Мирный договор в обмен на Курилы? МИД России просят объяснить ускоренные переговоры с японцами

На Сахалине начались митинги протеста против передачи Японии Курильских островов. Очередная акция пройдет 22 декабря на одной из центральных площадей Южно-Сахалинска. Протестующие намерены требовать сохранения территориальной целостности России, нерушимости послевоенных границ и сохранения островов Малой Курильской гряды в составе Российской Федерации. Вчера по предложению фракции КПРФ комитету Госдумы по международным делам было дано поручение запросить у МИД РФ информацию о промежуточных результатах переговоров с Японией по вопросам принадлежности Курильских островов. В Совете Федерации Daily Storm заявили, что россияне должны ориентироваться на позицию президента России, который такую передачу остров исключил.
«Поручить комитету Государственной думы по международным делам запросить у Министерства иностранных дел РФ информацию о ходе и промежуточных результатах переговоров, проводимых в течение 2018 года между официальными представителями Российской Федерации и Японии, по вопросу принадлежности Курильских островов, включая возможность возвращения к положениям Советско-японской декларации 1956 года в части передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи», — говорится в поручении Госдумы.
Его инициаторами стали депутаты Вера Ганзя, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Алексей Корниенко и Николай Харитонов. Свою обеспокоенность они объясняют публикациями в иностранных и российских СМИ, которые со ссылкой на официальных должностных лиц РФ заявляют о возможности возвращения к положениям Советско-японской декларации 1956 года, в соответствии с которой Японии передаются острова Шикотан и Хабомаи.
«Для сахалинцев это очень болезненный вопрос, тем более что эта тема сегодня так активно обсуждается. В ноябре Владимир Путин провел переговоры с Синдзо Абэ в Сингапуре, а в январе они договорились встретиться в Москве и обсудить условия заключения мирного договора (я так понимаю, на условиях 1956 года), который подразумевает передачу нескольких островов», — пояснил Daily Storm депутат от Сахалинской области Алексей Корниенко.
По его словам, сегодня на Курилах проживают российские граждане — если такое решение будет принято, то это будет очень плачевно для всей РФ.
Очередным скандальным поводом для обсуждения темы передачи Курильских остров на этой неделе стало интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова радио «Комсомольская правда». Дипломат сообщил, что Россия ведет переговоры о заключении мирного договора с Японией на основании декларации 1956 года, в которой есть пункт о передаче японцам в порядке доброй воли гряды Хабомаи и Шикотан.
«Президент (Владимир Путин) не раз объяснял, что это обязательства непрямого действия СССР, которое перешло к России. После этого Япония заключила с США договор безопасности, в соответствии с которым американцы могут ставить там свои военные базы где угодно, на любой части японской территории… Создаются условия угрозы нашей безопасности, мы японским коллегам все это сформулировали на консультации по линии МИДа и Совета безопасности, мы ждем от них реакции. Для нас это прямого, практического значения проблема», — заявил Лавров, подтвердив факт переговоров о передаче Японии остров и обеспокоенность МИДа.
При этом министр подчеркнул, что мирный договор может быть заключен только в случае признания Японией итогов Второй мировой войны. «Пока наши японские коллеги не то что пойти на это не готовы, но говорят, что это не получится… Если позиция Японии не изменилась, это означает, что мы находимся там же, где и были», — сообщил Лавров, впрочем, отметив, что МИД не отказывается от разговоров с японцами на эту тему.
Власти Японии тем временем делают заявление по Курильским островам чуть ли не в ежедневном формате. Вчера, 18 декабря, министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил о намерении активно работать с Россией в рамках нового российско-японского механизма по заключению мирного договора. «Я хотел бы активно работать в рамках нового механизма, о создании которого договорились лидеры наших государств», — сказал японский дипломат.
По его словам, поскольку переговоры вошли в ускоренную фазу, то он не станет обсуждать эту тему с прессой, чтобы не навредить.
На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сообщил, что договорился с главой японского правительства о новом механизме решения проблемы мирного договора. По его словам, лидеры двух стран назначат с этой целью спецпредставителей, а курировать эту работу будут министры иностранных дел. Визит Синдзо Абэ в Москву, по данным японской прессы, запланирован на 21 января.
Как пояснил Daily Storm первый зампред комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков, нижняя палата хотела бы понять позицию МИД РФ, который заявляет о факте обсуждения с Японией вопроса передачи островов Шикотан и Хабомаи.
«Хочу подчеркнуть, что запрос в МИД был инициирован фракцией КПРФ, потому что мы не допускаем такой мысли и такой возможности. Мы подробно исследовали историю вопроса, представили свои аргументы в публичной сфере и считаем, что создавать прецедент передачи части российской территории любому из государств означает спровоцировать цепную реакцию. Это просто недопустимо. Курилы по праву принадлежат РФ по итогам Второй мировой войны — и принадлежат именно потому, что РФ является продолжателем СССР», — пояснил парламентарий.
По его словам, переговоры о совместном использовании островов, реализации совместных хозяйственных проектов могут иметь место, но передача островов Японии недопустима.
В Совете Федерации считают, что позицию РФ по островам обозначил Владимир Путин.
«Президент уже объяснил позицию России по островам. Думаю, что в этом вопросе нужно ориентироваться на его мнение. Вопрос о передаче остров Японии закрыт, а все интерпретации на эту тему беспочвенны», — заявил Daily Storm сенатор-международник Игорь Морозов.