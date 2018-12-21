Один из бенефициаров «Соли Руси» признал себя «номиналом»

Daily Storm дважды писал о мошеннической схеме в ПАО «Соль Руси», связанной с невозможностью возврата инвестиций в бизнес, и ее бенефициарах. Один из них считает, что его публично оболгали. Поэтому рассказываем его версию произошедшего, а также взгляд на нее других акционеров компании.
После выхода материалов о мошенничестве в «Соли Руси» к нам обратился Максим Крючков, которого мы называли бенефициаром ПАО через ООО «Управляющая компания «ПСК». В «Соли Руси» работали экс-сотрудники потерпевшей крах банковской группы «Антал»: они обзванивали бывших клиентов и предлагали им вложиться в стартап в обмен на хорошие дивиденды. На уловку повелись несколько сотен людей, в том числе пенсионеры. Теперь они не могут вернуть свои деньги.
Крючков до недавнего времени числился руководителем АНО «Центр палеоэтнологических исследований», основанного Фондом святителя Василия Великого православного бизнесмена Константина Малофеева. После публикаций Daily Storm он был уволен с поста в связи с нарушением служебной этики. В Фонде подчеркивали, что не имеют к нему претензий как к специалисту.
Нашей ошибкой (автора последней статьи Алины Волчинской и выпускающего редактора Ростислава Богушевского) было то, что мы не нашли никакой информации о Крючкове в интернете, хотя она буквально лежала на поверхности: Крючков преподает латинский язык в том же университете, который когда-то окончил, — МГУ им. М.В. Ломоносова. По образованию он филолог, у него есть научные публикации.
Редакция приносит за эту недоработку свои извинения Максиму Крючкову и публикует его версию произошедшего.
«Понимаете, я филолог и всю жизнь занимаюсь языками, — начал мужчина свой рассказ. — Теперь-то уже, опосля, я понимаю, что это (участие в истории с «Солью Руси». – Примеч. Daily Storm) было ошибкой».
По словам Крючкова, с Вячеславом Чекалиным (акционер ПАО «Соль Руси», в прошлом — банкир, сейчас находится в СИЗО по делу о хищении четырех миллиардов рублей) он познакомился, будучи студентом, более 10 лет назад, когда его попросили стать переводчиком на встрече по случаю приезда некоего греческого бизнесмена. «Оказалось, что он православный человек, я тоже православный — пою в церковном хоре, — объясняет Крючков. — Он попросил мой телефон. Потом мы не общались года три-четыре. Он занимался своей деятельностью, я — своей».
Вторая встреча с тогдашним банкиром состоялась несколько лет спустя: Чекалин просил Крючкова помочь с переводом. «Мы поговорили про православие, разговаривали о вере. Все в рамках одного дня, — подчеркнул филолог. — Потом мы не общались, наверное, лет восемь или девять». В 2016-м Чекалин позвонил Крючкову и рассказал, что есть батюшка, который хочет издать Острожскую Библию: «Начал спрашивать, могу ли я помочь с изданием, просил встретиться с этим батюшкой. В итоге нашли издательство, сверяли тексты, была работа редакторская проделана». Книга вышла год спустя.
В дальнейшем банкир пытался через Крючкова выйти на «Царьград»: интересовался, не получится ли подыскать диктора и спродюсировать перевод духовного канта. Телеканалу не была интересна эта идея, но редакция порекомендовала людей, которые могли этим заняться. «В итоге появился ролик, называется «Последний Божий призыв». Максимальное количество просмотров — в этом была наша миссионерская цель», — рассказал Крючков и посоветовал искать видео на YouTube.
«Потом он один раз позвонил, попросил приехать к нему в офис, я приехал. Он сказал мне: «Максим, вот я порядочный человек, мы с Вами братья во Христе, православные, верующие...» — на этом Чекалин якобы делал упор. Экс-банкир обратился к Крючкову «с большой просьбой»: стать владельцем одной компании в структуре «Соли Руси».
По словам Крючкова, Чекалин просто попросил его быть владельцем на бумаге и обещал, что это не несет за собой никаких рисков. Крючков согласился, так как «хорошо к нему относился». Мужчина подчеркивает, что только теперь понимает, что это была его первая ошибка. «Вторая моя ошибка была в том, что я не уведомил об этом свое руководство», — признает бывший подчиненный Малофеева.
С Сергеем Зикрацким, еще одним бенефициаром «Соли Руси», филолог увиделся, когда приехал подписывать бумаги. После этого Крючков не мог связаться с Чекалиным, а потом вдруг узнал, что тот находится в СИЗО, и понял, что что-то не в порядке. Крючков сообщил менеджменту «Соли Руси», что не хочет иметь никакого отношения к компании. Его якобы пытались переубедить, что все наладится: появился инвестор, который готов купить всю компанию. Время шло, ничего не менялось. На время Крючков из-за семейных обстоятельств «ситуацию отпустил».
«Естественно, руководству фонда (Святителя Василия Великого. — Примеч. Daily Storm) ничего не говорил: я был напуган, — добавляет филолог. — Но я делился этим: супруга знала, друзья, коллеги, близкие по кафедре». В сентябре 2018-го коллега переслал ему репортаж об обманутых пенсионерах — вкладчиках «Соли Руси», и тогда Крючков понял, что все плохо. С помощью юриста ему удалось подать документы в ФНС, чтобы сведения о его причастности к компании признали недостоверными.
«Я ни у кого никакие миллиарды, простите, не… — Крючков не договаривает фразу из-за волнения. — Я ни копейки не получил. <...> Мало того что меня (опорочили. — Примеч. Daily Storm), так еще и украл у пенсионеров миллиард рублей!.. Вы можете представить, как я себя чувствую? Когда мой работодатель узнал об этом в публикациях, перепечатках — бедных пенсионеров обокрал!»
На вопрос, как он согласился подписать документы о правах на долю в управляющей компании «ПСК», говорит, что никаких подозрений у него не было. «Я не предполагал, что какие-то негативные последствия могут быть. Я видел его, доброго христианина, такого брата во Христе, — говорит Крючков о Чекалине. — Мы с ним единомышленники по многим вопросам, тем более он мне давал гарантии».
Daily Storm связался с другим совладельцем УК «ПСК» — Сергеем Зикрацким. Мужчина рассказал, что с начала 2017 года был директором по развитию в «Соли Руси» и налаживал отношения с Ираном, Турцией, Азербайджаном и Арменией — последняя должна была поставлять оборудование для проекта. В дальнейшем Чекалин предложил ему выкупить долю в УК «ПСК». С Крючковым как бизнес-партнером его познакомили «по факту» — уже в офисе. «Его зарекомендовали как человека надежного в качестве партнерства», — вспоминает Зикрацкий. Он не знает, на каких условиях в компанию заходил филолог, и в то же время отмечает, что Крючков «человек талантливый не только к филологии, но и к пению, и юридическую сторону он знает». «То есть достаточно опытный человек. <...> Когда с ним беседуешь на какие-то темы, он достаточно подкован в некоторых вопросах: может, у него консультант хороший», — говорит Зикрацкий.
По словам Сергея Зикрацкого, в компании Крючков появлялся не часто, но в ее деятельности все-таки участвовал, когда надо было подписывать какую-то документацию. «У нас, конечно, были доверенные лица, которые помогали управлять компанией, какие-то моменты внутренние решить. <...> Можно говорить все что угодно, но ты несешь за это (за участие в юрлице. — Примеч. Daily Storm.) ответственность в любом случае. Другое дело, ты там посредственно участвуешь в деятельности или непосредственно».
Зикрацкий, как и Крючков, не считает сидящего в изоляторе Чекалина мошенником — скорее, авантюристом. «Ему сейчас плетут все что угодно по старым делам, хотя у нас есть информация, что его дело просто заказали, — делится Зикрацкий. — В этом деле он рискнул, но риск себя не оправдал». Бизнесмен также обратил внимание, что планирует выкупить долю Крючкова (по данным СПАРК, у Зикрацкого — 70%, у Крючкова — 30%) в УК «ПСК»: сейчес он якобы ведет переговоры с крупным инвестором, и «есть люди, которые имеют глубокие намерения войти в проект».
«Все люди, которые фигурируют в качестве миноритариев, сейчас, да, оказались жертвами, проект стоит. <...> Никто никого не обманывал, это просто некачественно выстроенная работа, есть ошибки, в этом есть часть вины — я это даже отрицать не буду. Никто переговоры не вел потому что. Думаете, почему уголовные дела не заводятся? Все законно, — подчеркнул Зикрацкий. — Я приложу усилия, чтобы пострадавшие к нам пришли, и часть акции выкупим по той же стоимости: все будет зависеть от возможности и от наличия средств, которые будут в свободной форме». После вливания четырех миллиардов рублей и как только скандал вокруг «Соли Руси» стихнет, Зикрацкий намерен провести пресс-конференцию.
Еще один сотрудник «Соли Руси», Максим Ляшко (в Сети его называют финансовым директором компании «Илион», входящей в структуру ПАО), с которым Daily Storm также связался, сообщил, что не имеет отношения к компании, но пообещал найти «правильных людей», которые могли бы дать комментарий. Акционер «Соли Руси» Михаил Скворцов на вопрос о Крючкове заявил, что не знаком с ним.
Мы также попытались выйти на самого Вячеслава Чекалина через его защитника по делу о хищении четырех миллиардов рублей. Адвокат Владимир Макеев подтвердил, что банкир имел отношение к «Соли Руси», но подробностей этой истории не знает. Когда мы попросили передать Чекалину вопросы в СИЗО, адвокат признался: «Я никогда не рекомендую своим доверителям, и даже не доверителям, отвечать на любые вопросы до того момента, пока не будет ясность с самим делом — потому что это может навредить им в дальнейшем».