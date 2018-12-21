ГКБ имени Юдина, госпиталь, который ставит рекорды по закупкам у «пула Печатникова». Эта и другие схемы

Daily Storm продолжает изучать закупки московских больниц в 2018 году. ГКБ имени Юдина (объединенные ГКБ №79 и ГКБ №7) большую часть денег потратила на контракты с компаниями выходцев из ЕМС. Другие счастливчики — малоизвестные поставщики из Липецка, индивидуальные предприниматели без опыта и компании, нашедшие спарринг-партнеров, готовых выходить на конкурсы и вновь и вновь терпеть поражения.
«Пул Печатникова»
ГКБ имени Юдина — в числе тех больниц, которые активно пользуются услугами компаний из «пула Печатникова». Daily Storm подробно рассказывал о них в первой части материала о закупках столичных госпиталей. В этой ГКБ на их долю приходится более половины всех закупок за 2018 год:
— «Аквиста» — 788,6 миллиона рублей;
— «Тагор» — 612 миллионов рублей;
— «Викинг» — 151,8 миллиона рублей;
— «Фармадис» — 188,4 миллиона рублей;
— ГБУ «Гормедтехника» — 292,7 миллиона рублей.
В сумме это около двух миллиардов рублей. Лидером в этой пятерке выступает АО «Аквиста» (его бенефициары скрыты за кипрской «прослойкой» в Labeot Limited — офшоре из Белиза). По информации «Ведомостей», АО связано с выходцами из компаний «Нидан Соки» и ЕМС, включая бывшего вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Эти данные подтверждают, что с АО «Аквиста» работала известный кипрский юрист Пампина Вотси, обслуживавшая другие компании, принадлежавшие акционерам ЕМС.
Несмотря на значительный объем поставок «Аквисты» в ГКБ имени Юдина, последнее соглашение была заключено в июне 2018 года. И это не локальная история. С лета практически полностью прекратилось сотрудничество «Аквисты» со столичными госпиталями. Осенью было подписано только два крупных контракта: на 47 миллионов с Центром крови имени Гаврилова (поставка реагентов) и на 19 миллионов с Боткинской больницей (расходные материалы для почечной терапии). В предыдущие годы подобного с «Аквистой» не происходило — осенью компания стабильно заключала контракты с московскими больницами.
Осенний кризис
Неудачи акционерного общества совпали по времени (сентябрь 2018 года) с отставкой вице-мэра по социальным вопросам Леонида Печатникова, кресло которого заняла руководившая аппаратом мэра Анастасия Ракова. В декабре 2018 года Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на источники сообщил, что «ФСБ и СКР ведут проверку в отношении Леонида Печатникова и может быть возбужден ряд уголовных дел по факту хищения из бюджета Москвы более 3,5 миллиарда рублей».
Очень похожая картина и с контрактами АО «Тагор», только с небольшим смещением по времени: последние победы компании на торгах в Москве датированы 24 сентября 2018 года. АО «Викинг» тоже гораздо удачливее был до осени (согласно СПАРК-Интерфакс, сумма контрактов за 2018 год — 3,8 миллиарда рублей). После этого компании удалось заключить всего два больших соглашения на рынке столичного здравоохранения на 280 миллионов.
Режим закупок двух других компаний после ухода Леонида Печатникова из правительства Москвы не изменился. «Фармадис» продолжил поставлять лекарства и осенью 2018 года. ГБУ «Гормедтехника» — государственное предприятие, просто возглавляет его Игорь Кадашев, проработавший более 10 лет в ОАО «Нидан Соки». А один из главных подрядчиков ГБУ — АО «Эзра», связанное с ЕМС. Контрактов у этого акционерного общества не убавилось.
«Липецкий пул»
Кроме «пула Печатникова» среди поставщиков ГКБ имени Юдина есть еще несколько групп компаний. Одну из них мы назвали «липецкий пул» — по географическому признаку. В него входят четыре юридических лица:
— «Салюс» (Липецк) — 107 миллионов рублей;
— ИП Наталья Смирнова (Липецк; владелец и гендиректор «Салюс») — 46 миллионов рублей;
— «Лидер» (Липецк) — 59 миллионов рублей;
— «Рост Вер» (Воронеж) — 20 миллионов рублей.
Эти фирмы объединяет то, что для них ГКБ имени Юдина — исключительный клиент. Компания «Салюс» выиграла в 2018 году торги по государственным контрактам на 150 миллионов. В основном за счет столичного госпиталя (71% от общей суммы). Клиент номер два — Липецкая больница №1 с 33 миллионами рублей.
Владелец «Салюс» Наталья Смирнова как индивидуальный предприниматель выиграла тендеры на 68 миллионов (68% приходится на ГКБ имени Юдина, 26% — на Липецкую больницу №1).
Обнаружить связи Натальи Смирновой с медицинскими кругами нам не удалось. Ее телефонный номер и адрес, указанные в государственных контрактах, совпадают с данными липецкой туристической фирмы, занимающейся оформлением виз. Там Daily Storm подтвердили, что действительно занимаются двумя видами деятельности — делают визы и поставляют фармацевтическую продукцию, — так как по закону это не запрещено. Дать оперативного объяснения тому, как им удалось столь удачно выступить на торгах, организованных ГКБ имени Юдина, в компании не смогли. Как и тому, почему аукционы именно от этого госпиталя вызвали предпринимательский интерес.
В качестве конкурента Смирновой на торгах иногда выступала липецкая компания «Лидер». Впрочем, соперничество было формальным — участники снижали цену на 1% и на 0,5% (то одна шла на «уступки», то другая) и так выбирали между собой победителя, практически не теряя в деньгах. У «Лидера» в 2018 году заключено госконтрактов на 123 миллиона рублей (48% — ГКБ имени Юдина, 37% — Липецкая больница №1). Владелец компании — Виктор Разбойников. Согласно СПАРК-Интерфакс, «Лидер», созданный в 2017 году, — первый и единственный его бизнес. Других данных об этом человеке Daily Storm не обнаружил.
Еще один участник «липецкого пула» — компания «Рост Вер» из Воронежа, выступающая конкурентом «Лидера». У воронежцев в 2018-м (притом что компания была создана только в августе этого года) госконтрактов — на 133 миллиона рублей. 15% — с ГКБ имени Юдина, 58% — с Липецкой больницей №1, 23% — с Управлением здравоохранения Липецкой области.
Специалисты по ГКБ имени Юдина
Странным образом в списке партнеров госпиталя по государственным закупкам — много компаний и предпринимателей, которые работают эксклюзивно с ГКБ имени Юдина, или больница находится в числе их самых важных заказчиков («липецкий пул» — пример такого взаимодействия).
В ноябре 2017 года 34-летний Константин Королев зарегистрировался в столичной ИФНС №34 в качестве индивидуального предпринимателя. Свой бизнес до этого момента он не вел, у его отца Сергея была доля в небольшой компании по торговле продуктами питания и алкоголем, но в 2015-м фирма закрылась.
Медицинского бэкграунда мы у Константина Королева тоже не обнаружили. Однако спустя три месяца после регистрации ИП молодой человек стал одним из основных поставщиков ГКБ имени Юдина. В 2018-м он заключил контракты на 52 миллиона рублей.
Последний его контракт (от 6 ноября) — на поставку дефибриллятора-монитора американского производства за 1,7 миллиона рублей. Конкретная марка и модель продукта ни в техзадании, ни в контракте не указаны. По косвенным признакам можно догадаться, что речь идет о дефибрилляторе компании Zoll. Популярную в России модель Zoll M Series можно приобрести в РФ в 2-3 раза дешевле.
Сам Константин Королев в телефонном разговоре с Daily Storm не смог ответить на вопрос о марке и модели дефибриллятора-монитора, сославшись на занятость.
Отечественные аналоги дефибрилляторов Zoll стоят еще дешевле. Так, в сентябре 2018 года медицинский институт имени Пирогова приобрел дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион» за 305 тысяч рублей. Но в ГКБ имени Юдина требовалась именно американская продукция.
Еще одна фирма, специализирующаяся на ГКБ имени Юдина, — ООО «Кламп». Ее единственный владелец и бессменный генеральный директор — Сергей Новоторкин. Из его краткой биографии, которую хранит кэш Google, можно узнать, что раньше он работал на ведущих предприятиях оборонного комплекса: НИИ «Сапфир» и НПО «Геофизика».
В нулевые, когда ГКБ имени Юдина еще была больницей №7 (до объединения с ГКБ №79), ООО «Кламп» установило в ней программу КИС (клиническая информационная система) «Орбита» для ведения внутрибольничной документации.
И теперь на протяжении всех последних лет ООО «Кламп» получает контракты от ГКБ имени Юдина (до этого — от ГКБ №7) на обслуживание КИС «Орбита» на десятки миллионов рублей. В 2018 году были подписаны соглашения более чем на 16 миллионов.
Фальшивые конкуренты
Контракты на 45 миллионов рублей с ГКБ имени Юдина в 2018 году заключила волгоградская компания «Экстремфарм-С» Павла и Инны Симуковых.
Это не эксклюзивный поставщик, но торги фирмы проходят весьма интересно. В январе «Экстремфарм-С» участвовала в аукционе за право поставить в ГКБ имени Юдина партию антибиотика «Меропенем» за 9,97 миллиона. На конкурс вместе с волгоградцами вышли крымский ТД «Виал» и московская «Спенсер Био Фарма». Они согласились снизить цену лота на 50%, тогда как «Экстремфарм-С» — только на 4,5%. Но победили именно волгоградцы, потому что на аукцион пришел еще один участник — московская компания «Лукрум». Они были готовы «упасть» еще меньше, всего на 1,5%. Но благодаря им сработало правило о том, что, когда на торгах есть две компании с отечественными лекарствами, варианты с иностранными даже не рассматриваются. Российские антибиотики были только у «Экстремфарм-С» и «Лукрум». Как результат — торги выглядят максимально конкурентными, а цена снижается минимально (хотя до рекордов «липецкого пула» далеко).
По такой же схеме прошли и апрельские торги за «Меропенем», и майские, и июльские, и ноябрьские.
Но, когда это требовалось, волгоградцы из «Экстремфарм-С» снижали цену. В августе 2018 года ГКБ имени Юдина потребовался антибиотик «Цефтриаксон», но на торги вышли не только стандартные спарринг-партнеры волгоградцев, и цену пришлось снижать на 19% — до 463 рублей за упаковку. В ноябре, когда у «Экстремфарм-С» конкурентов не было, они поставили этот препарат по цене 670 рублей за упаковку.
Крымский ТД «Виал» выходил на торги не только с «Экстремфарм-С», но и с еще одним крупным поставщиком ГКБ имени Юдина — «Эларум Фарма». Эта московская компания заключила в 2018 году с госпиталем контракты на 54 миллиона рублей и чаще всего выступала в качестве единственного участника госзакупки. Когда она работала в паре с ТД «Виал» (поставка антибиотика «Тигециклин» в ноябре 2018 года), снижение цены тоже оказывалось минимальным — 2,5%.
В случае здоровой конкуренции, как это было с контрактом на поставку транексамовой кислоты в июле 2018 года, когда на торги вышли девять участников, «Эларум Фарма» снизила цену на 65%.
Но если компании «ТД «Виал» и «Спенсер Био Фарма» хоть иногда выигрывают торги (в 43% и 12% случаях соответственно), то еще один спарринг-партнер — московская «Эскада» — десятки раз выходил на аукцион и не побеждал ни разу. Занимается компания такой странной деятельностью уже четыре года. На счетах «Эскады» лежат 22 тысячи рублей, оборота она не показывает, а на ее руководителя записаны два десятка фирм.
На торгах ГКБ имени Юдина «Эскада» соперничает с компанией «Росмо», которая в 2018 году заключила с госпиталем контракты на 52,5 миллиона рублей. Другие крупные клиенты «Росмо» — Дирекция единого заказчика-застройщика Минздрава России (контракты на 512 миллионов рублей), Дирекция капитального строительства Карачаево-Черкесии (контракты на 99 миллионов), Минздрав Карачаево-Черкесии (контракты на 47 миллионов).
Принадлежит компания «Росмо» Михаилу Бидниченко. У него это тоже единственный бизнес, а информации о предпринимателе в Сети нет.
Однако один из московских телефонов «Росмо» совпадает с номером НПО «Деост» крупного бизнесмена из Карачаево-Черкесии Сергея Гогова. Его дочь Мадина Гогова в 2015 году стала министром культуры республики. Ее сестра Мариана — галерист и героиня Tatler.
Впрочем, когда мы позвонили по общему номеру «Росмо» и «Деоста», оператор ответила корреспонденту Daily Storm, что это телефон «Деоста», а о «Росмо» она не знает, хотя к ним часто звонят и спрашивают эту фирму.
Секретные поставщики
Антибиотики «Эртапенем», «Фосфомицин» и другие на 38 миллионов рублей в ГКБ имени Юдина поставила компания «Юнилек». На большинстве аукционов конкурентов у нее не нашлось, а когда соперничество было, то все равно цена падала незначительно.
«Юнилек» несколько раз оказывалась в центре скандалов, связанных с поставками медикаментов. В 2016 году журналисты Life анализировали цены на препараты для ВИЧ-инфицированных и пришли к выводу, что тендеры по ним проходят без конкуренции в 90% случаев.
Корреспонденты выяснили, что «Юнилек» вместе с еще четырьмя («Саналек», «Виталек», «Фармахан», «Плексафарм») компаниями —поставщиками подобных медикаментов зарегистрированы по одному фальшивому адресу (шоссе Варшавское, д.46а, стр.4), и все они записаны на двух людей — Алексея Хаванова и Александра Максимова.
После публикации материалов расследования Life «Юнилек» перепрописали по другому адресу. Также у нее появился новый владелец. Александра Максимова заменил Михаил Храпов. С медициной он никак не связан, с 2014 года Храпов работает генеральным директором в компании, занимающейся бухгалтерским учетом.
Однако в публикации Life не упомянута еще одна компания, которая была и остается прописанной по адресу: шоссе Варшавское, д.46а, стр.4. Это фирма «Медикал Термо Пак». Журналисты могли не обратить на нее внимания, потому что она не занимается лекарствами для ВИЧ-инфицированных и не участвует в госторгах. Но с ней связаны два человека. Александр Максимов, тот, что владел «Юнилек». И Валерия Даева. Ей принадлежали (на момент последнего раскрытия) акции АО «УК «Валдай», 100%-ного владельца «Медикал Термо Пак».
Валерия Даева — это мать Алексея Репика, президента «Деловой России» и владельца «Р-Фарм», главного в РФ поставщика лекарств для ВИЧ-инфицированных.
Алексей Репик и «Юнилек» уже упоминались в одном ряду. Как сообщает «Финансовая газета», в январе 2018 года ФАС обнаружила несколько десятков ключей для участия в электронных торгах от разных юрлиц у менеджеров компаний, среди которых: «Р-Фарм», «Русмедком», «Плексфарм», «Фармахан», «Виталек», «Юнилек», «Спейсфарм». Однако глава ведомства Игорь Артемьев назвал наличие нескольких ключей несерьезным нарушением.
Дело о картельном сговоре заведено не было.