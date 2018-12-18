Почти 5000 рублей за ручку, календарь и блокнот: сколько стоит пресс-конференция Путина

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, пожалуй, самое ожидаемое событие для журналистов, ведь только в этот день у нас есть возможность рассказать президенту о наболевшем и сдвинуть проблему с мертвой точки. В 2018 году число аккредитованных на мероприятие коллег побило рекорд, достигнув отметки 1700 человек. Daily Storm подсчитал, во сколько федеральному бюджету обойдется диалог главы государства с прессой.
Сразу стоит оговориться, что стоимость грядущей пресс-конференции практически не отличается от сумм предыдущих годов и составляет почти 70 миллионов рублей. Наибольшая статья расходов приходится на установку декораций, техническое и световое оборудование, электронное и звуковое обеспечение, а также синхронный перевод речи Путина на иностранные языки. Все вместе это стоит 41,9 миллиона рублей.
На аренду Центра международной торговли, где проходит пресс-конференция, и оборудование Управление делами президента (УПД) выделяет 16,2 миллиона рублей. Еще 7,5 миллиона уходят на презенты аккредитованным журналистам: в редакции уже разослали наборы, состоящие из ручки, блокнота, календаря и сумки-портфеля с логотипом. Цена одного комплекта, как указано на сайте госзакупок, составляет 4666 рублей. На буфетное обслуживание прессы потратят 2,4 миллиона рублей.
В предыдущие годы УПД публиковало информацию о поставщиках услуг, в этом — нет. Судя по всему, они будут те же: декорации, техника и звук закреплены за подведомственным УПД ФГУП «ГлавНИВЦ», кейтеринг — за комбинатом питания «Кремлевский». Кто подготавливал подарочные наборы для СМИ, неизвестно: в 2016-м этим занималось ФГУП «Известия», в 2017-м — коммуникационное агентство «ИМА-пресс» Андрея Гнатюка, которого называют приближенным первого заместителя главы администрации президента Алексея Громова.
«ГлавНИВЦ» в схеме организации пресс-конференции скорее является своеобразной «прокладкой»: центр привлекает несколько компаний к исполнению контракта. К примеру, с ним давно сотрудничает ООО «Танф» (ранее — «ТАН Фильм»): оно обслуживает телевизионную трансляцию мероприятия и обеспечивает его техническую составляющую. По данным базы СПАРК, компания принадлежит Дмитрию Ефремову, ранее работавшему на кинопродюсера Сергея Члиянца.
Оформление пресс-конференции Путина в 2014-2015 годах отдавали СК «Элемент». В то время фирмой владели ростовчанин Роман Мусин и москвич Анатолий Подлесный. Оба были судимы: первый отсидел в колонии за грабеж, второй — за воспрепятствование деятельности журналиста, незаконный оборот драгоценных металлов и избиение собственной матери, утверждает источник Daily Storm в правоохранительных органах. Сейчас СК «Элемент» ликвидируется.
Владимир Путин проводит пресс-конференции ежегодно начиная со своего первого президентского срока: в 2001 году она длилась 1,5 часа. В 2008 году мероприятие стало рекордным по продолжительности: за 4 часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов. Президент начинает готовиться к пресс-конференции за несколько дней, посвящая время тому, чтобы «освежить в памяти те или иные данные».