Кто зарабатывает на столичных елках?

Проходить представление будет на принадлежащей Москомспорту арене «Мегаспорт». Один день ее аренды обходится нанимателям приблизительно в один миллион рублей. Столько платили организаторы Гран-при по фигурному катанию и хоккейный клуб «Динамо Москва».





Если для ООО «Навка Шоу» сохранили этот ценник, то за 15 дней (с 25 декабря по 8 января), пока идет представление, знаменитая фигуристка и ее сестра должны будут заплатить около 15 миллионов рублей. Кстати, именно столько ООО «Аэрофлот» отдало за право быть спонсором мероприятия со всеми вытекающими привилегиями в виде размещения логотипов.





Всего в новогоднем расписании «Аленького цветочка» значатся 22 представления (продолжительность каждого шоу — 2,5 часа). Стоимость билетов колеблется от 1000 до 8000 рублей. Средний ценник — около 3000 рублей. Если посещаемость шоу будет такой же, как в прошлом году — тогда на представление Татьяны Навки «Руслан и Людмила» пришли 150 тысяч зрителей, — выручка от продажи билетов составит около 450 миллионов рублей.





Из этой цифры необходимо вычесть как минимум стоимость постановки. У мюзиклов, тем более совмещенных с ледовыми представлениями, она значительная. Постановщики называют цифру — 120-130 миллионов рублей за адаптацию известного западного шоу. Ледовый мюзикл «Аладдин» обошелся создателям в 150 миллионов.

Стоимость подарка для детей в себестоимость «Аленького цветочка» включить нельзя — родителям придется оплачивать его отдельно.





Говорить об обороте компании ООО «Навка Шоу» сложно, потому что в СПАРК данных о выручке за 2017 год пока не появилось.





Алексей Ягудин. «Щелкунчик и Мышиный король»





Еще один олимпийский чемпион по фигурному катанию и еще одна классическая сказка, но уже не Сергея Аксенова, а жившего на сто лет раньше немца Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он создал историю о заколдованном принце и мышином короле, а у нас в стране она стала популярной благодаря балету Петра Ильича Чайковского.