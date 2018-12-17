Шерифы и кодекс безопасного поведения граждан: Рублевке хотят дать особый правовой статус

Весной 2018 года Сбербанк анонсировал создание на территории Рублево-Архангельского smart city — города, управляемого данными. Проект должен быть реализован в ближайшие 10 лет при поддержке мэрии Москвы. Дочерняя структура Сбербанка, которой принадлежит земля, несколько месяцев назад заключила с юрфирмой «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» контракт на разработку правового меморандума по вопросам внедрения автономной системы управления «умным городом». Основной упор сделан на безопасность: в смарт-сити хотят наделить полицию дополнительной силой и даже ввести должность шерифа.





У истоков идеи создания smart city стоял Герман Греф: когда Дмитрий Медведев занимал президентский пост, тот предложил ему построить на 460 га в Новой Москве международный финансовый центр, который бы обеспечил работой от 50 000 до 70 000 человек. К 2014-му разработали его концепцию, однако эксперты засомневались, что проект будет востребован, если учесть геополитическую обстановку.





В 2017 году об особом «умном городе» заговорил Сергей Собянин: мэр вскользь сообщил, что ему интересно данное направление и что московские специалисты изучают опыт Нью-Йорка. До этого консалтинговая компания PwC поставила столицу России в топ-5 городов, успешно внедривших в городскую жизнь решения на основе данных: эксперты отмечали Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и сеть наружных камер видеонаблюдения в Москве.





Следом Сбербанк сделал заявление о начале строительства smart city в Рублево-Архангельском. Собянин подтвердил, что идея уже реализовывается. В планах у города и банка — строительство четырех миллионов квадратных метров: жилья, офисов и гостиниц. К работе над проектом активно привлекаются именитые зарубежные архитекторы: лауреатами конкурса на разработку концепции стали британская Zaha Hadid, итальянская Archea Associati и японская Nikken Sekkei. Среди предлагаемых ими слоганов — «Город всех поколений», «Город-спутник» и «Взаимодействующий город». В основе концепций — создание «большого количества общественных пространств для формирования городского комьюнити».