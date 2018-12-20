«Хрупкая женщина стала локомотивом»: что известно о дольщице, рассказавшей Путину о проблемах в Петербурге

Во время пресс-конференции Владимира Путина жительница Петербурга Алла Андреева, выступавшая в качестве журналиста от издания «Рязанская областная газета», поделилась чудовищной историей: ее мужа убили из-за активной позиции, связанной с защитой прав дольщиков, из-за этого же умерли ее пожилые мать и дедушка. Она попросила президента обратить внимание на травлю.
«Во время прямой линии с Вами, 15 июня 2017 года, Албин (вице-губернатор Петербурга) и Имененко, федеральный инспектор, просто стояли под моим домом, который не был достроен. Там велись вовсю строительно-монтажные работы, и ввели его в эксплуатацию официально, совершив уголовное преступление», — уверенно заявила активистка.
«Мы Вам все покажем без этих отчетов, дорожных карт, филькиных грамот, которые публикуют на сайтах чиновники по всей стране», — добавила Андреева. Путин пообещал во всем разобраться и отметил, что проблема в строительной отрасли «действительно очень острая» и «никогда не закончится», если не навести порядок и не перейти «к цивилизованным способам жилищного строительства».
Руководитель портала rg62.info (сайт «Рязанской областной газеты») Екатерина Кириллова рассказала, что Андреева не публиковала материалы в газете и не является штатным сотрудником редакции, «но помогала добывать информацию по дольщикам, по Питеру в целом». «Самим вопросом обманутых дольщиков мы занимаемся уже не первый год: все началось в 2015 году, когда наш главный редактор ездил на форум в Санкт-Петербург, — вспоминает журналист. — Туда должен был приехать и президент. Дольщики пикетировали здание и пытались привлечь внимание». По ее словам, дольщики попросили информационной поддержки у журналистов.
«Мы начали писать об этом, провели расследование. Следим за ситуацией. Потом убили мужа Аллы Андреевой, произошло много событий с тех пор», — добавила Екатерина Кириллова и подчеркнула, что Андреева была и на прошлой пресс-конференции Путина.
История Аллы Андреевой
У Аллы Андреевой есть собственный сайт, который она ведет с 2016 года. Тогда она разместила на нем открытое письмо главе государства. Активистка была одной из 3500 человек, участвовавших в долевом строительстве группы компаний «Город». РБК писал, что в 2011-м организация начала продавать жилье в трех комплексах: «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский». Стройка остановилась спустя два года. Обманутые дольщики начали проводить акции протеста. В 2015-м Андреевой стали поступать угрозы. Сперва сожгли ее автомобиль: организатором поджога, как выяснилось позднее, стал майор контрразведки в запасе. Одновременно с тем было возбуждено уголовное дело о хищении 1,2 миллиарда рублей против бенефициаров ГК «Город». Через полгода ее супруга Константина зарубили топором. Вскоре после этого владельцев стройфирмы Руслана и Максима Ванчуговых, связанных в прошлом с банком «Финивест», задержали. Их брат — Роман — был депутатом Госдумы шестого созыва.
Некоторые СМИ неоднократно обращали внимание на Андрееву и обвиняли ее в самопиаре со ссылкой на представителей инициативной группы. Женщина якобы не давала выстроить переговоры между обманутыми дольщиками и руководством ГК «Город» после убийства супруга и тем самым помогала политикам «в их аппаратных играх». Стоит отметить, что активистка действительно благодарила Игоря Албина за то, что проблема со стройкой «сдвинулась с мертвой точки». Позднее в своих очерках она подчеркивала, что ее старались намерено опорочить, чтобы не дать ходу расследованию уголовного дела об убийстве.
Сейчас подписчики официальной страницы дольщиков застройщика ГК «Город» (на нее подписаны около 8000 человек) отмечают выступление Андреевой на пресс-конференции президента. «Хрупкая женщина стала локомотивом, который прет к цели, к правде», «Спасибо Вам за силу и настоящий пример борьбы за гражданские права людей», — такие слова можно прочитать в комментариях. Сама Андреева, в свою очередь, благодарит Путина за предоставленную возможность задать вопрос: «Я очень надеюсь, что проблема обманутых дольщиков будет решена, виновные лица понесут заслуженное наказание, убийцы моего мужа будут найдены. Надежда только на Вас!»
Отец драчуна из Костромы
Во время разговора с президентом Владимиром Путиным Алла Андреева также упомянула фамилию Албин — это петербургский чиновник со стажем и скандальной репутацией.
Игорь Албин, он же некогда Слюняев, начиная с 2000-х успел побывать на посту замминистра транспорта (2000-2001), советника председателя Совфеда (2005-2006), руководил Костромской областью (2007-2012).
В последнем регионе его прославил сын от первого брака — Александр Хотин. 9 июля 2011 года молодой человек стал участником пьяной драки с менеджером Алексеем Беловым в костромском «Дудки баре».
«Столкновение интересов московского студента (он же — сын губернатора) и костромского менеджера произошло часа в четыре утра. Сценарий классический: слово за слово, кружкой по столу — Хотин дважды толкнул Белова, что зафиксировано на видео. Естественно, последовали ответные действия, свалившие Хотина с ног», — пишут журналисты «Новой газеты».
После инцидента молодые люди обменялись взаимными исками. Но дело было спущено на тормозах. Сначала суд прекратил дело в отношении сына костромского губернатора, а спустя несколько месяцев оправдал Белова.
Двуликий чиновник
После Костромы Албин-Слюняев занимал должность министра регионального развития России (2012-2014). Потом перешел в Санкт-Петербург на пост вице-губернатора по ЖКХ. Однако до того как занять новое кресло в правительстве Северной столицы, чиновник сменил фамилию со Слюняева на Албина.
В интернете поступок слуги народа стал поводом для шуток: «Очистился?», «Имя еще поменять — и все грехи смоются», «Может, для конспирации мест досуга и отдыха? Похвастаться чем-то хочется, но сомнения есть:)», — пишет портал URA.RU.
Однако сам Албин еще в 2006 году на форуме сайта bankfax.ru объяснил происхождение своей фамилии: «В детстве немного комплексовал. У мамы девичья фамилия — Васильева Людмила Порфирьевна. Фамилию не стал менять, так как это могло обидеть моего отца — Слюняева Николая Владимировича, мужика, которого я уважаю, и человека во всех отношениях достойного, прошедшего путь от моториста до управляющего крупным трестом «Сургутнефтегазстрой» со среднетехническим образованием».
О личной жизни Албина много говорили в прессе. В 2016 году «Деловой Петербург» со ссылкой на источники сообщал, что слуга народа развелся со своей супругой, чтобы не указывать ее в декларации. Новой избранницей господина Албина стала помощница чиновника — Мария Шапкина. Сам госслужащий отрицал эту информацию.
Шутник. Строитель
Но прославили Игоря Албина не скандалы и слухи, связанные с семьей, а его высказывания. В 2015 году Албин обратился к петербуржцам с предложением взяться за лопаты и идти убирать снег на улицах. «А может, вместо прослушивания очередного сериала и ожиданий манны небесной стоило пригласить друзей, взять лопаты и навести порядок хотя бы в своем дворе? Это и для здоровья полезно, и мысли в порядок приводит... Труд облагораживает человека, — заявил вице-губернатор. — Социальное иждивенчество — болезнь современного российского общества. Вот придет добрый дядя и все сделает за меня: помоет посуду, уберет во дворе, воспитает ребенка, защитит от иностранного агрессора, наведет порядок в моей стране и в моем доме», — цитирует слугу народа «Российская газета». Жители культурной столицы такого энтузиазма не разделили.
Персона Игоря Албина-Слюняева активно обсуждалась в период подготовки к чемпионату мира по футболу. Будучи куратором комитета по градостроительству и архитектуре, чиновник контролировал процесс возведения печально известного стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове.
На строительство спортивной арены было потрачено порядка 43 миллиардов рублей. Футбольная площадка стала чуть ли не самой дорогой в мире. При этом качество работ неоднократно вызывало вопросы: газон после первых игр оказался плохим, не работал лифт, были проблемы с подтрибунными помещениями, но самое бурное обсуждение вызвала крыша «Крестовского».
За год до начала мундиаля она дала течь. Вице-губернатор свалил всю вину на бакланов [род морских птиц семейства баклановых, отряда пеликанообразных], которые повредили обшивку навеса. В считанные часы эта новость разлетелась по всей стране и стала мемом. Позже чиновник признался, что историю выдумал: «Мне позвонил Кибитов (пресс-секретарь губернатора. — Примеч. Daily Storm), что надо переключить городскую повестку, болельщики «Зенита» готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении. Как раз в это время мой пресс-секретарь Елена Михина готовила интервью «Спорт день за днем». А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка... О, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле, своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», — приводит слова Албина «Фонтанка».
Однако правоохранительные органы юмора не поняли и возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого была произведена выемка документов у ООО «Атлант» — субподрядчика, который занимался строительством крыши стадиона на Крестовском.
Согласно сайту правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатор Игорь Албин с 2015 года следит за ситуацией, связанной с ГК «Город». По его поручению была создана рабочая группа по проблемам обманутых дольщиков. Было образовано ГУП «Центр содействия строительству», которое «распространило область своего внимания на все проблемные объекты долевого строительства». Однако, как следует из высказываний Аллы Андреевой, — это не дало результата.