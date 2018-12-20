Прессуха Главного: клоуны заменили журналистов

Давайте считать сколько нестыдных вопросов к Путину мы услышали сегодня? Четыре? Пять? Как я уже говорил, с натяжкой десять. Отличный вопрос задала журналистка Znak.com Анастасия Мельникова про пытки в тюрьмах, Лайфовский Александр Юнашев разбавил атмосферу уныния традиционным вопросом про личное: когда женится президент. Неожиданно мощно дебютировал корреспондент сайта 47news, обративший внимание президента на то, что Россия, имеющая самые богатые запасы газа, обеспечивает ими другие страны, но не свой народ. Гамов из «Комсомольской правды» спросил о чудовищной пропасти между богатыми и бедными.





А на этом, собственно, и все — мастодонты журналистики вроде Ильи Азара дали осечку. Вроде бы и вопрос про ЧВК Вагнера крутой, но смазал. Затем началось страшное.





Микрофон перешел в фиктивную повестку. Шизофренические плакаты, кандибоберы на голове, приглашение в гости, сетование на то, что в Президентском полку мало дагестанцев — все это превратило главное мероприятие для СМИ в фарс.





«Путин-щука» — загадочно красовалось на плакате журналистки из Тывы. Рядом она кустарно приклеила каноничное изображение голого по пояс президента с удочкой в руках. Сама тувинка была укутана в национальный костюм.