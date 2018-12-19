Вагнеру создали двойника

Командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин пропал из СМИ после того, как случайно попал в объективы камер журналистов Первого канала в декабре 2016 года на приеме в Кремле (тогда же было сделано фото Уткина с Владимиром Путиным, через месяц оно появилось в Сети). Спустя год Уткин практически «вышел на свет», когда получил официальную должность в империи Евгения Пригожина — он стал руководителем ООО «Конкорд Менеджмент и консалтинг», но вскоре Вагнер опять «ушел на глубину», оставив эту должность. Daily Storm выяснил, что за это время в Северной столице Уткину успели создать двойника и начали регистрировать на него компании.
Часть 1. Что известно об Уткине и Moran
История с двойником-наркоторговцем гармонично вписывается в биографию Дмитрия Уткина — отставного офицера, руководителя одной из самых активных частных военных компаний, любителя не выходить из тени ни при каких обстоятельствах. Доступная информация об Уткине — это фрагменты мозаики, которую до сих пор не удается сложить, чтобы понять, что это за человек. Как офицер ГРУ, руководивший военной частью, попал в Сирию в составе ЧВК? Чем занимался до этого?
«Фонтанка» писала, что Дмитрий Уткин руководил войсковой частью 75143 в городе Печоры Псковской области (часть известного 700-го отдельного отряда специального назначения, участвовавшего в двух чеченских войнах). Оказавшись на гражданке, будущий командир ЧВК Вагнера устроился в гонконгскую компанию Moran Security Group (это был 2013 год) и отправился в командировку в Сирию. С Ближнего Востока в Россию вернулся уже не простой офицер Дмитрий Уткин, а Вагнер, тот, каким мы его сейчас знаем. Он собрал людей, организовал лагерь под Ростовом и отправился на территорию Украины учавствовать в боевых действиях. Тогда и стало известно, что на территории некогда братской страны действует российская частная военная компания. Свое название она получила как раз из-за позывного своего командира — Дмитрия Уткина, который якобы увлекается историей Третьего рейха.
Daily Storm нашел белое пятно в этой общеизвестной уже биографии — еще одно место службы Дмитрия Уткина: войсковую часть 64044. В/ч 64044 — 2-я бригада спецназа ГУ МО (ГРУ). В 2017 году украинский портал «СтопТеррор» опубликовал материалы расследования, где говорилось о том, что в боевых действиях на территории ДНР был замечен разведчик этой части. В этой части проживал и был прописан Вагнер. Причем не один, вместе с ним жила Диана Гринчишина (ранее служившая в военной части радиоразведки, рассказывают источники Daily Storm в администрации Пскова).
В мирном 2006 году, когда чеченские войны закончились, а до сирийского кризиса было еще далеко, Уткин вместе с Гринчишиной устроились на работу в ЗАО «Тандер» Сергея Галицкого (сейчас мы эту компанию знаем как «Магнит»). Однако, судя по данным из ПФР, Уткин проработал там недолго, всего один месяц. А вот у его спутницы получилось выстроить карьеру в розничных продажах: Диана Гринчишина была сначала менеджером по обучению персонала в «Магните», а затем стала директором магазина — эту информацию она обнародовала лично во время предвыборной кампании за кресло депутата Псковской городской думы.
В своих агитках девушка сообщала избирателям, что в 1994 году окончила Вильнюсский педагогический университет, а в 2004 году — Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет. В качестве профессионального опыта Гринчишина указывает следующие профессии: воспитатель детского сада, бухгалтер и уже упомянутый выше «Магнит». О свой службе в ВС РФ Гринчишина почему-то предпочла умалчивать. Нет в карточке кандидата и информации о ее детях, которую традиционно указывают на выборах: у Гринчишиной двое детей — сын от первого брака с Уткиным и дочь от второго брака. Про сына Дмитрия Уткина известно, что пошел по стопам отца — служит в Вооруженных силах РФ.
Сейчас Гринчишина является исполнительным директором псковского отделения общественного движения «Опора России». Также, по данным СПАРК, она руководит товариществом собственников жилья «Шестака». В выписке из ЕГРЮЛ можно увидеть, что в 2015 году она сменила фамилию на Нагих.
После увольнения из ЗАО «Тандер» следующей официальной вехой в карьере Дмитрия Уткина стала служба в ЧВК Moran Security Group. На момент начала сирийского конфликта это компания была чем-то вроде гидры с двумя большими головами и множеством отростков.
Больших подразделений было два. Первым являлась сама Moran Security Group, которая вела бизнес на грани дозволенного российским Уголовным кодексом. Компания (формально она продолжает существовать и сейчас) занималась охраной судов, в основном перевозящих нефть. Наемничеством российский законодатель такую работу не считает, в отличие от того, что делают ЧВК (#ихтамнет) в Сирии и в Донбассе.
Второе большое отделение Moran Security — «Славянский корпус» — было предтечей этих самых отрядов. Компания Slavonic Corps Limited (за пределами РФ «Славянский корпус» действовал под этим брендом) была создана аккурат к войне в Сирии. По бумагам российским рекрутам Slavonic Corps Limited, отправленным на Ближний Восток, было обещано, что их задачей станет охрана нефтепровода в Дейр-Эз-Зоре, писало издание «Фонтанка». Сейчас даже далекие от новостной повестки граждане что-то да слышали о втором по значимости городе для ИГИЛ, о нефтяных полях вокруг него, бесконечных кровопролитных боях. В 2013-м для большинства Дейр-Эз-Зор был просто точкой на карте. Даже просто попасть в эту местность было огромным риском для жизни, но бойцам Slavonic Corps Limited дали приказ не только охранять объект, а поддержать оружием в сражении против боевиков ИГИЛ повстанцев в провинции Хомс. Для Slavonic Corps Limited та кампания закончилась засадой и разгромом.
Де-юре и Moran Security Group, и Slavonic Corps Limited существовали в сразу нескольких юрисдикциях — в России и за ее пределами. Moran Security Group была зарегистрирована в Белизе по адресу: 1 Mapp Street, Belize City. Это просто дом с множеством почтовых ящиков, каждый из которых — юридическое лицо. Многие из них засветились в Panama Papers, у части из них российские бенефициары. Но количество этих оффшоров столь велико, что вычислить акционеров по адресу невозможно.
Moran Security Group на момент прихода туда Дмитрия Уткина обладала собственным флотом. Это суда сопровождения: Ratibor (ESU2529), Maagen (E5U2139) и Anchor 1 (E5U2491), траулер Deo Juvante (E5U2630). Все они имеют приписку к островам Кука. Однако, судя по тому что последняя информация о движении судов по мировому океану датирована 2015 годом, можно сделать вывод, что они не выполняют задач в настоящее время. В это же время моряки, работавшие на этих судах, начали размещать в интернете свои резюме.
В «морской команде» (среди тех, кто выполнял работу по эксплуатации судов, а не боевые задачи) сотрудников Moran Security Group засветился Крамской Сергей Витальевич (учредитель российской компании «Славянский корпус»). Его должность называлась — торговый представитель.
Slavonic Corps Limited была зарегистрирована в Гонконге. Последняя активность компании датирована 15 апреля 2015 года (объявление об отставке секретаря и директора компании). Отчеты о финансовой деятельности компания сдавала в 2013-м и 2014 году. Из этого можно сделать вывод, что компания начала сворачивать или переформатировать свою деятельность параллельно с Moran Security Group. Акционером Slavonic Corps Limited является Neova Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Данные о ее настоящих владельцах, как и в случае с фирмой из Белиза, узнать невозможно.
В России связка Moran Security Group и «Славянского корпуса» получила известность в 2013 году после провальной кампании в Хомсе (куда рекрутов отправили вместо Дейр-Эз-Зора). Организаторов «тура в Сирию» в России правоохранительные органы решили привлечь к ответственности по статье о наемничестве (статья 359 УК РФ). Но фигурантами дела стали не первые лица компании, а представители второго эшелона — Вадим Гусев (в СМИ его называли заместителем директора Moran Security Group) и Евгений Сидоров (HR-специалист). Оба заключили сделку со следствием и были осуждены на три года в 2014 году. Слушание по их делу проходило в особом порядке, а материалы были засекречены, поэтому на кого дали изобличающие показания Гусев и Сидоров (обязательное требование сделки со следствием — сдать человека, стоящего в преступной иерархии выше, чем ты сам), осталось тайной. Никаких громких задержаний людей из сферы ЧВК после сделки не происходило. Приговор Гусеву и Сидорову был оглашен 24 октября 2014 года судьей Мосгорсуда Расновским.
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, осужденный Евгений Сидоров был совладельцем и руководителем шести нейдействующих компаний: ООО «Дизайн и реклама», ООО «Моран секьюрити групп», ООО ЧОО «Моран секьюрити групп», ООО «Прогресс», ООО «Универсал медиа» и ООО «Эдельвейс».
В настоящее время с ноября 2016 года он является 100-процентным собственником московского ООО «Дана», занимающегося поставкой минеральной воды с годовым оборотом в 26 миллионов рублей.
Подельник Сидорова Вадим Гусев действующих компаний не имеет.
Пару слов о тех, кто входил в первый эшелон ЧВК, но почему-то не заинтересовал следователей. Главное публичное лицо Moran Security Group — Борис Чикин, человек с серьезным боевым опытом (сначала был инструктором горно-стрелковой подготовки бойцов спецподразделений СССР во время войны в Афганистане, затем обучался на телохранителя в израильской Академии безопасности и в Китае), эксперт по практической стрельбе, специалист по подготовке телохранителей. Сейчас он владеет 3% в крупной строительной компании из Петербурга «Лиговский канал». До 2013 года у него было 40% в ООО ОО «Русский легион», занимающемся охранной и детективной деятельностью. Эту долю капитала он передал своему партнеру Юрию Дегтяреву.
Второй человек в Moran Security Group — Вячеслав Калашников, экс-сотрудник КГБ и ФСБ (18 лет стажа), работавший советником Александра Торшина, зампреда ЦБ (теперь уже бывшего), замешанного в скандале с обвинениями в шпионаже Марии Бутиной, когда тот находился в Совфеде (раньше эта информация была размещена на сайте Moran Security Group). У него, как и у Чикина, до 2013 года было 40% в ООО ОО «Русский легион» (раньше эта компания называлась «Гедеон»), но он тоже передал их Юрию Дегтяреву.
Дегтярев Юрий Львович, помимо «Русского легиона», является единственным владельцем охранной организации «Северный дозор», зарегистрированной в июле 2018 года. Ее история только начинается.
Часть 2. Двойник для Вагнера
Согласно данным СПАРК, Дмитрий Уткин (Вагнер) стал руководить компанией Евгения Пригожина «Конкорд Менеджмент и консалтинг» 14 ноября 2017 года. За месяц до этого он получил новый паспорт в Ленинградской области, рассказывают источники Daily Storm. Следом Уткин получил новый ИНН, отличный от того, который был при руководстве военной части в Печорах. Для журналистов это назначение не прошло незамеченным: буквально на следующий день, 15 ноября, агентство РБК написало о том, что руководить компанией Пригожина стал командир ЧВК Вагнера. Но уже 1 марта 2018 года Дмитрий Уткин покинул должность генерального директора «Конкорда».
Но этому назначению (и отставке) предшествовали не менее интересные события, сценаристы которых не торопились рассказывать о них публике. Годом ранее, в марте 2017-го, в Санкт-Петербурге были зарегистрированы две компании: ООО «Бист» и «Лилия». В первой генеральным директором и учредителем стал Ануфриев Александр Юрьевич, во второй Ануфриев получил только директорскую должность. Обе компании через цепочку других связаны с Евгением Пригожиным.
Большинство посредников между Пригожиным и Ануфриевым — люди, подпадающие под определение «номинальные директора». Все они ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов и были судимы.
Ануфриев не исключение. Он, как и его «бизнес-партнеры», имел проблемы с законом. Двойник Вагнера трижды сидел в тюрьме: был судим за мошенничество, хранение оружия, побои, наркотики. Суммарно Ануфриев провел в местах лишения свободы восемь лет. До марта 2017 года он не интересовался бизнесом и нигде официально не работал. Но весной он буквально начал новую жизнь, во всех отношениях. После регистрации первых двух компаний Александр Юрьевич Ануфриев поменял паспорт, а вместе с ним фамилию, имя и отчество.
Из отделения МВД, занимающегося выдачей документов, вышел не наркоторговец Ануфриев, а Уткин Дмитрий Валерьевич, 1970 года рождения. Настоящий Вагнер родился в этот же год. Разница между новоиспеченным Уткиным и оригинальным теперь была только в дне и месяце рождения. Вагнер появился в июле 1970-го, а его двойник Ануфриев — в августе, рассказывают источники Daily Storm.
На этом преображение копии Вагнера не закончилось: после получения нового паспорта человек, ставший Уткиным, получил новый ИНН. С его помощью 3 мая 2018-го он зарегистрировал две компании — ООО «Партнер» и «Эксперт полис». Следом двойник каким-то образом сумел получить еще один ИНН и в середине мая зарегистрировал еще два общества — «Алмаз» и «Логистик-транс». При этом система СПАРК видит двойника Вагнера как двух разных людей, из-за того что тот смог получить разные ИНН (источники Daily Storm в ФНС Санкт-Петербурга подтвердили, что четыре компании «Алмаз», «Логистик-транс», «Эксперт-полис» и «Партнер» зарегистрированы одним и тем же человеком).
«Паспорт один и тот же, просто он каким-то образом в территориальных ФМС получил два ИНН», — рассказал собеседник Daily Storm.
Компания «Алмаз», созданная новым Уткиным 16 мая 2018 года, была зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, проспект Шлиссельбургский, дом 24, корпус 1а, помещение 7-Н, офис 10Б. В августе фирма переехала в офис 25Д в этом же здании. Спустя месяц в офисе 32Д все в том же помещении зарегистрировали компанию ООО «Конкорд». В ноябре она сменила прописку на центр — переехала по адресу: Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 28-30. Здесь расположен питерский офис ГК «Конкорд» Евгения Пригожина. Единственный владелец и генеральный директор ООО «Конкорд» — некий Дмитрий Зайцев, который до 2018 года бизнесом никогда не занимался (в сентябре 2018 года он зарегистрировался в качестве ИП, а уже в декабре принял решение о ликвидации).
Всего в России девять компаний, в название которых входит или входило слово «Конкорд», напрямую связанных с Евгением Пригожиным (он является совладельцем либо руководителем). Большая часть из них расположена в Санкт-Петербурге.
«Русская служба Би-би-си» в своем расследовании, посвященном деятельности ЧВК в России, подметила одну особенность: ЧВК Вагнера с момента своего появления использует в своей деятельности подставные фирмы, напрямую не связанные с бизнесом Пригожина. В качестве таких примеров журналисты приводили компанию «Контур», закупавшую бинты и медикаменты во время боев за Дебальцево (этим обществом с разницей в несколько секунд был зарегистрирован домен вместе с другой близкой к Пригожину фирмой — «Коллектив сервис»), а также фирмы «Мегалайн» и «Эксклюзив Технолоджи», занимавшиеся строительством часовни памяти погибших в Сирии российских добровольцев в Молькино. Сотрудник «Эксклюзив Технолоджи» в качестве электронного адреса использовал мэйл: concord.irina@mail.ru, а офис компании расположен в петербургском бизнес-центре «Софийская, 14». Соседнее помещение занимает фирма «Конкордия».
Понимает ли Ануфриев-Уткин, что назвался именем одного из самых опасных людей в мире? Мы не знаем. Зачем кому-то понадобилось создавать двойника Вагнера? Мы не знаем. Понимаем мы лишь то, что эти авантюры — элементы большой мозаики, собрав которую можно увидеть одну из зарисовок российской действительности о войне, деньгах и власти.