Вагнеру создали двойника

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, осужденный Евгений Сидоров был совладельцем и руководителем шести нейдействующих компаний: ООО «Дизайн и реклама», ООО «Моран секьюрити групп», ООО ЧОО «Моран секьюрити групп», ООО «Прогресс», ООО «Универсал медиа» и ООО «Эдельвейс».





В настоящее время с ноября 2016 года он является 100-процентным собственником московского ООО «Дана», занимающегося поставкой минеральной воды с годовым оборотом в 26 миллионов рублей.





Подельник Сидорова Вадим Гусев действующих компаний не имеет.





Пару слов о тех, кто входил в первый эшелон ЧВК, но почему-то не заинтересовал следователей. Главное публичное лицо Moran Security Group — Борис Чикин, человек с серьезным боевым опытом (сначала был инструктором горно-стрелковой подготовки бойцов спецподразделений СССР во время войны в Афганистане, затем обучался на телохранителя в израильской Академии безопасности и в Китае), эксперт по практической стрельбе, специалист по подготовке телохранителей. Сейчас он владеет 3% в крупной строительной компании из Петербурга «Лиговский канал». До 2013 года у него было 40% в ООО ОО «Русский легион», занимающемся охранной и детективной деятельностью. Эту долю капитала он передал своему партнеру Юрию Дегтяреву.





Второй человек в Moran Security Group — Вячеслав Калашников, экс-сотрудник КГБ и ФСБ (18 лет стажа), работавший советником Александра Торшина, зампреда ЦБ (теперь уже бывшего), замешанного в скандале с обвинениями в шпионаже Марии Бутиной, когда тот находился в Совфеде (раньше эта информация была размещена на сайте Moran Security Group). У него, как и у Чикина, до 2013 года было 40% в ООО ОО «Русский легион» (раньше эта компания называлась «Гедеон»), но он тоже передал их Юрию Дегтяреву.





Дегтярев Юрий Львович, помимо «Русского легиона», является единственным владельцем охранной организации «Северный дозор», зарегистрированной в июле 2018 года. Ее история только начинается.





Часть 2. Двойник для Вагнера





Согласно данным СПАРК, Дмитрий Уткин (Вагнер) стал руководить компанией Евгения Пригожина «Конкорд Менеджмент и консалтинг» 14 ноября 2017 года. За месяц до этого он получил новый паспорт в Ленинградской области, рассказывают источники Daily Storm. Следом Уткин получил новый ИНН, отличный от того, который был при руководстве военной части в Печорах. Для журналистов это назначение не прошло незамеченным: буквально на следующий день, 15 ноября, агентство РБК написало о том, что руководить компанией Пригожина стал командир ЧВК Вагнера. Но уже 1 марта 2018 года Дмитрий Уткин покинул должность генерального директора «Конкорда».





Но этому назначению (и отставке) предшествовали не менее интересные события, сценаристы которых не торопились рассказывать о них публике. Годом ранее, в марте 2017-го, в Санкт-Петербурге были зарегистрированы две компании: ООО «Бист» и «Лилия». В первой генеральным директором и учредителем стал Ануфриев Александр Юрьевич, во второй Ануфриев получил только директорскую должность. Обе компании через цепочку других связаны с Евгением Пригожиным.