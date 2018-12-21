Один из бенефициаров «Соли Руси» признал себя «номиналом»

Нашей ошибкой (автора последней статьи Алины Волчинской и выпускающего редактора Ростислава Богушевского) было то, что мы не нашли никакой информации о Крючкове в интернете, хотя она буквально лежала на поверхности: Крючков преподает латинский язык в том же университете, который когда-то окончил, — МГУ им. М.В. Ломоносова. По образованию он филолог, у него есть научные публикации.





Редакция приносит за эту недоработку свои извинения Максиму Крючкову и публикует его версию произошедшего.





«Понимаете, я филолог и всю жизнь занимаюсь языками, — начал мужчина свой рассказ. — Теперь-то уже, опосля, я понимаю, что это (участие в истории с «Солью Руси». – Примеч. Daily Storm) было ошибкой».





По словам Крючкова, с Вячеславом Чекалиным (акционер ПАО «Соль Руси», в прошлом — банкир, сейчас находится в СИЗО по делу о хищении четырех миллиардов рублей) он познакомился, будучи студентом, более 10 лет назад, когда его попросили стать переводчиком на встрече по случаю приезда некоего греческого бизнесмена. «Оказалось, что он православный человек, я тоже православный — пою в церковном хоре, — объясняет Крючков. — Он попросил мой телефон. Потом мы не общались года три-четыре. Он занимался своей деятельностью, я — своей».





Вторая встреча с тогдашним банкиром состоялась несколько лет спустя: Чекалин просил Крючкова помочь с переводом. «Мы поговорили про православие, разговаривали о вере. Все в рамках одного дня, — подчеркнул филолог. — Потом мы не общались, наверное, лет восемь или девять». В 2016-м Чекалин позвонил Крючкову и рассказал, что есть батюшка, который хочет издать Острожскую Библию: «Начал спрашивать, могу ли я помочь с изданием, просил встретиться с этим батюшкой. В итоге нашли издательство, сверяли тексты, была работа редакторская проделана». Книга вышла год спустя.





В дальнейшем банкир пытался через Крючкова выйти на «Царьград»: интересовался, не получится ли подыскать диктора и спродюсировать перевод духовного канта. Телеканалу не была интересна эта идея, но редакция порекомендовала людей, которые могли этим заняться. «В итоге появился ролик, называется «Последний Божий призыв». Максимальное количество просмотров — в этом была наша миссионерская цель», — рассказал Крючков и посоветовал искать видео на YouTube.