«Хрупкая женщина стала локомотивом»: что известно о дольщице, рассказавшей Путину о проблемах в Петербурге





После инцидента молодые люди обменялись взаимными исками. Но дело было спущено на тормозах. Сначала суд прекратил дело в отношении сына костромского губернатора, а спустя несколько месяцев оправдал Белова.





Двуликий чиновник





После Костромы Албин-Слюняев занимал должность министра регионального развития России (2012-2014). Потом перешел в Санкт-Петербург на пост вице-губернатора по ЖКХ. Однако до того как занять новое кресло в правительстве Северной столицы, чиновник сменил фамилию со Слюняева на Албина.





В интернете поступок слуги народа стал поводом для шуток: «Очистился?», «Имя еще поменять — и все грехи смоются», «Может, для конспирации мест досуга и отдыха? Похвастаться чем-то хочется, но сомнения есть:)», — пишет портал URA.RU.





Однако сам Албин еще в 2006 году на форуме сайта bankfax.ru объяснил происхождение своей фамилии: «В детстве немного комплексовал. У мамы девичья фамилия — Васильева Людмила Порфирьевна. Фамилию не стал менять, так как это могло обидеть моего отца — Слюняева Николая Владимировича, мужика, которого я уважаю, и человека во всех отношениях достойного, прошедшего путь от моториста до управляющего крупным трестом «Сургутнефтегазстрой» со среднетехническим образованием».





О личной жизни Албина много говорили в прессе. В 2016 году «Деловой Петербург» со ссылкой на источники сообщал, что слуга народа развелся со своей супругой, чтобы не указывать ее в декларации. Новой избранницей господина Албина стала помощница чиновника — Мария Шапкина. Сам госслужащий отрицал эту информацию.





Шутник. Строитель





Но прославили Игоря Албина не скандалы и слухи, связанные с семьей, а его высказывания. В 2015 году Албин обратился к петербуржцам с предложением взяться за лопаты и идти убирать снег на улицах. «А может, вместо прослушивания очередного сериала и ожиданий манны небесной стоило пригласить друзей, взять лопаты и навести порядок хотя бы в своем дворе? Это и для здоровья полезно, и мысли в порядок приводит... Труд облагораживает человека, — заявил вице-губернатор. — Социальное иждивенчество — болезнь современного российского общества. Вот придет добрый дядя и все сделает за меня: помоет посуду, уберет во дворе, воспитает ребенка, защитит от иностранного агрессора, наведет порядок в моей стране и в моем доме», — цитирует слугу народа «Российская газета». Жители культурной столицы такого энтузиазма не разделили.