Кто зарабатывает на столичных елках?

Новогодние елки — для россиян нечто особенное и сокровенное. Как День благодарения для американцев. За билеты на сказочные представления каждый год мы отдаем сотни миллионов рублей. В 2018 году самые кассовые елочные спектакли в столице организуют бывшие спортсмены, циркачи и те, кого можно назвать профессиональными продюсерами детских праздников.
Daily Storm начинает свой рассказ со спортсменов.
Чемпионы и призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяна Навка, Алексей Ягудин и Ирина Слуцкая стали главными звездами трех столичных елок (организатором одного из этих представлений выступает Илья Авербух, а другого — Наталья Навка, сестра Татьяны). Компанию мастеров по фигурному катанию разбавила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плавания Мария Кисислева, у которой свое новогоднее шоу на «Водном стадионе».
Новогоднее представление Татьяны Навки «Аленький цветочек» — это мюзикл на льду. Сюжет, как можно догадаться, основан на одноименной сказке Сергея Аксакова.
Организатором спектакля выступает компания ООО «Навка Шоу». Эту компанию в ноябре 2017 года создала сама Татьяна Навка, но спустя буквально месяц фигуристка передала ее своей сестре Наталье.
Проходить представление будет на принадлежащей Москомспорту арене «Мегаспорт». Один день ее аренды обходится нанимателям приблизительно в один миллион рублей. Столько платили организаторы Гран-при по фигурному катанию и хоккейный клуб «Динамо Москва».
Если для ООО «Навка Шоу» сохранили этот ценник, то за 15 дней (с 25 декабря по 8 января), пока идет представление, знаменитая фигуристка и ее сестра должны будут заплатить около 15 миллионов рублей. Кстати, именно столько ООО «Аэрофлот» отдало за право быть спонсором мероприятия со всеми вытекающими привилегиями в виде размещения логотипов.
Всего в новогоднем расписании «Аленького цветочка» значатся 22 представления (продолжительность каждого шоу — 2,5 часа). Стоимость билетов колеблется от 1000 до 8000 рублей. Средний ценник — около 3000 рублей. Если посещаемость шоу будет такой же, как в прошлом году — тогда на представление Татьяны Навки «Руслан и Людмила» пришли 150 тысяч зрителей, — выручка от продажи билетов составит около 450 миллионов рублей.
Из этой цифры необходимо вычесть как минимум стоимость постановки. У мюзиклов, тем более совмещенных с ледовыми представлениями, она значительная. Постановщики называют цифру — 120-130 миллионов рублей за адаптацию известного западного шоу. Ледовый мюзикл «Аладдин» обошелся создателям в 150 миллионов.
Стоимость подарка для детей в себестоимость «Аленького цветочка» включить нельзя — родителям придется оплачивать его отдельно.
Говорить об обороте компании ООО «Навка Шоу» сложно, потому что в СПАРК данных о выручке за 2017 год пока не появилось.
Еще один олимпийский чемпион по фигурному катанию и еще одна классическая сказка, но уже не Сергея Аксенова, а жившего на сто лет раньше немца Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он создал историю о заколдованном принце и мышином короле, а у нас в стране она стала популярной благодаря балету Петра Ильича Чайковского.
Этот спектакль короче, чем представление Татьяны Навки, — около 1,5 часа, — но в нем задействованы три звезды фигурного катания первой величины: Алексей Ягудин, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина.
Организатор шоу — ООО «Продюсерская компания «Илья Авербух». Компания принадлежит самому фигуристу, а также двум его партнерам — Екатерине Цанаве и Петру Цанаве (через фирму ООО «ММГ Скейтинг», где у него и Авербуха по 50% капитала). Последний — бывший исполнительный директор Bosco.
Место проведения «Щелкунчика» — ледовая арена «Парк легенд». Ценник на организацию мероприятий здесь такой же, как и в «Мегаспорте», — около одного миллиона рублей в день. Столько пришлось отдать в прошлом году за проведение матчей Кубка Первого канала.
Компании Ильи Авербуха ледовая арена потребуется на 12 дней, с 27 декабря по 7 января. В эти дни планируется провести 28 представлений. Стоимость этой елки чуть ниже, чем «Аленького цветочка». Самые недорогие билеты можно приобрести за 1000 рублей, самые лучшие места обойдутся в 4000 рублей (средняя цена — около 2000 рублей). Подарки включены в стоимость.
Вместимость малой арены «Парка легенд», где пройдет представление, — от 3500 до 5000 мест. При идеальной заполняемости организаторы елки могут рассчитывать на 200-300 миллионов рублей за проданные билеты. Данных о том, сколько зрителей в прошлом году собрал спектакль Ильи Авербуха «Алиса в Стране чудес», нам найти не удалось. На сайте компании фигуриста говорится, что в 2017 году все представления продюсерского центра посетили 800 тысяч человек.
Отчетность обе фирмы Авербуха показывают каждый год. Выручка ООО «Продюсерская компания «Илья Авербух» в 2017 году составила 17 миллионов рублей, ООО «ММГ Скейтинг» — 284 миллиона.
Самая нестандартная елка в «спортивной» подборке: представления в Москве пройдут только в один из праздничных дней — 2 января. Но и исключительно новогодним шоу «Фиксиков» назвать нельзя: зрители уже видели этой осенью представление, в котором задействована серебряный призер Олимпийских игр и депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая со своей дочкой. В центре сюжета — хоккейный матч команды роботов против команды Фиксиков. Их к игре будут готовить Ирина и Варя Слуцкие.
С организаторами шоу не совсем все ясно. На официальном сайте представления указана компания ООО «Идея Фикс», которая принадлежит бывшему фигуристу, а теперь постановщику шоу Никите Михайлову, а также Елене Козловской. Она раньше работала с фирмой Ice Vision, специализирующейся на производстве ледовых представлений.
Собственных хорошо узнаваемых бизнес-проектов до «Фиксиков на льду» ни у Михайлова, ни у Козловской не было. ООО «Идея Фикс» было создано в мае 2018 года и никакой отчетности показать не успело.
Партнером в создании шоу выступает ЗАО «Аэроплан», которому принадлежат права на «Фиксиков». Это еще одна отличительная черта шоу Ирины Слуцкой — у других спортсменов нет персонажей, которых пришлось бы лицензировать.
Нужно упомянуть еще альтернативную версию о возможной компании-организаторе. На сайте RedKassa указана фирма ООО «ТКК «Гранат». Ее бенефициары — Дмитрий и Денис Лелявины, Игорь Хитун. Это не спортсмены, а профессиональные организаторы елок (им будет посвящена третья часть материала).
На своем сайте бизнесмены (они работают под брендами «Гранат» и Dikobraz Production) так описывают свою деятельность: «Мы сотрудничаем с самыми популярными российскими и международными брендами: Лунтик, Фиксики, Смешарики, Три Кота, Барбоскины, Пчелка Майя, Свинка Пеппа, Мой Маленький Пони, Робокар Поли, Феи Винкс и многие другие. Только лучшие спектакли для семейного просмотра, которые останутся в памяти ваших детей на долгие годы!»
Проходить шоу Ирины Слуцкой будет на льду «ВТБ Арены». Ее сдали в эксплуатацию в конце 2018 года, поэтому найти даже примерную стоимость аренды невозможно. Но, вероятно, цена не должна сильно отличаться от «Парка легенд» и «Мегаспорта».
Стоимость билетов на «Фиксиков на льду»: 500-5000 рублей. Средний ценник очень демократичный — 1500 рублей. Но и длительность представления всего 60 минут. Информации о подарке найти не удалось.
В прошлом году аналогичных новогодних представлений у Ирины Слуцкой не было. Если говорить об отчетности компании, которую записали в организаторы, то выручка у «Граната» была всего 25 миллионов, а у АДВ (Dikobraz Production) еще меньше — три миллиона. Елками они занимаются каждый год.
Третий по счету классический сюжет. Александр Пушкин и «Сказка о царе Салтане», но только на воде. Организаторы обещают зрителям звезд мирового синхронного плавания, флайбордистов, уникальных мастеров трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии, любимых артистов кино и театра.
Юридическая сторона представления максимально прозрачна. Организатор — компания ООО «Фреш Аквамагика», в которой 60% принадлежат синхронистке Марии Киселевой. Оставшиеся 40% — у президента Федерации фехтования Подмосковья Вячеслава Соколова.
Проходит шоу на севере столицы — в спорткомплексе «Водный стадион «Динамо». Судить о стоимости аренды довольно сложно. Единственный официальный ориентир — соревнования ФСО по плаванию. За проведение пятичасового турнира ведомство отдало стадиону 125 тысяч рублей.
Мария Киселева со своей «Сказкой о царе Салтане» намерена отработать полноценную новогоднюю программу — 23 представления в период с 29 декабря по 7 января. Длительность шоу — 70 минут, подарки не предусмотрены.
Цены на билеты начинаются с 600 рублей. Самые дорогие стоят 1800 рублей. Средняя стоимость — около 1400 рублей. По сравнению с хоккейными аренами, «Водный стадион «Динамо» не такой вместительный: места на трибунах смогут занять только около полутора тысяч зрителей. Поэтому максимальные сборы за проданные билеты будут в районе 40-50 миллионов рублей.
В прошлом году в качестве новогоднего представления Мария Киселева предлагала зрителям шоу «Миссия «Одиссей». Данных о числе зрителей, которые его посетили, найти не удалось. Выручка ООО «Фреш Аквамагика» составила 60 миллионов рублей.