Почти 5000 рублей за ручку, календарь и блокнот: сколько стоит пресс-конференция Путина

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, пожалуй, самое ожидаемое событие для журналистов, ведь только в этот день у нас есть возможность рассказать президенту о наболевшем и сдвинуть проблему с мертвой точки. В 2018 году число аккредитованных на мероприятие коллег побило рекорд, достигнув отметки 1700 человек. Daily Storm подсчитал, во сколько федеральному бюджету обойдется диалог главы государства с прессой.





Сразу стоит оговориться, что стоимость грядущей пресс-конференции практически не отличается от сумм предыдущих годов и составляет почти 70 миллионов рублей. Наибольшая статья расходов приходится на установку декораций, техническое и световое оборудование, электронное и звуковое обеспечение, а также синхронный перевод речи Путина на иностранные языки. Все вместе это стоит 41,9 миллиона рублей.





На аренду Центра международной торговли, где проходит пресс-конференция, и оборудование Управление делами президента (УПД) выделяет 16,2 миллиона рублей. Еще 7,5 миллиона уходят на презенты аккредитованным журналистам: в редакции уже разослали наборы, состоящие из ручки, блокнота, календаря и сумки-портфеля с логотипом. Цена одного комплекта, как указано на сайте госзакупок, составляет 4666 рублей. На буфетное обслуживание прессы потратят 2,4 миллиона рублей.