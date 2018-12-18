В ДТП погиб голкипер ФК «Витебск» Андрей Щербаков

Белорусский футболист, вратарь клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб вечером 17 декабря в результате автомобильной катастрофы вместе с супругой и шестилетним сыном. Об этом сообщает сайт футбольного клуба. В результате ДТП также пострадал трехлетний сын футболиста, который ехал в детском кресле. Выживший ребенок находится в больнице, о его состоянии не сообщается.





Легковой автомобиль KIA, где находился Щербаков со своей семьей, занесло на трассе М1 в Толочинском районе около 19:00 мск. В результате машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с эвакуатором, говорится в сообщении ГАИ.





«В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Выживший ребенок перевозился в детском кресле. Водитель «Мерседеса» не пострадал. На место ДТП выезжало руководство УВД Витебского облисполкома. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте ФК «Витебск».