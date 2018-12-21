Сколько стоит новогодний стол без рукоприкладства на кухне

Ежегодно коллеги-журналисты рассказывают о том, сколько будет стоить новогодний стол из оливьешки, селедки под шубой и прочих традиционных блюд. В Daily Storm люди занятые, у нас на кулинарию времени нет — работаем от звонка до звонка. Наш главный редактор Анастасия Кашеварова возмутилась тем, что заказать готовый новогодний стол — не самое дешевое развлечение. «Готового порося купить на праздник — 20 тысяч рублей!» — негодовала Настя. Мне пришлось проникнуться проблемами московских миллениалов с недостатком времени и выяснить, во сколько обойдется новогодний стол с пресловутым поросем на дом.
Дешевый стол — это вредно
Новый год — время чудес и волшебства. Чудеса у всех разные, но есть одно чудо, объединяющее многих россиян. Это, конечно, волшебным образом пустеющий после новогодних праздников кошелек. После каникул приходится включать режим доживания до зарплаты, прибегать к покупке пакетов «Доширак» и прочим издержкам веселых зимних дней.
Добрые люди с одного федерального канала уже научили нас, как сэкономить. Вместо тележек нужно брать корзинки (они меньше), в магазин ни в коем случае не ходить с детьми — (они вытрясут из вас все до последней копейки на киндеры, конфеты и чипсы — имеют в виду авторы репортажа), а овощи на нижних полках прилавков — дешевле, потому что отечественные (или не свежие).
Росстат подсчитал, что в этом году стоимость праздничного стола для средней семьи из четырех человек выросла с 6135 рублей до 6259 рублей. Казалось бы, незначительно. Но кто на самом деле сможет уложиться в такую небольшую сумму — большой вопрос.
А что с качеством такого бюджетного праздничного стола? На пресс-конференции НСН «Новогодний стол — 2019: цена без последствий для здоровья» руководитель аналитического бюро экспертного направления Союза потребителей Росконтроля Андрей Мосов констатировал, что специалисты выявили взаимосвязь между ценой и качеством новогодних продуктов.
«Статистика неутешительная: каждый пятый продукт не соответствует тем или иным требованиям безопасности. А это уже реальные риски для здоровья. Росконтроль проверял такие продукты, как шампанское, красная икра, та же самая сельдь. Как правило, фальсифицированными оказываются наиболее дешевые продукты», — заявил Мосов на пресс-конференции.
Координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко рассказал, что маркетологи разных сетевых магазинов специально закупают товары низкой ценовой категории, как бы предоставляя продуктовую полку в аренду, в то время как качество товаров их волнует в последнюю очередь.
«Основной товарооборот приходится на эконом-сегмент. Сыр по 200 рублей сразу провоцирует большой спрос. Поэтому мой совет покупателям: нужно обращать внимание на производителя, на этикетку. Если дешевый товар имеет признаки расфасовки в магазине, то такого продукта лучше избегать», — объяснил Бражко.
Нет времени — готовь капусту
Итак, мы выяснили, что бюджетный Новый год чреват наутро отравлениями. В противном случае нужно раскошелиться. И в шесть с лишним тысяч уложиться не получится точно: да хотя бы алкоголь — одной бутылкой шампанского и коньяка (по расчетам Росстата) дело явно не ограничится.
К тому же времени на кулинарию у нас нет: строгать салатики, жарить бутерброды, клепать канапешки и прочие закуски — это не для таких занятых людей, как мы. Чего уж говорить о приготовлении фаршированного порося — хотя и год Свиньи.
Мы решили обратиться к услугам ресторанов, которые готовы сделать все за нас, и к новогодней ночи привезти целый стол готовых блюд, приготовить которые самостоятельно мы не смогли бы не только из-за нехватки времени, но и кривости рук.
Увидев цены, мы подумали: «А может, перспектива отравления не так уж и плоха?!» Возможно, на этом мы бы и закончили, но работать нужно не покладая рук, поэтому выбора нет: пройдемся по ресторанам.
Первое, что нам нужно найти, — это, конечно же, свинюшка — ведь грядет год Свиньи, поэтому запеченный гусь нам — не товарищ. Московские рестораны с радостью нафаршируют забитую животину разным: гречкой с грибами, квашеной капустой с черносливом. Для особых эстетов свинину могут наполнить свининой же: жареным беконом или печенью поросенка.
В Москве такое блюдо обойдется вам в 18 000 рублей, а начинка будет состоять из квашеной капусты и чернослива. За 14 тысяч можно взять такого же порося, но нашпигованного гречкой и грибами, — вопрос лишь в том, кто захочет есть гречку в новогоднюю ночь. Кстати, за те же 18 тысяч рублей можно купить живого мини-пига, вместе с вольером. Не ешь, подумай!
Оливье в том же ресторане стоит 2900 рублей за килограмм, а полтора килограмма классической селедки под шубой обойдутся ленивым до готовки москвичам в 2700 рублей. Для сравнения, оливье ручной сборки будет стоить всего 325 рублей, а селедка под шубой и вовсе 153 рубля, по данным на конец ноября уходящего года.
Конечно, к настоящим богачам, которые хотят отметить Новый год дома, доставка не поедет — не ресторан идет к клиенту, а клиент к ресторану. Поэтому придется сделать заказ и самостоятельно его забрать.
Так, в одном из ресторанов в центре Москвы новогодний ужин выйдет в крупную сумму: поросенок за 12 000 рублей, оливье — четыре порции обойдутся в 2700 рублей. Хостес ресторана в телефонном разговоре с Daily Storm упорно отказывалась рассчитать новогодний салат в килограммах.
«Они у нас на тарелке подаются, сверху ломтики говядины, визуально порции небольшие», — объяснила девушка. Выяснить, сколько порций салата мне нужно для фееричного падения в него лицом по окончании гуляний, мне так и не удалось. Также мне посоветовали взять для новогоднего застолья тартар из тунца — достаточное его количество должно обойтись в 2400 рублей.
В другом ресторане самым дорогим новогодним блюдом, которое готовят на заказ, стала стерлядь по-царски: 13 000 рублей. В то время как сакральный поросенок там стоит 9999 рублей. Килограмм оливье обойдется в 1596 рублей, примерно столько же, сколько и за винегрет.
Самый дешевый вариант, который нам удалось найти, — это набор для новогоднего стола из трех блюд: царский осетр, оливье и профитроли. На сайте указано, что набор можно разделить на четыре-пять человек, а его стоимость обойдется всего в 5250 рублей: останется докупить мандарины, алкоголь — и Новый год удастся отметить дешевле, чем завещал Росстат.