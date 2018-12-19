«Нет вопросов к президенту»: обманувший ФСО рыбный бизнесмен рассказал о жизни после разговора с Путиным





На самой пресс-конференции в 2017 году Зуб рассказал президенту о том, что мурманский рыбный промысел находится в упадке. Мужчина спросил Путина о ценах на рыбу. По словам бизнесмена, в регионе она должна стоить не дороже курицы, а в России нужно изменить принцип ценообразования. Но сейчас, в 2018 году, у Михаила Зуба нет вопросов к Владимиру Путину: «Завтра [20 декабря] я не окажусь на мероприятии, потому что у меня нет вопросов к президенту. Все вопросы, которые у меня были, он решил. У меня нет необходимости ехать на мероприятие», — отвечает Зуб на вопрос Daily Storm о том, чтобы он спросил на пресс-конференции 2018 года у главы государства.





Михаил Зуб рассказывает, что после конференции у него состоялись 24 встречи с чиновниками из Минсельхоза и Росрыболовства. Последняя прошла в понедельник, 14 декабря. «Общались с Ильей Шестаковым [замминистра сельского хозяйства]. Обсуждали вопрос относительно введения новых технологий по типу судов с РСВ-танками [наливные танки с системой охлаждения забортной водой, работают по принципу аквариума]. Мы говорили не с позиции Мурманского рыбокомбината, а с точки зрения модели в целом, — делится Зуб, отмечая: — С нами общаются на всех государственных уровнях, говорят по существу. Работа идет, решается вопрос относительно целого пакета документов. Думаю, что в течение ближайших пяти лет сфера рыболовства стабилизируется».





По словам Зуба, введенные Мурманским рыбокомбинатом новые технологии работы с живорыбными судами и поставки живой рыбы на берег увеличат рост производительности в шесть раз, а рост налоговой отдачи — в пять раз. «Российский блок добычи — это суда класса БМРТ [большой морозильный рыболовный траулер]. В сутки такие поднимают на борт 100 тонн рыбы. Технология, по которой работаем мы, — это судна с РСВ-танками. За сутки могут принять 600 тонн».





Принцип работы следующий, объясняет предприниматель. В море выставляются специальные кошельки. Затем через них закачивается рыба в судно, которое представляет собой плавучий аквариум. Затем корабль идет к берегу, где подключается к трубам перерабатывающего комбината. Через них живая рыба попадает прямиком в цеха. Зуб утверждает, что данную технологию проверили в Росрыболовстве и признали ее эффективность.