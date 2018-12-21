Сколько стоит новогодний стол без рукоприкладства на кухне

Ежегодно коллеги-журналисты рассказывают о том, сколько будет стоить новогодний стол из оливьешки, селедки под шубой и прочих традиционных блюд. В Daily Storm люди занятые, у нас на кулинарию времени нет — работаем от звонка до звонка. Наш главный редактор Анастасия Кашеварова возмутилась тем, что заказать готовый новогодний стол — не самое дешевое развлечение. «Готового порося купить на праздник — 20 тысяч рублей!» — негодовала Настя. Мне пришлось проникнуться проблемами московских миллениалов с недостатком времени и выяснить, во сколько обойдется новогодний стол с пресловутым поросем на дом.





Дешевый стол — это вредно





Новый год — время чудес и волшебства. Чудеса у всех разные, но есть одно чудо, объединяющее многих россиян. Это, конечно, волшебным образом пустеющий после новогодних праздников кошелек. После каникул приходится включать режим доживания до зарплаты, прибегать к покупке пакетов «Доширак» и прочим издержкам веселых зимних дней.





Добрые люди с одного федерального канала уже научили нас, как сэкономить. Вместо тележек нужно брать корзинки (они меньше), в магазин ни в коем случае не ходить с детьми — (они вытрясут из вас все до последней копейки на киндеры, конфеты и чипсы — имеют в виду авторы репортажа), а овощи на нижних полках прилавков — дешевле, потому что отечественные (или не свежие).





Росстат подсчитал, что в этом году стоимость праздничного стола для средней семьи из четырех человек выросла с 6135 рублей до 6259 рублей. Казалось бы, незначительно. Но кто на самом деле сможет уложиться в такую небольшую сумму — большой вопрос.