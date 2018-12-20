Митинги, санкции, экономика: какие темы не любит обсуждать президент

Подошла к концу очередная долгожданная пресс-конференция с Владимиром Путиным. Вопросы были разные: поинтересовались и о здоровье президента, и о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР. Мы пригласили в редакцию профайлера Светлану Грунину, которая просмотрела все четыре часа общения журналистов с лидером страны и пришла к выводу, что скучно было не только нам, как зрителям, но и Владимиру Владимировичу. По сравнению с прошлым годом президент зачах, устал и никакого интереса отвечать на вопросы у него нет.





Пресс-конференция 2018 года, по мнению руководителя научно-исследовательского центра «Профайл Групп» Светланы Груниной, показала, что президент сильно изменился: он зачах. Казалось бы, прошел всего год, но пропала искра в глазах, почти не стало шуток и ни одного анекдота за неполные четыре часа конференции так и не прозвучало.





«Человек постарел и морально, и физически. Это видно по мимике: если раньше он себя гораздо лучше контролировал — не всегда было ясно, что он в голове думает, то сейчас ему даже фокусироваться на каких-то вопросах становится сложнее. Видно, что человек сдает позиции. Его мимика теперь дает больше возможности считать с него информацию, при этом заинтересованности стало меньше», — рассказала Грунина Daily Storm.