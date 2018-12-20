Прессуха Главного: клоуны заменили журналистов

Для начала давайте усвоим вот что. Во-первых, какая практическая польза от сказанного президентом на пресс-конференции, ведь ничего стоящего у него не спросили? Во-вторых, все, что там происходило, отношения к журналистике не имеет. Почти не имеет. Из 66 вопросов с натяжкой десятку можно назвать профессиональными и достойными. Вам выпал шанс — повлияйте, изощрите и заведите ум Главного в стране, но нет.
Общение президента с народом — политико-пропагандистский жанр, придуманный в современной России Владимиром Путиным и его окружением. Это и послание Федеральному собранию, и Прямая линия, и Большая пресс-конференция. В сущности все эти мероприятия друг от друга не отличаются. Это площадка для точечного решения проблем в ручном режиме. Декорации, только разные. В остальном грань между тремя мероприятиями окончательно стерлась. А вместе с ней исчезли и остатки здравого смысла.
Думаю, даже сам Путин от происходящего не в восторге. Ну, правда, кому захочется быть этаким попкой-дураком, по долгу службы четыре часа в год отвечающим на идиотские вопросы? Про Министерство идей, про дела, про здоровье, еще черт пойми про что. Цирк.
Давайте считать сколько нестыдных вопросов к Путину мы услышали сегодня? Четыре? Пять? Как я уже говорил, с натяжкой десять. Отличный вопрос задала журналистка Znak.com Анастасия Мельникова про пытки в тюрьмах, Лайфовский Александр Юнашев разбавил атмосферу уныния традиционным вопросом про личное: когда женится президент. Неожиданно мощно дебютировал корреспондент сайта 47news, обративший внимание президента на то, что Россия, имеющая самые богатые запасы газа, обеспечивает ими другие страны, но не свой народ. Гамов из «Комсомольской правды» спросил о чудовищной пропасти между богатыми и бедными.
А на этом, собственно, и все — мастодонты журналистики вроде Ильи Азара дали осечку. Вроде бы и вопрос про ЧВК Вагнера крутой, но смазал. Затем началось страшное.
Микрофон перешел в фиктивную повестку. Шизофренические плакаты, кандибоберы на голове, приглашение в гости, сетование на то, что в Президентском полку мало дагестанцев — все это превратило главное мероприятие для СМИ в фарс.
«Путин-щука» — загадочно красовалось на плакате журналистки из Тывы. Рядом она кустарно приклеила каноничное изображение голого по пояс президента с удочкой в руках. Сама тувинка была укутана в национальный костюм.
— Почему щука? Он же щук, наверное. Мужского пола, — я неудачно попытался схохмить.
— Путин у нас как-то рыбачил. Поймал щуку. Мы все гадали еще, правда ли сам словил, или водолазы на крючок насадили, — журналистка отвечала радостно и с благоверным придыханием. Будто она лично ту щуку насаживала.
— А вопрос-то у вас какой будет?
— Про экологию и экономику, — с серьезным видом выговорила тувинка, поправляя сбившийся на талии национальный костюм.
Была еще табличка «че почем хоккей с мячом». Недалеко от меня расселся легендарный мужик «вятский квас». Его, кстати, президент не заметил. Еще запомнился мужик в соседнем ряду, который на кулаке поднимал шапку и басом орал «Сибиииииииирь!». Люди готовы на все, чтобы обратить на себя внимание президента.
В общем, если я сейчас начну перечислять фриков с прессухи и их «рекорды», то места в тексте это займет намного больше, чем обсуждение вопросов стОящих.
Так в чем же дело? Почему журналисты со всей страны съезжаются, чтобы просто решить какие-то свои проблемы? Нет, поймите, в решении проблем, пусть и в таком ручном режиме, нет ничего плохого. Но, простите, почему именно сейчас? Вот если вспомнить навскидку, за сегодняшний день Путин пообещал помочь:
— в строительстве крытого футбольного поля в Спб;
— в строительстве аэропорта в Грозном;
— обманутым дольщикам;
— в расследовании загадочного убийства силовиками двух пастухов пару лет назад.
И при этом он не дал ни одной настоящей новости. Притом, что перед ним в зале находились почти две тысячи профессиональных новостников. И не дал, не потому что не хотел, а потому что не спросили.
Очевидно, российские журналисты давно забыли о своей ответственности, что несут перед обществом. Наверное, дело в том, что и настоящего влияния журналистики хоть на что-то в нашей стране почти никогда не было. Но в любом случае фрикам в кокошниках и со смешными плакатами в руках стоит уяснить: пресмыкание перед президентом — это не профессия. Это низость.
Ну, да ладно — наши подкачали. Не в первой. А что же западная пресса? Все эти CNN, BBC и прочие Нью-Йорк Таймы? Да ничего. Журналистка Wall Street Journal спросила у Путина, не планирует ли он, случаем, захватить власть на Земле. Я не шучу. Вот на какой ответ она рассчитывала?
Турецкий журналист вообще растерялся и вместо выяснения подробностей сотрудничества между Россией и Турцией, которое после сбитого самолета и убийства российского посла не просто возобновилось, а активно нарастает, спросил у Путина о его отношении к Ататюрку. Респект, кстати, президенту за широкий кругозор. Я со своим незаконченным историческим образованием не смог бы сходу так много вспомнить о турецком правителе.
А что там у пиндосов? Пресс-конференция Трампа, например, дело настолько будничное, что даже сама по себе не является инфоповодом. А еще там задают острые вопросы. Иногда они так не нравятся Трампу, что он начинает в Твиттере ссориться с CNN. Скандально. Зато открыто и честно. Больше мне здесь добавить нечего.
Совершенно очевидно, что сам формат пресс-конференции президента России нуждается в перестройке. Уж не знаю как именно, но нужно срочно что-то менять. Либо брифуйте журналистов перед прессухой, либо показывайте психотерапевту. Либо придумайте новый формат общения с прессой. Иначе вся абсурдность российской реальности уж очень сильно вылезает из-под костюма демократии.