Шерифы и кодекс безопасного поведения граждан: Рублевке хотят дать особый правовой статус

Весной 2018 года Сбербанк анонсировал создание на территории Рублево-Архангельского smart city — города, управляемого данными. Проект должен быть реализован в ближайшие 10 лет при поддержке мэрии Москвы. Дочерняя структура Сбербанка, которой принадлежит земля, несколько месяцев назад заключила с юрфирмой «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» контракт на разработку правового меморандума по вопросам внедрения автономной системы управления «умным городом». Основной упор сделан на безопасность: в смарт-сити хотят наделить полицию дополнительной силой и даже ввести должность шерифа.
У истоков идеи создания smart city стоял Герман Греф: когда Дмитрий Медведев занимал президентский пост, тот предложил ему построить на 460 га в Новой Москве международный финансовый центр, который бы обеспечил работой от 50 000 до 70 000 человек. К 2014-му разработали его концепцию, однако эксперты засомневались, что проект будет востребован, если учесть геополитическую обстановку.
В 2017 году об особом «умном городе» заговорил Сергей Собянин: мэр вскользь сообщил, что ему интересно данное направление и что московские специалисты изучают опыт Нью-Йорка. До этого консалтинговая компания PwC поставила столицу России в топ-5 городов, успешно внедривших в городскую жизнь решения на основе данных: эксперты отмечали Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и сеть наружных камер видеонаблюдения в Москве.
Следом Сбербанк сделал заявление о начале строительства smart city в Рублево-Архангельском. Собянин подтвердил, что идея уже реализовывается. В планах у города и банка — строительство четырех миллионов квадратных метров: жилья, офисов и гостиниц. К работе над проектом активно привлекаются именитые зарубежные архитекторы: лауреатами конкурса на разработку концепции стали британская Zaha Hadid, итальянская Archea Associati и японская Nikken Sekkei. Среди предлагаемых ими слоганов — «Город всех поколений», «Город-спутник» и «Взаимодействующий город». В основе концепций — создание «большого количества общественных пространств для формирования городского комьюнити».
«Мы создаем новый район Москвы, где приятно жить, работать и отдыхать. Это инновационная городская среда для профессионалов из разных стран и комфортное пространство для жизни в окружении природы», — говорится на сайте АО «Рублево-Архангельское», реализующего проект (компания принадлежит Сбербанку).
Недавно организация раскрыла его детали: smart city будет жилой региональной агломерацией со специальным правовым статусом. АО «Рублево-Архангельское» заключило с юрфирмой «ЕПАП», основанной однокурсником президента Владимира Путина по юрфаку ЛГУ Николаем Егоровым, контракт на 4,8 миллиона рублей: юристы должны помочь в подготовке соответствующего меморандума. По задумке, в «умном городе» для безопасного проживания граждан создадут автономную систему управления районом. Административным контролем займется частная управляющая компания.
В задачи «ЕПАП» входила выработка поправок к законодательству. Безопасность в smart city, как полагают заказчики, должна обеспечиваться комбинированным способом: не только силами госорганов, но и частных организаций. В частности, «дочка» Сбербанка предлагает поручить обеспечение правопорядка шерифам с оговоркой — «если возможно», а также внедрить «Кодекс безопасного поведения организаций и граждан на территории smart city», наделить дополнительной силой правоохранителей и разрешить им легально применять новейшие технические средства получения информации и индивидуальной защиты. Контроль за взаимодействием силовиков и частных охранных структур должен быть возложен на все ту же управляющую компанию, уверены в АО «Рублево-Архангельское».
В АО «Рублево-Архангельское» Daily Storm отказались раскрыть детали контракта. «Могу одно сказать: что договор заключен, работа ведется», — сказал собеседник издания, добавив, что пока самого документа – меморандума — «нет еще даже в исполнении».
Структура Сбербанка, судя по данным госзакупок, приступила к реализации проекта: в первую очередь она занимается переустановкой высоковольтных линий электропередач. На эти цели выделены 5,2 миллиарда рублей — их осваивает ООО «Энергосеть», основанное бывшими бизнес-партнерами экс-главы комитета по управлению имуществом администрации Химок Владислава Когана. До недавнего времени компания принадлежала сотруднику ГБУ «Гормост» Александру Мисько.
Есть и те, кто недоволен проектом: банк без согласования границ захватывает земельные участки. Одна из семей уже обратилась по данному факту в суд, потребовав восстановить снесенный забор и согласовать действия с ней. Кроме того, люди пытаются взыскать компенсацию морального вреда — по 100 000 рублей на каждого члена семьи.