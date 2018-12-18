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Кто зарабатывает на столичных елках?
Часть 1. Спортсмены: три спектакля от фигуристов, один от синхронистки
Общество

Кто зарабатывает на столичных елках?

Часть 1. Спортсмены: три спектакля от фигуристов, один от синхронистки

Фото: © Агенство Москва / Ведяшкин Сергей

Новогодние елки — для россиян нечто особенное и сокровенное. Как День благодарения для американцев. За билеты на сказочные представления каждый год мы отдаем сотни миллионов рублей. В 2018 году самые кассовые елочные спектакли в столице организуют бывшие спортсмены, циркачи и те, кого можно назвать профессиональными продюсерами детских праздников.


Daily Storm начинает свой рассказ со спортсменов.


Чемпионы и призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяна Навка, Алексей Ягудин и Ирина Слуцкая стали главными звездами трех столичных елок (организатором одного из этих представлений выступает Илья Авербух, а другого — Наталья Навка, сестра Татьяны). Компанию мастеров по фигурному катанию разбавила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плавания Мария Кисислева, у которой свое новогоднее шоу на «Водном стадионе».


Татьяна Навка. «Аленький цветочек»


Новогоднее представление Татьяны Навки «Аленький цветочек» — это мюзикл на льду. Сюжет, как можно догадаться, основан на одноименной сказке Сергея Аксакова.


Организатором спектакля выступает компания ООО «Навка Шоу». Эту компанию в ноябре 2017 года создала сама Татьяна Навка, но спустя буквально месяц фигуристка передала ее своей сестре Наталье.


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Фигурист Петр Чернышев и фигуристка Татьяна Навка во время показа нового ледового шоу «Аленький Цветочек» Фото: © Агенство Москва / Ведяшкин Сергей

Проходить представление будет на принадлежащей Москомспорту арене «Мегаспорт». Один день ее аренды обходится нанимателям приблизительно в один миллион рублей. Столько платили организаторы Гран-при по фигурному катанию и хоккейный клуб «Динамо Москва».


Если для ООО «Навка Шоу» сохранили этот ценник, то за 15 дней (с 25 декабря по 8 января), пока идет представление, знаменитая фигуристка и ее сестра должны будут заплатить около 15 миллионов рублей. Кстати, именно столько ООО «Аэрофлот» отдало за право быть спонсором мероприятия со всеми вытекающими привилегиями в виде размещения логотипов.


Всего в новогоднем расписании «Аленького цветочка» значатся 22 представления (продолжительность каждого шоу — 2,5 часа). Стоимость билетов колеблется от 1000 до 8000 рублей. Средний ценник — около 3000 рублей. Если посещаемость шоу будет такой же, как в прошлом году — тогда на представление Татьяны Навки «Руслан и Людмила» пришли 150 тысяч зрителей, — выручка от продажи билетов составит около 450 миллионов рублей.


Из этой цифры необходимо вычесть как минимум стоимость постановки. У мюзиклов, тем более совмещенных с ледовыми представлениями, она значительная. Постановщики называют цифру — 120-130 миллионов рублей за адаптацию известного западного шоу. Ледовый мюзикл «Аладдин» обошелся создателям в 150 миллионов.

Стоимость подарка для детей в себестоимость «Аленького цветочка» включить нельзя — родителям придется оплачивать его отдельно.


Говорить об обороте компании ООО «Навка Шоу» сложно, потому что в СПАРК данных о выручке за 2017 год пока не появилось.


Алексей Ягудин. «Щелкунчик и Мышиный король»


Еще один олимпийский чемпион по фигурному катанию и еще одна классическая сказка, но уже не Сергея Аксенова, а жившего на сто лет раньше немца Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он создал историю о заколдованном принце и мышином короле, а у нас в стране она стала популярной благодаря балету Петра Ильича Чайковского.


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Фигуристка Татьяна Тотьмянина в новогодней сказке «Щелкунчик и мышиный король» в постановке Ильи Авербуха Фото: © Агенство Москва / Киселев Сергей

Этот спектакль короче, чем представление Татьяны Навки, — около 1,5 часа, — но в нем задействованы три звезды фигурного катания первой величины: Алексей Ягудин, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина.


Организатор шоу — ООО «Продюсерская компания «Илья Авербух». Компания принадлежит самому фигуристу, а также двум его партнерам — Екатерине Цанаве и Петру Цанаве (через фирму ООО «ММГ Скейтинг», где у него и Авербуха по 50% капитала). Последний — бывший исполнительный директор Bosco.


Место проведения «Щелкунчика» — ледовая арена «Парк легенд». Ценник на организацию мероприятий здесь такой же, как и в «Мегаспорте», — около одного миллиона рублей в день. Столько пришлось отдать в прошлом году за проведение матчей Кубка Первого канала.


Компании Ильи Авербуха ледовая арена потребуется на 12 дней, с 27 декабря по 7 января. В эти дни планируется провести 28 представлений. Стоимость этой елки чуть ниже, чем «Аленького цветочка». Самые недорогие билеты можно приобрести за 1000 рублей, самые лучшие места обойдутся в 4000 рублей (средняя цена — около 2000 рублей). Подарки включены в стоимость.


Вместимость малой арены «Парка легенд», где пройдет представление, — от 3500 до 5000 мест. При идеальной заполняемости организаторы елки могут рассчитывать на 200-300 миллионов рублей за проданные билеты. Данных о том, сколько зрителей в прошлом году собрал спектакль Ильи Авербуха «Алиса в Стране чудес», нам найти не удалось. На сайте компании фигуриста говорится, что в 2017 году все представления продюсерского центра посетили 800 тысяч человек.


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Премьера новогодней сказки «Щелкунчик и мышиный король» в постановке Ильи Авербуха Фото: © Агенство Москва / Киселев Сергей

Отчетность обе фирмы Авербуха показывают каждый год. Выручка ООО «Продюсерская компания «Илья Авербух» в 2017 году составила 17 миллионов рублей, ООО «ММГ Скейтинг» — 284 миллиона.


Ирина Слуцкая. «Фиксики на льду: Большая игра»


Самая нестандартная елка в «спортивной» подборке: представления в Москве пройдут только в один из праздничных дней — 2 января. Но и исключительно новогодним шоу «Фиксиков» назвать нельзя: зрители уже видели этой осенью представление, в котором задействована серебряный призер Олимпийских игр и депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая со своей дочкой. В центре сюжета — хоккейный матч команды роботов против команды Фиксиков. Их к игре будут готовить Ирина и Варя Слуцкие.


С организаторами шоу не совсем все ясно. На официальном сайте представления указана компания ООО «Идея Фикс», которая принадлежит бывшему фигуристу, а теперь постановщику шоу Никите Михайлову, а также Елене Козловской. Она раньше работала с фирмой Ice Vision, специализирующейся на производстве ледовых представлений.


Собственных хорошо узнаваемых бизнес-проектов до «Фиксиков на льду» ни у Михайлова, ни у Козловской не было. ООО «Идея Фикс» было создано в мае 2018 года и никакой отчетности показать не успело.


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Фото: © фиксикинальду.рф

Партнером в создании шоу выступает ЗАО «Аэроплан», которому принадлежат права на «Фиксиков». Это еще одна отличительная черта шоу Ирины Слуцкой — у других спортсменов нет персонажей, которых пришлось бы лицензировать.


Нужно упомянуть еще альтернативную версию о возможной компании-организаторе. На сайте  RedKassa указана фирма ООО «ТКК «Гранат». Ее бенефициары — Дмитрий и Денис Лелявины, Игорь Хитун. Это не спортсмены, а профессиональные организаторы елок (им будет посвящена третья часть материала).


На своем сайте бизнесмены (они работают под брендами «Гранат» и Dikobraz Production) так описывают свою деятельность: «Мы сотрудничаем с самыми популярными российскими и международными брендами: Лунтик, Фиксики, Смешарики, Три Кота, Барбоскины, Пчелка Майя, Свинка Пеппа, Мой Маленький Пони, Робокар Поли, Феи Винкс и многие другие. Только лучшие спектакли для семейного просмотра, которые останутся в памяти ваших детей на долгие годы!»


Проходить шоу Ирины Слуцкой будет на льду «ВТБ Арены». Ее сдали в эксплуатацию в конце 2018 года, поэтому найти даже примерную стоимость аренды невозможно. Но, вероятно, цена не должна сильно отличаться от «Парка легенд» и «Мегаспорта».


Стоимость билетов на «Фиксиков на льду»: 500-5000 рублей. Средний ценник очень демократичный — 1500 рублей. Но и длительность представления всего 60 минут. Информации о подарке найти не удалось.


В прошлом году аналогичных новогодних представлений у Ирины Слуцкой не было. Если говорить об отчетности компании, которую записали в организаторы, то выручка у «Граната» была всего 25 миллионов, а у АДВ (Dikobraz Production) еще меньше — три миллиона. Елками они занимаются каждый год.


Мария Киселева. «Сказка о царе Салтане»


Третий по счету классический сюжет. Александр Пушкин и «Сказка о царе Салтане», но только на воде. Организаторы обещают зрителям звезд мирового синхронного плавания, флайбордистов, уникальных мастеров трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии, любимых артистов кино и театра.


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Фото: © aquamagica.ru / Анна Павлова

Юридическая сторона представления максимально прозрачна. Организатор — компания ООО «Фреш Аквамагика», в которой 60% принадлежат синхронистке Марии Киселевой. Оставшиеся 40% — у президента Федерации фехтования Подмосковья Вячеслава Соколова.


Проходит шоу на севере столицы — в спорткомплексе «Водный стадион «Динамо». Судить о стоимости аренды довольно сложно. Единственный официальный ориентир — соревнования ФСО по плаванию. За проведение пятичасового турнира ведомство отдало стадиону 125 тысяч рублей.


Мария Киселева со своей «Сказкой о царе Салтане» намерена отработать полноценную новогоднюю программу — 23 представления в период с 29 декабря по 7 января. Длительность шоу — 70 минут, подарки не предусмотрены.


Цены на билеты начинаются с 600 рублей. Самые дорогие стоят 1800 рублей. Средняя стоимость — около 1400 рублей. По сравнению с хоккейными аренами, «Водный стадион «Динамо» не такой вместительный: места на трибунах смогут занять только около полутора тысяч зрителей. Поэтому максимальные сборы за проданные билеты будут в районе 40-50 миллионов рублей.


В прошлом году в качестве новогоднего представления Мария Киселева предлагала зрителям шоу «Миссия «Одиссей». Данных о числе зрителей, которые его посетили, найти не удалось. Выручка ООО «Фреш Аквамагика» составила 60 миллионов рублей.