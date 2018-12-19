Мирный договор в обмен на Курилы? МИД России просят объяснить ускоренные переговоры с японцами

«Поручить комитету Государственной думы по международным делам запросить у Министерства иностранных дел РФ информацию о ходе и промежуточных результатах переговоров, проводимых в течение 2018 года между официальными представителями Российской Федерации и Японии, по вопросу принадлежности Курильских островов, включая возможность возвращения к положениям Советско-японской декларации 1956 года в части передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи», — говорится в поручении Госдумы.





Его инициаторами стали депутаты Вера Ганзя, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Алексей Корниенко и Николай Харитонов. Свою обеспокоенность они объясняют публикациями в иностранных и российских СМИ, которые со ссылкой на официальных должностных лиц РФ заявляют о возможности возвращения к положениям Советско-японской декларации 1956 года, в соответствии с которой Японии передаются острова Шикотан и Хабомаи.