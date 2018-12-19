Убийца Telegram: как работает система глубокого анализа трафика, которая должна блокировать мессенджер?

В 2019 году Роскомнадзор за 20 миллиардов рублей планирует внедрить новое оборудование, которое должно помочь в борьбе с блокировкой Telegram, об этом во вторник, 18 декабря, сообщила Би-би-си со ссылкой на два источника в надзорном органе. Речь идет о технологии DPI (deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). Российские бизнесмены активно вкладываются в развитие этого ПО. Daily Storm рассказывает, как работает система DPI, которая должна ограничить доступ к мессенджеру Павла Дурова, а также о людях, которые могут заработать на этом. Cреди именитых предпринимателей — партнер Алишера Усманова Антон Черепенников и глава «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») Андрей Кузяев.





Как работает?





«Deep packet inspection — глубокое изучение составной части пакета. Когда вы пересылаете данные по интернету, они идут внутри пакетов. Он состоит из нескольких компонентов: первый — заголовок, там лежит информация о времени жизни пакета и прочие данные; далее идет адрес, которому назначается пакет, и адрес того, кто отправил, а после идет тело пакета, который и изучает система DPI. Раньше Роскомнадзор смотрел, куда направлен пакет, а сейчас на тело, — объясняет руководитель отдела информационных технологий компании «Аладдин Р.Д.» Алексей Гришин. — То есть провайдер будет проводить сигнатурный анализ. Иными словами, если у нас есть что-то круглое, красное, зеленое, желтое с хвостиком — то скорее всего это яблоко. Так же и здесь, набор параметров — это сигнатура, описание того, что именно представляет из себя пакет. Состав тела анализируется на предмет схожести. Если находится схожесть по типу пакета с Telegram, то он ее отбрасывает».





На вопрос о том, поможет ли VPN, эксперт заявил: «Если провайдер поставил DPI и увидел, что трафик направлен на VPN, то он просто не даст построить VPN. Так, например, работает великий китайский файрвол, — продолжает Гришин, отмечая: — Для того чтобы обойти подобную блокировку, надо замаскировать трафик. Есть бесплатные решения, которые позволяют это сделать».