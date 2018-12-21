ГКБ имени Юдина, госпиталь, который ставит рекорды по закупкам у «пула Печатникова». Эта и другие схемы

Очень похожая картина и с контрактами АО «Тагор», только с небольшим смещением по времени: последние победы компании на торгах в Москве датированы 24 сентября 2018 года. АО «Викинг» тоже гораздо удачливее был до осени (согласно СПАРК-Интерфакс, сумма контрактов за 2018 год — 3,8 миллиарда рублей). После этого компании удалось заключить всего два больших соглашения на рынке столичного здравоохранения на 280 миллионов.





Режим закупок двух других компаний после ухода Леонида Печатникова из правительства Москвы не изменился. «Фармадис» продолжил поставлять лекарства и осенью 2018 года. ГБУ «Гормедтехника» — государственное предприятие, просто возглавляет его Игорь Кадашев, проработавший более 10 лет в ОАО «Нидан Соки». А один из главных подрядчиков ГБУ — АО «Эзра», связанное с ЕМС. Контрактов у этого акционерного общества не убавилось.





«Липецкий пул»





Кроме «пула Печатникова» среди поставщиков ГКБ имени Юдина есть еще несколько групп компаний. Одну из них мы назвали «липецкий пул» — по географическому признаку. В него входят четыре юридических лица:





— «Салюс» (Липецк) — 107 миллионов рублей;

— ИП Наталья Смирнова (Липецк; владелец и гендиректор «Салюс») — 46 миллионов рублей;

— «Лидер» (Липецк) — 59 миллионов рублей;

— «Рост Вер» (Воронеж) — 20 миллионов рублей.





Эти фирмы объединяет то, что для них ГКБ имени Юдина — исключительный клиент. Компания «Салюс» выиграла в 2018 году торги по государственным контрактам на 150 миллионов. В основном за счет столичного госпиталя (71% от общей суммы). Клиент номер два — Липецкая больница №1 с 33 миллионами рублей.





Владелец «Салюс» Наталья Смирнова как индивидуальный предприниматель выиграла тендеры на 68 миллионов (68% приходится на ГКБ имени Юдина, 26% — на Липецкую больницу №1).





Обнаружить связи Натальи Смирновой с медицинскими кругами нам не удалось. Ее телефонный номер и адрес, указанные в государственных контрактах, совпадают с данными липецкой туристической фирмы, занимающейся оформлением виз. Там Daily Storm подтвердили, что действительно занимаются двумя видами деятельности — делают визы и поставляют фармацевтическую продукцию, — так как по закону это не запрещено. Дать оперативного объяснения тому, как им удалось столь удачно выступить на торгах, организованных ГКБ имени Юдина, в компании не смогли. Как и тому, почему аукционы именно от этого госпиталя вызвали предпринимательский интерес.