Митинги, санкции, экономика: какие темы не любит обсуждать президент

Подошла к концу очередная долгожданная пресс-конференция с Владимиром Путиным. Вопросы были разные: поинтересовались и о здоровье президента, и о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР. Мы пригласили в редакцию профайлера Светлану Грунину, которая просмотрела все четыре часа общения журналистов с лидером страны и пришла к выводу, что скучно было не только нам, как зрителям, но и Владимиру Владимировичу. По сравнению с прошлым годом президент зачах, устал и никакого интереса отвечать на вопросы у него нет.
Пресс-конференция 2018 года, по мнению руководителя научно-исследовательского центра «Профайл Групп» Светланы Груниной, показала, что президент сильно изменился: он зачах. Казалось бы, прошел всего год, но пропала искра в глазах, почти не стало шуток и ни одного анекдота за неполные четыре часа конференции так и не прозвучало.
«Человек постарел и морально, и физически. Это видно по мимике: если раньше он себя гораздо лучше контролировал — не всегда было ясно, что он в голове думает, то сейчас ему даже фокусироваться на каких-то вопросах становится сложнее. Видно, что человек сдает позиции. Его мимика теперь дает больше возможности считать с него информацию, при этом заинтересованности стало меньше», — рассказала Грунина Daily Storm.
Эксперт отмечает, что на пресс-конференции президент выглядел очень уставшим. Не от напряженного графика или долгого мероприятия, а от происходящего в целом. От своих обязанностей и трудностей. Проявлялось это в том числе в большом количестве пауз, в пространных рассуждениях на отвлеченные темы и частом кашле — возможно, проблемы есть со здоровьем.
«Раньше было важно отвечать на все окружающее, а сейчас он уже допускает какие-то оговорки. В первый раз он со сцены сказал, что «царь хороший, а бояре плохие». Так все-таки царь? Мысль в том, что он это ассоциативно привязывает к себе», — заметила Грунина.
Экономика
Первый негативный вопрос, на который ярко отреагировал Владимир Путин, задал, как бы странно это ни звучало, Павел Зарубин с телеканала «Россия 1». Тот спрашивал о росте экономики — его, по мнению экспертов, в том числе Алексея Кудрина, недостаточно для «рывка», которым часто грезит президент.
«Реакция на вопрос очень интересная: во-первых, это гнев. У Владимира Владимировича есть тенденция — он очень любит на сложные вопросы давать не обобщенные ответы, а ответы через метафору, что он и здесь сделал: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Агрессия здесь понятна — потому что вопрос по факту. Во время ответа он мимикой демонстрирует характерную ему эмоцию отвращения, неприятия негативной информации», — объяснила Грунина.
При этом, как отмечает профайлер, во время ответа он «размазывает» экономические показатели на большой временной отрезок. «Где-то из-за кризиса был рост меньше, где-то потом чуть больше, понятно, что усредненное может у вас получиться таким, как вы сказали, но по факту ведь все плавает», — ответил президент.
Митинги
Вопрос о митингах президенту также не понравился. В первую очередь неприятие выразилось в краткости ответа: «Все должно быть, но в рамках закона».
«Отвечает на этот вопрос он очень быстро, четко, без каких-либо разглагольствований: «Есть закон — в рамках него и действуем». Это не грубый, а жесткий ответ, который просто не подразумевает дальнейшую полемику. Характерны в этот момент были и вот эти жесты ребром ладони: он как бы отрезает эту тему», — обратила внимание Грунина.
Отношения с Великобританией
Отвечая на вопрос английского подданного, ведущего телеканала «Россия 1» Сергея Брилева об отношениях с Великобританией, Владимир Путин также испытывал стресс:
«Был виден небольшой нервный синдром: попытка привстать, сужение пространства, в котором он находится. Интересен ответ, потому что вопрос по факту заключался в том, общался президент с Терезой Мэй или нет. Как такового ответа мы не получили, но информация о том, встречался ли с ней Путин, появилась. Он уходит в полемику, рассуждает о том, что «много разных встреч бывает», человек пытается очень обобщенно ответить, чтобы мы сами додумали недостающую информацию», — объяснила профайлер.
При этом Грунина отметила, что своим уходом от ответа президент дал понять, что на данный момент Великобритания не намерена обсуждать вопросы: общение ограничивается парой слов в кулуарах.
Царь
Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин проронил ставшую популярной в последнее время фразу «Царь хороший, бояре плохие». По мнению психолога-профайлера, поведение главы государства в этот момент выдало его с головой: он действительно ассоциирует себя с царем.
«Человек может давать утечки через речь, может через мимику, может жестами. В данном случае Владимир Владимирович дал утечку словесно, в то время как другие каналы просто подтвердили, что он действительно так считает. Такая история — это сравнение себя же с царем. В первый раз человек признался, что он здесь надолго и в какой роли он себя чувствует», — констатировала Грунина.
Психолог объяснила, что эта мысль просто пришла Путину в голову в первую очередь, следовательно, он проводит соответствующие ассоциации. «Ведь можно было привести другой пример, вообще об этом не говорить ничего», — заключила профайлер.