщает Washington Post, отчеты описывают кампанию российских «троллей» с размахом и подробностями, которых «раньше не было». По утверждению издания, исследователи проанализировали более 10 миллионов постов и сообщений на каждой крупной платформе социальных сетей, чтобы понять, как русские использовали американские технологии для создания глобальной онлайновой дезинформационной машины. В отчетах также подчеркивается сложность борьбы с российскими «троллями», так как они легко перемещаются с платформы на платформу, что делает процесс обнаружения и удаления вводящих в заблуждение сообщений невозможным для любой компании в одиночку.





Специалисты Оксфордского университета и компании Graphika пришли к выводу, что им удалось найти доказательства вмешательства России в выборы. В отчетах утверждается, что для оплаты рекламы аккаунтов в ряде случаев использовались рубли, а в контактной информации якобы жителей США были обнаружены российские номера телефонов.